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Заболеваемость корью в Европе за год выросла на 400%

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на встрече министров здравоохранения в Черногории сообщило, что в 2017 г. Европа пережила эпидемию кори. Зафиксировано 21 315 случаев заболевания, 35 человек скончалось. В сравнении с 2016 г. рост заболеваемости составил более 400% – правда, в 2016 г. кори было рекордно мало, всего 5273 случая.

Эпидемия затронула 15 из 53 стран Европы – считаются только те, где число заболевших превысило 100. Больше всех пострадала Румыния – 5562 случая, Италия заняла второе место – 5006, Украина третья – 4767. По мнению европейского бюро ВОЗ, причинами вспышки заболеваемости в этих странах стали неполное покрытие вакцинацией популяции, недостаточное внимание к группам риска по кори (медицинские работники, сотрудники детских учреждений и т. д.), нарушения в процедурах вакцинации, а также неудовлетворительное эпидемиологическое сопровождение заболевших.

Среди других стран, затронутых эпидемией, – Греция (976 случаев), Германия (927), Сербия (702), Таджикистан (649), Франция (520), на девятом месте Россия с 408 случаями.

Жужанна Якаб, директор европейского бюро ВОЗ, назвала ситуацию трагической и совершенно неприемлемой. Она напомнила, что европейское бюро ВОЗ ставит задачу полной ликвидации кори и краснухи на континенте.

Корь – острое вирусное заболевание, очень заразное, вирус передается воздушно-капельным путем. Вакцинация оставляет стойкий пожизненный иммунитет.

Считается, что болезнь полностью побеждена на американском континенте в 2016 г. США считаются свободными от кори с 2000 г. – с тех пор в стране зарегистрирована примерно тысяча случаев болезни, в подавляющем большинстве завезенных.

Всего в мире сейчас регистрируется примерно 20 млн случаев кори в год, и если в 1980 г. от нее умерло 2,6 млн человек, то в 2015 г. – менее 70 000, это стало следствием глобальной программы вакцинации.