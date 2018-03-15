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Британское посольство пообещало сохранить порядок выдачи виз россиянам

Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам не изменится, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщило в четверг посольство Великобритании в России.

«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», – говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook и Twitter.

«В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно», – отмечается в сообщении.

Ранее в четверг посольство России в Великобритании предупредило британцев о проблемах с получением российских виз после высылки 23 российских дипломатов. «Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», – заявила пресс-служба посольства России. Приоритетом их работы является «обслуживание российских граждан», подчеркнуло посольство.