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Мэй, Макрон, Меркель и Трамп не нашли альтернатив «российскому следу» в отравлении Скрипаля

Лидеры четырех стран - премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп - подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы «российскому следу» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не существует.

«Использование боевого нервно-паралитического вещества, созданного в России, представляет собой первое применение нервно-паралитического агента в Европе в целях нападения со времен Второй мировой войны. Оно является нарушением суверенитета Великобритании, и любое подобное действие со стороны государства является прямым нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза всеобщей безопасности», - говорится в заявлении.

«Великобритания предоставила партнерам детальную информацию о чрезвычайно вероятной причастности России к этой атаке. Мы разделяем оценку британской стороны относительно того, что разумного альтернативного объяснения не существует, а также констатируем, что отсутствие приемлемого ответа России на законный запрос правительства Великобритании усугубляет ответственность российской стороны. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В особенности Россия должна предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)»,- говорится в заявлении четырех лидеров.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.

На сегодняшнем брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Британия не передавала данных по отравлению Скрипаля ни ОЗХО, ни России.