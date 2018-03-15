Новости
Политика
Новости

Премьер Словакии подал в отставку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку, передает Reuters. Решение принято на фоне политического кризиса в стране, вызванного отчасти убийством журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

Временно исполняющим обязанности министра стал вице-премьер Петер Пеллегрини. В четверг президент Словакии Андрей Киска попросил Пеллегрини сформировать новое правительство.

В конце февраля в населенном пункте Велка Мача недалеко от Братиславы были убиты Куциак и его невеста. На момент убийства он проводил журналистское расследование о связях итальянских мафиози со словацкими политиками.

После убийства Куциака в отставку также подали министр культуры страны Марек Мадарич и министр внутренних дел Роберт Калиняк.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Годовая чистая прибыль «Алросы» упала на 41%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Выручка «Алросы» в 2017 г. упала на 13% до 275,4 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41% до 79 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.

Снижение финансовых показателей связано с укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены проданных алмазов на 9%, что произошло из-за изменения ассортимента, указывает «Алроса».

В августе на руднике «Мир» произошла авария. Спасательная операция длилась почти три недели, погибло восемь человек, удалось спасти 143. В итоге рудник затопило. Убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на руднике «Мир», составил 7,4 млрд руб., сообщала «Алроса» по итогам девяти месяцев 2017 г. Однако в годовом отчете уже другая цифра – 8,5 млрд руб. На восстановление рудника «Мир» уйдет не менее пяти лет, рассказывал гендиректор «Алросы» Сергей Иванов.

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Пригожин откажется от McDonald's из-за санкций США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его бизнес не связан с США, поэтому новые санкции его не беспокоят. В ответ на них он пообещал не ходить в McDonald's, сообщает «РИА Новости».

В четверг США расширили санкции против России. В санкционный список попала одна организация и 14 человек – «Агентство интернет-исследований» Пригожина (еще известно как «фабрика троллей») и его сотрудники. Их подозревают во вмешательстве в последние президентские выборы в США.

Новые санкции объясняются «злокачественной» киберактивностью в России, отметил министр США Стивен Мнучин. Речь не только о вмешательстве в американские президентские выборы, но и о других кибератаках, в том числе с помощью вируса NotPetya, добавляет он.

Пригожин и его другие компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг» – уже попадали под санкции США. В частности, они были в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). 

Как McDonald's открывался в России

Выбор редактора
Технологии
Новости

ФАС возбудила дело против Google из-за нарушения закона о рекламе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Google из-за распространения рекламы онлайн-казино «Вулкан». Об этом говорится в материалах регулятора.

В службу поступило обращение человека, чье имя служба не раскрывает. Он обратил внимание ФАС на то, что при наборе в строке поиска Google слова «вулкан» появляются рекламные объявления сайтов-«зеркал» одноименного онлайн-казино. При клике на них осуществляется переход непосредственно на сайт онлайн-казино «Вулкан».

Распространение подобной контекстной рекламы запрещено действующим российским законодательством, отмечает ФАС. В частности, речь идет о федеральном законе № 244 и о законе о рекламе. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение требований, добавляет антимонопольная служба.

ФАС просит Google Inc. и ее российское юрлицо ООО «Гугл» предоставить копии договоров, платежных поручении и иных материалов, на основании которых осуществлялось распространение контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан», копии этой рекламы, а также письменные пояснения. Все документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью как Google Inc., так и ООО «Гугл», следует из сообщения ФАС. Дело рассмотрят 10 апреля 2018 г.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Политика
Новости

Песков опроверг сообщения о строительстве «Роснефтью» резиденции для Путина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию «Центра управления расследованиями» (ЦУР) о том, что «Роснефть» якобы возводит для главы государства Владимира Путина новую резиденцию, передает ТАСС. Песков также назвал вымыслом утверждения о наличии счетов в банках в Латвии у дочерей президента.

«И то, и другое - полный вымысел, говоря по-русски, полная неправда», - заявил Песков. По его словам, никакие новые резиденции для президента не строятся и «тем более не могут строиться за счет компаний».

Дочери президента не имеют счетов в иностранных банках, живут и работают на родине, сказал Песков.

В среду ЦУР опубликовал фильм о главном исполнительном директоре «Роснефти» Игоре Сечине. В фильме, в частности, утверждается, что компания инвестировала $385 млн в строительство горнолыжного курорта «Лунная поляна» для президента России. Кроме того, авторы фильма также заявили, что компания строит новую резиденцию для Путина на берегу Енисея под видом спортивно-оздоровительного комплекса для одной из «дочек».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС возбудит дела против московских аэропортов из-за недопуска таксомоторных парков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает возможность возбуждения административных дел в отношении трех московских аэропортов из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, имеющих допуск к работе на «первой линии». Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает «Интерфакс».

«В ближайшие 10 дней я соберу совещание очередное со всеми этими компаниями, но мы фактически уже находимся в стадии возбуждения дел», – отметил он.

Артемьев назвал профанацией работу, которую провели аэропорты по предупреждениям ФАС. По его словам, к вопросу допуска таксопарков следовало подходить серьезнее. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – уточнил он.

В конце декабря 2017 г. стало известно, что ФАС потребовала расширить перечень таксопарков, допущенных к «первой линии» аэропортов московского авиаузла. Артемьев говорил, что если столичные аэропорты не выполнят предписание, то их оштрафуют.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россельхознадзор запретил поставки картофеля из некоторых регионов Египта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россельхознадзор вводит запрет с 16 марта на поставки картофеля из отдельных регионов Египта. Причиной ограничительных мер послужило обнаружение в партиях египетского картофеля возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля. Об этом говорится в сообщении службы.

«Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 г., не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Ранее египетская ветеринарная служба информировала российскую сторону об отсутствии в партиях египетского картофеля из зон № 86.07.03 и 45.13.15 карантинных объектов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэй, Макрон, Меркель и Трамп не нашли альтернатив «российскому следу» в отравлении Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидеры четырех стран - премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп - подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы «российскому следу» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не существует.

«Использование боевого нервно-паралитического вещества, созданного в России, представляет собой первое применение нервно-паралитического агента в Европе в целях нападения со времен Второй мировой войны. Оно является нарушением суверенитета Великобритании, и любое подобное действие со стороны государства является прямым нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза всеобщей безопасности», - говорится в заявлении.

«Великобритания предоставила партнерам детальную информацию о чрезвычайно вероятной причастности России к этой атаке. Мы разделяем оценку британской стороны относительно того, что разумного альтернативного объяснения не существует, а также констатируем, что отсутствие приемлемого ответа России на законный запрос правительства Великобритании усугубляет ответственность российской стороны. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В особенности Россия должна предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)»,- говорится в заявлении четырех лидеров.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом. В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.

На сегодняшнем брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Британия не передавала данных по отравлению Скрипаля ни ОЗХО, ни России.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» готов заказать сверхзвуковой пассажирский самолет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» принципиально готов стать первым заказчиком и эксплуатантом нового гражданского сверхзвукового самолета, сказал в эфире канала «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Для нас было бы здорово, если бы «Аэрофлоту» доверили и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили машину сверхзвуковую», - сказал Савельев. По его оценке, в новых условиях это может быть жизненной необходимостью для российского национального перевозчика, поскольку в мировой авиации наметился возврат к сверхзвуку.

Савельев заметил, что нерентабельные в эксплуатации сверхзвуковые лайнеры первого поколения Concorde и Ту-144 «обогнали свое время». Однако, считает он, прогресс в области технологий двигателей и композитных конструкционных материалов позволяет создать экономичный сверхзвуковой самолет.

Идею создания сверхзвукового пассажирского самолета дал президент России Владимир Путин после первого полета в конце января вновь построенного стратегического ракетоносца Ту-160. Путин предложил сделать гражданскую версию Ту-160, однако позднее в отрасли уточнили, что речь о гражданском лайнере с использованием элементов Ту-160. Накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что лайнер получит усовершенствованные двигатели НК-32-02 от ракетоносца. «Коммерсантъ» оценивал цену гражданского сверхзвукового самолета в 140-150 млн евро, отводя ему нишу бизнес-джета для мультимиллиардеров.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Верховная рада назначила нового председателя Нацбанка Украины

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховная рада Украины поддержала представление президента Украины о назначении новым председателем Национального банка (НБУ) Якова Смолия, который до этого исполнял обязанности руководителя украинского центробанка, сообщает 112.ua.

Ранее украинский парламент утвердил отставку председателя НБУ Валерии Гонтаревой. «Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны», - заявила предшественница Смолия. До этого вопрос о назначении нового руководителя банка откладывался.

Президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в украинский парламент проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ и назначения на этот пост Смолия. Кандидатура на пост председателя обсуждалась на Украине с весны 2017 г., когда Гонтарева подала в отставку.

Согласно конституции Украины, председателя НБУ назначает Верховная рада по представлению президента страны сроком на семь лет.

Одна из основных задач, с которой предстоит столкнуться новому председателю НБУ, - переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который финансирует Украину в рамках четырехлетней программы EFF. Общий объем финансирования должен составить $17 млрд. В то же время перевод нового транша кредита МВФ по этой программе затягивается, поскольку страна не выполнила часть взятых на себя обязательств, напоминает «Интерфакс».

Политика
Новости

Министр обороны Великобритании предложил России «заткнуться»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери России следует не отвечать на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, а «заткнуться», заявил на пресс-конференции министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«Это абсолютно возмутительно и жестоко - то, что Россия сделала в Солсбери. Мы отреагировали на это. Откровенно говоря, России следует отойти в сторону и заткнуться», - сказал Уильямсон (трансляцию его выступления вела BBC).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.

Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг подчеркнул, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать». Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал выслать из страны британских дипломатов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Сейчас пострадавшие находятся в коме.

В России Скрипаль в 2004 г. был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. он был помилован и отправлен на Запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ВТБ завершил приобретение доли в «Магните»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ завершил приобретение 29,1% акций «Магнита». У основателя компании Сергея Галицкого осталось 3,04% ритейлера. Об этом говорится в сообщении «Магнита».

О том, что ВТБ купит более 29% «Магнита» у его основного акционера, объявили в середине февраля. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году, отметил президент ВТБ Андрей Костин.

«Надо что-то изменить в своей жизни», – сказал Галицкий, который занимался развитием компании более 25 лет. После продажи большей части своей доли он перестал быть гендиректором «Магнита». Этот пост занял Хачатур Помбухчан, до тех пор работавший финансовым директором ритейлера. Галицкий рассказал, что теперь будет заниматься развитием детско-юношеского футбола и различными проектами в Краснодаре, где продолжит жить.

ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о покупке доли в «Магните» без предписаний. Вероятность монополизации рынка продуктового ритейла крайне мала, отмечал ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото