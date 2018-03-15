Премьер Словакии подал в отставку

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Годовая чистая прибыль «Алросы» упала на 41%

Выручка «Алросы» в 2017 г. упала на 13% до 275,4 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41% до 79 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.

Снижение финансовых показателей связано с укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 13%, а также снижением средней цены проданных алмазов на 9%, что произошло из-за изменения ассортимента, указывает «Алроса».

В августе на руднике «Мир» произошла авария. Спасательная операция длилась почти три недели, погибло восемь человек, удалось спасти 143. В итоге рудник затопило. Убыток от списания основных средств, утраченных в результате аварии на руднике «Мир», составил 7,4 млрд руб., сообщала «Алроса» по итогам девяти месяцев 2017 г. Однако в годовом отчете уже другая цифра – 8,5 млрд руб. На восстановление рудника «Мир» уйдет не менее пяти лет, рассказывал гендиректор «Алросы» Сергей Иванов.

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