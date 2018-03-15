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При обрушении пешеходного моста во Флориде есть погибшие и пострадавшие

При обрушении строящегося пешеходного моста на территории кампуса Флоридского международного университета в Майами есть погибшие и раненые, передали местные телеканалы с места происшествия. Пролет моста массой 950 т в четверг около 14.00 по местному времени рухнул прямо на оживленную автомагистраль. Под бетонными и металлоконструкциями находятся несколько автомобилей, в которых зажаты люди.

По данным FoxNews, пострадавших минимум шесть человек.

По информации Miami Herald, мост с пролетом 53 м строился по просьбам студентов и работников университета вместо опасного наземного пешеходного перехода и должен был открыться в 2019 г. Пролет моста был установлен на опоры только в минувшую субботу, 10 марта. Федеральное финансирование проекта составляло $14,2 млн.