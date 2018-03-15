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Спецпрокурор США потребовал от Trump Organization предоставить документы по России

Спецпрокурор США Роберт Мюллер по делу о вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. потребовал от Trump Organization предоставить все документы, которые каким-либо образом связаны с Россией, пишет The New York Times со ссылкой на два источника.

Речь идет о материалах, которые относятся непосредственно к предпринимательской деятельности нынешнего президента Дональда Трампа. Расследование по делу продлится еще несколько месяцев. Как отмечает издание, это первый случай, когда Мюллер запросил такие документы.

10 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что адвокаты американского президента хотят договориться о сделке с Мюллером. Они предложили ему организовать беседу с Трампом в короткий срок в обмен на скорейшее завершение следствия. Президент может согласиться на беседу со спецпрокурором, если тот назовет дату окончания следствия или хотя бы части расследования, касающейся главы государства.