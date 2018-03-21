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«Коммерсантъ» отказался сотрудничать с депутатом Слуцким

Издательский дом «Коммерсантъ» не будет сотрудничать с депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким в качестве ньюсмейкера, а также с думской комиссией по этике. Об этом говорится в заявлении редакции.

«Коммерсантъ» удивлен и разочарован решением Госдумы по этике, которая фактически отказалась от разбора обвинений и превратила заседание в суд над пострадавшими, говорится в обращении. «Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», – уточняется там же. Редакция «Коммерсанта» выразила надежду, что «в этой истории не поставлена точка».

Ранее в среду РБК выступил с заявлением, что журналисты издания прекращают работу в Госдуме по этой же причине. По сути, комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров, заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. Председатель думской комиссии по этике Отари Аршба призвал подумать перед такими действиями, ведь «эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем».

Думская комиссия по этике в закрытом режиме рассмотрела жалобы нескольких журналисток 21 марта, обвиняющих Слуцкого в домогательствах, и не нашла нарушений в его поведении. При этом девушкам указали на то, что они могут обратиться в правоохранительные органы. Надо было сразу защищать честь и достоинство, отметила член комиссии Раиса Карамзина.