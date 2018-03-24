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Песков опроверг сообщения о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

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Кремль опроверг сообщения СМИ о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у президента Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. «Нет. Это не так», – сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова сообщила, что экс-полковник ГРУ несколько лет назад написал письмо Путину, в котором попросил помиловать его и разрешить вернуться в Россию.

«В 2012-м, по-моему, он (Сергей Скрипаль – ред.) мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали по телефону. Он мне позвонил из Лондона», – рассказал Тимошков. По его словам, Скрипаль говорил, что хочет вернуться в Россию, потому что у него там родственники.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Грудинин сдержал обещание и сбрил усы

Ведомости
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Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, признав поражение в споре с блогером Юрием Дудем. Политик обещал избавиться от усов, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В противном случае блогер должен был побриться налысо.

«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», – написал Грудинин в Instagram.

В пятницу, 23 марта, Центризбирком огласил окончательные результаты выборов, согласно которым Грудинин набрал 11,77% голосов, став вторым. 

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Новости

В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Ведомости
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В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню, высота которой составляла почти 220 м. Она была самым высоким сооружением города. На месте башни планируется построить многофункциональную ледовую арену.

Как рассказали «Интерфаксу» в подрядной компании «Р.В.С.», которая проводила работы по сносу, башня была демонтирована методом направленного разрушения в два этапа: сначала была взорвана нижняя часть, затем упала верхняя.

Местные жители собрались, чтобы посмотреть на снос. Сначала прозвучала громкая сирена, затем раздался взрыв и башня завалилась на бок, подняв огромное облако пыли.

Строительство телебашни началось еще в 1983 г. Ее высота должна была составить 361 м. Строительство активно велось до 1991 г., но потом было заморожено из-за проблем с финансированием.

Политика
Новости

Песков назвал чушью сообщения о связи Савченко с Кремлем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о связи депутата Верховной рады Надежды Савченко с Кремлем. Так он прокомментировал утверждение о том, что Савченко была завербована российскими властями, когда находилась в тюрьме в России.

Песков в шутку предположил, что это версия британских властей. «Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир» (цитата «Интерфакса»). Арест Савченко – это «глубоко внутренне дело Украины», добавил Песков.

Савченко задержали 22 марта на выходе из Верховной рады. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. По версии следствия, она планировала совершить военный переворот в стране. В пятницу, 23 марта, суд в Киеве принял решение арестовать Савченко на два месяца. Савченко считает решение о своем задержании политическим, она объявила голодовку.

Как Надежда Савченко приезжала в Москву

Технологии
Новости

Тим Кук призвал ужесточить правила конфиденциальности в связи с утечкой данных в Facebook

Ведомости
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Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук считает, что необходимо ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Об этом он заявил на форуме в Пекине, комментируя утечку данных пользователей Facebook. Кук считает, что нужны «хорошо продуманные» правила, которые бы препятствовали объединению информации и применению ее новыми способами без согласия пользователей.

«Каждый имеет возможность узнать, что вы просматривали в течение нескольких лет, кто находится в списке ваших контактов, кто есть в их контактах, что вам нравится и не нравится, и другие интимные детали вашей жизни, – с моей точки зрения, такой возможности не должно быть», – приводит Bloomberg слова Кука.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

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Политика
Новости

Трамп подписал закон о бюджете США

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, сообщает Reuters. Президент отметил, что сделал это неохотно, потому что в документе много вещей, которыми он недоволен.

«Так как это важно для обеспечения национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете», — пояснил Трамп. Он предупредил, что в дальнейшем не будет подписывать бюджеты, если в них будет так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается».

Трамп отметил, что он серьезно раздумывал над тем, чтобы заблокировать бюджет, но достижения в сфере финансирования обороны, предусмотренные в проекте бюджета, остановили его.

Если бы Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 г.

100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа

Стиль жизни
Новости

Назначен новый художественный руководитель МХТ имени Чехова

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Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — цитирует министра «РИА Новости».

Позже Мединский сообщил ТАСС, что предложил режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым театр-студию «Табакерка». По словам министра, Машков пока думает. Мединский добавил, что кандидатура режиссера рассматривалась и на должность худрука МХТ имени Чехова, но он отказался в пользу Женовача.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ был первый заместитель Табакова Юрий Кравец.

Роли Олега Табакова: с 1960-х по 2010-е

Технологии
Новости

Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla в Facebook

Ведомости
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск присоединился к движению #deletefacebook и удалил страницы своих компаний в Facebook. К этому Маска призвали пользователи в Twitter.

«Удалите страницу SpaceX на Facebook, если вы мужчина?» — написал один из пользователей. На это Маск ответил, что не знал о ее существовании, но может удалить.

Также подписчики предложили Маску удалить страницы компаний в Instagram (соцсеть принадлежит Facebook), но он пока этого не сделал.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Стиль жизни
Новости

Cборная России по футболу уступила в товарищеском матче бразильцам

Ведомости
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Сборная России проиграла в товарищеском матче сборной Бразилии 0:3. Все голы были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился бразильский защитник Миранда, на 62-й минуте пенальти реализовал атакующий полузащитник Фелиппе Коутинью. Еще один гол на 66-й минуте забил бразильский нападающий Паульнью.

Матч проходил на стадионе «Лужники», на котором пройдут матчи открытия и финал чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге против сборной Франции.

Политика
Новости

Надежду Савченко оставили под стражей до середины мая

Ведомости
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Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей на 59 суток. Об этом сообщает УНИАН.

Обвинение просило об избрании меры пресечения в виде ареста. Адвокаты Савченко утверждали, что у прокуратуры нет доказательств о планах народного депутата свергнуть власть и провести теракты. В свою очередь Савченко подчеркнула, что не собирается покидать Украину и избегать сотрудничества со следствием.

Савченко задержали на выходе из Верховной рады в четверг, 22 марта. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. Следствие предполагало, что она планировала совершить военный переворот в стране. После задержания Савченко объявила голодовку. Она назвала решение о ее задержании «политическим».

Технологии
Новости

«Доктор Веб» рассказал о распространении нового вируса на сайте YouTube

Ведомости
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Компания «Доктор Веб» обнаружила нового троянца, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23012 похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины/пароли и файлы с рабочего стола.

«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», — говорится в сообщении компании.

Программа написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows. Ее распространение началось в середине марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».

«Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца», — пояснил «Доктор Веб». Все украденные данные упаковываются в архив, который отправляется на сервер злоумышленников.

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Финансы
Новости

Борис Минц может продать НПФ «Будущее»

Ведомости
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Владелец O1 Group Борис Минц ищет покупателей для НПФ «Будущее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников – близкий к предпринимателю, ЦБ и одному из госбанков.

ЦБ уже одобрил смену владельцев фонда, рассказал один из собеседников. ЦБ не стал комментировать Reuters эту ситуацию, как и представители НПФ «Будущее» и Минца. «Частным пенсионным фондам все сложнее вести бизнес, добавьте к этому миллиардные убытки от инвестиций и непростые отношения с регулятором», – сказал агентству источник.

НПФ «Будущее» – третий по аккумулированным пенсионным накоплениям российский негосударственный пенсионный фонд. В 2016 г. фонд получил худший результат инвестирования среди НПФ – 4,1%, а по итогам девяти месяцев 2017 г. он получил отрицательную доходность в 0,1%.

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