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Песков опроверг сообщения о просьбе Скрипаля вернуться в Россию

Кремль опроверг сообщения СМИ о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил у президента Владимира Путина разрешения вернуться в Россию. «Нет. Это не так», – сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова сообщила, что экс-полковник ГРУ несколько лет назад написал письмо Путину, в котором попросил помиловать его и разрешить вернуться в Россию.

«В 2012-м, по-моему, он (Сергей Скрипаль – ред.) мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали по телефону. Он мне позвонил из Лондона», – рассказал Тимошков. По его словам, Скрипаль говорил, что хочет вернуться в Россию, потому что у него там родственники.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы.

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