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The Times узнала об отключенном GPS на телефонах Скрипалей в день отравления

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключили функцию GPS на своих телефонах в день, когда их нашли с отравлением в Солсбери. Об этом сообщает The Times.

«Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу», - предполагает издание. Сведения об использовании Скрипалями мобильной связи следователи получили от провайдеров, считает издание.

Официальный представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать газете эту информацию.

По данным издания, 4 марта в 09.15 местного времени Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена и сын Сергея. В 13.30 они оставили на парковке в Солсбери свою машину, после чего посетили пивной бар, а затем - ресторан.

Скрипалей обнаружили без сознания 4 марта на скамейке в Солсбери. По мнению Лондона, ответственность за произошедшее несет российская сторона. В Москве причастность к отравлению отрицают. Обе страны ранее выслали по 23 дипломата. Позицию Великобритании поддержали США и страны Евросоюза.

Президент России Владимир Путин называл обвинения в адрес России в причастности к отравлению Скрипаля чушью. По его мнению, никто не позволил бы себе такого, тем более накануне президентских выборов и проведения чемпионата мира по футболу. Российский лидер отмечал, что у России нет химического оружия - оно уничтожалось под контролем международных наблюдателей. Путин выражал готовность страны присоединиться к расследованию дела Скрипаля.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ