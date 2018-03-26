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Правительство выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове

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Правительство России выплатит по 1 млн руб. за каждого погибшего при пожаре в Кемерове, сообщил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре.

«В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются, - в размере 1 млн руб. за каждого погибшего», - сказал премьер. Он поручил подготовить все нормативные решения до конца дня, «чтобы люди могли получить эти средства как можно быстрее».

Медведев отметил, что «причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать». Он назвал ее «страшным горем, огромной утратой не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны» и принес соболезнования от лица правительства.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта, и по состоянию на 15.00 мск понедельника еще не потушен. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, есть пропавшие без вести. Следственный комитет России установил, что пожарные выходы в здании были заблокированы, а при вводе ТЦ в эксплуатацию и в ее процессе были допущены серьезные нарушения.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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Политика
Новости

Посол России в США выразил протест в связи с высылкой дипломатов

Ведомости
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Посол России в США Анатолий Антонов выразил решительный протест помощнику госсекретаря США Уэссу Митчеллу в связи с решением Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов.

«Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий США и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве России в расследование дела [Сергея Скрипаля] как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери», - сказал российский посол (цитата по ТАСС).

Антонов уточнил состав высылаемых: территорию США покинут 46 человек из Вашингтона, два человека из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постпредства России при ООН. «Кроме того, с 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле (штат Вашингтон)», - сказал он.

В понедельник утром Антонов был вызван в госдепартамент США. Кроме Соединенных Штатов, о высылке росийских дипломатов объявили 14 стран Европы. Больше всего - 13 дипломатов - высылает Украина. Германия, Польша и Франция вышлют по четыре росийских дипломатических работника.

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Политика
Новости

Курс рубля упал на новости о выдворении российских дипломатов

Ведомости
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Курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро после новости о высылке российских дипломатов из США и 14 стран Евросоюза, свидетельствуют данные Московской биржи.

С 16.00 к 16.16 по мск доллар укрепился на 26 коп., до 57,24 руб./$, евро – на 38 коп., до 71,03 руб.

К 17.00 курс американской валюты скорректировался до 57,16 руб./$ (при этом оставшись слабее на 0,24% к закрытию торгов в пятницу), европейской – до 71,09 руб. (крепче на 0,5%).

Власти 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. «В ближайшие дни, недели не исключены и другие меры», – написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Бизнес
Новости

Совладелец «Зимней вишни» пообещал по 3 млн рублей семьям погибших при пожаре

Ведомости
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Семьи жертв пожара в кемеровском торгово-разлекательном центре «Зимняя вишня» получат по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего от компании «Кондитерус ком». Об этом сообщил основатель «КДВ групп» и совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов в интервью «Ведомостям». По его словам, компенсации компания выплатит «независимо от результатов расследования" трагедии.

Полностью интервью можно прочитать по ссылке.

По словам Штенгелова, через «Кондитерус ком» ему принадлежат «меньше половины» площадей ТРЦ. «Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади», - сказал он.

Штенгелов уточнил, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса и хотел бы разобраться в произошедшем. Это ужасная трагедия, отметил он. По его словам, сотрудники ТРЦ склоняются к версии, что в детской комнате кто-то поджег поролон. «Торговый центр проверяла пожарная инспекция, как мне рассказывают, все было исправно», – добавил Штенгелов.

В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался пожар. По последним данным, погибло 64 человека, среди которых много детей. До сих пор есть пропавшие без вести. Следственный комитет пришел к выводу, что пожарные выходы в здании были заблокированы. Правительство России пообещало выплатить по 1 млн руб. за каждого погибшего.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Финансы
Новости

Верховный суд отменил решения судов против вкладчика, снявшего деньги до банкротства банка

Ведомости/Интерфакс
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Верховный суд (ВС) России отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика, снявшего средства со счета незадолго до отзыва лицензии у банка.

11 февраля 2016 г. Рашит Сайфутдинов получил в кассе банка «Унифин» $40 000, 25 000 евро и 2,55 млн руб. Через несколько дней - 15 февраля - ЦБ отозвал лицензию у банка. Когда против банка возбудили дело о банкротстве, конкурсный управляющий (Агентство по страхованию вкладов, АСВ) оспорил в суде выдачу средств вкладчику, посчитав, что расчеты с ним были проведены предпочтительно перед другими кредиторами.

Суды всех трех инстанций поддержали АСВ, указав, что на дату совершения сделки (11 февраля 2016 г.) у банка уже была картотека не исполненных в срок распоряжений других клиентов банка в связи с недостаточностью средств.

Сайфутдинов подал жалобу в ВС, указав, что выводы судов о предпочтении сделаны при неправильном применении закона о банкротстве. По его словам, перевод средств был осуществлен по поручению от 26 января 2016 г., а 11 февраля 2016 г. произошла лишь выдача заранее подготовленных средств. В суде выяснилось, что АСВ оспаривает только выдачу средств из кассы, но не проведение операции по счету.

Кроме того, в картотеке неисполненных платежных поручений были требования юридических лиц и ИП, что исключает предпочтение при совершении оспариваемой сделки, поскольку требования Сайфутдинова основаны на договоре банковского вклада и относятся к требованиям кредиторов первой очереди, указал заявитель. Его представитель отметила, что осведомленность вкладчика о проблемах банка доказана не была, деньги же понадобились ему на покупку квартиры.

В суде представители АСВ заявили, что в предбанкротный период спорной можно считать операцию по досрочному закрытию вклада и снятию более 1 млн руб.

ВС в итоге отменил решения судов и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В начале февраля АСВ подало в суд около 500 исков к вкладчикам ряда обанкротившихся банков, которые забрали свои деньги незадолго до отзыва у банков лицензий, написал «Коммерсантъ». Агентство пытается через суд взыскать средства, снятые со счетов незадолго до отзыва лицензии, а затем возвращает взысканные деньги вкладчикам в виде страховки по вкладам, но до суммы 1,4 млн руб., писала газета.

«Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, — указывают в АСВ. — Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов [наличие картотеки]», - комментировало это сообщение АСВ.

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Русгидро» за 2017 год снизилась в 1,7 раза

Ведомости
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Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО снизилась по итогам 2017 г. на 43,5% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. и составила 22,451 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка «Русгидро» сократилась на 6,9% и оценивается на уровне 348,119 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 3,7% до 104,038 млрд руб. Операционная прибыль компании выросла на 1,9% с 75,6 млрд руб. до 77,1 млрд руб.

При этом показатель EBITDA «Русгидро» по РСБУ вырос на 5% и составил 77,571 млрд руб. в отчетном периоде. В IV квартале показатель EBITDA увеличился на 14% до 17,516 млрд руб.

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Политика
Новости

Премьер Чехии рассказал о российских разведчиках под прикрытием дипмиссии

Ведомости
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Чехия вышлет российских разведчиков, числящихся для прикрытия в качестве дипломатов, в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Термин «дипломат» ошибочен. На самом деле их следует называть «неофициальными разведчиками». В Чешской Республике их больше всего в Европе», – написал на своей странице в Facebook Бабиш.

Премьер также назвал ложью заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой о том, что предположительно используемый при отравлении Скрипаля нервно-паралитический агент «Новичок» мог быть произведен в Чехии. Захарова также указывала среди возможных источников происхождения яда Словакию, Швецию, непосредственно Великобританию и США.

Ранее британская газета Times без уточнения источников писала, что выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери готовы до 20 стран Европы, кампания может начаться в понедельник. Выдворение российских дипломатов из Германии, Франции, Дании, Чехии, Нидерландов и других европейских стран также анонсировал CNN.

По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп также согласился выслать из страны часть российских дипломатов.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем Twitter, что совет «согласен с правительством Великобритании в том, что, вероятнее всего, ответственность за атаку в Солсбери несет Россия и этому делу нет другого правдоподобного объяснения».

Аналогичную позицию заняли и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй они пришли к выводу о необходимости дать сильный европейский ответ на действия России и договорились сотрудничать по этому вопросу.

По версии британских спецслужб, бывший двойной агент Скрипаль и его дочь 4 марта были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Мэй возложила ответственность за отравление на российские власти. Великобритания выслала 23 российских дипломатов, назвав их необъявленными сотрудниками разведки.

В 2006 г. Скрипаля осудили за госизмену и приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 г. его помиловали и отправили на запад по программе обмена шпионами.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

FIFA оценила готовность России к ЧМ-2018

Ведомости
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Готовность инфраструктуры для проведения в России чемпионата мира по футболу удовлетворяет стандартам FIFA, сообщил директор департамента по проведению соревнований международной футбольной организации Коллин Смит.

«Итоги официального операционного визита в Россию очень хорошие», – заявил Смит журналистам в Калининграде (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, у FIFA есть небольшие вопросы о подготовке к чемпионату в некоторых городах. Однако вопросы связаны не со строительством стадионов, а с мелкими проблемами, от которых зависит общее впечатление, заключил Смит.

Окончательную оценку готовности России к проведению мирового футбольного первенства комиссия FIFA представит в Москве. В скором времени на стадионах должны состояться тестовые матчи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, включая Москву, Петербург, Калининград, Сочи.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу

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Стиль жизни
Новости

Умер создатель МММ Сергей Мавроди

Ведомости
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Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в московской больнице. Это подтвердил его помощник Александр Власов, сообщает агентство городских новостей «Москва». У Мавроди были хронические заболевания, добавил Власов.

Первой о смерти Мавроди написала газета «Московский комсомолец». Источник РБК в МВД подтвердил эту информацию, как и собеседник «Интерфакса».

По информации «МК» и «Интерфакса», Мавроди стало плохо на автобусной остановке, случайный прохожий вызвал «скорую» и Мавроди госпитализировали, но спасти не смогли. В свою очередь РБК со ссылкой на своего собеседника пишет, что Мавроди доставили в больницу из квартиры на Комсомольском проспекте, где он жил. Причиной смерти могло стать переохлаждение или сердечная недостаточность, точная информация будет известна после вскрытия, уточняет «Интерфакс».

Мавроди было 62 года, он родился в Москве, окончил Московский институт электроники и математики (МИЭМ – с 2011 г. часть ВШЭ). В 1994 г. Мавроди избрали депутатом Госдумы, но лишили мандата год спустя. Он также хотел участвовать в президентских выборах в 1996 г., однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид МММ. Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Первая появилась еще в 1989 г., ее вкладчиками к 1994 г. были около 15 млн человек. В 1997 г. кооператив МММ признали банкротом. Точных данных о пострадавших нет. Это могли быть несколько десятков тысяч человек, полагало следствие. По другим данным, пострадать могли более миллиона человек. В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Через три года он вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект МММ был открыт в Китае в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.

МММ: жертвы и поклонники

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Политика
Новости

Польские спецслужбы сообщили об аресте «российского шпиона»

Ведомости
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Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал TVP. Подозреваемый арестован на три месяца. В отношении его возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый Марек В. (его фамилия не раскрывается) работал в экономическом отделе одной из государственных структур Польши. По данным польских властей, мужчина поддерживал контакты с сотрудниками российских спецслужб, работавшими под прикрытием в посольстве в Варшаве, и передавал им сведения об инвестициях, важных с точки зрения интересов польской стороны.

Как указывает TVP, подозреваемый в шпионаже имел доступ к материалам об энергетической инфраструктуре Польши. В частности, речь о проектах снижения зависимости страны от поставок российского газа.

Согласно материалам дела, Марек В. предоставил сотрудникам спецслужб России информацию о планах польского правительства, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2», сообщил польский телеканал.

Польские власти проинформировали спецслужбы других стран Евросоюза о задержании подозреваемого в шпионаже, указывает телеканал.

«РИА Новости» сообщает, что 26 марта в МИД Польши был вызван посол России в Польше Сергей Андреев. Позже агентство сообщило о вызове российского посла в посольство России в Литве. ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в Эстонии передает о вызове российского дипломатического представителя в МИД страны. В посольстве России в Латвии агентству рассказали, что посол России в Латвии Евгений Лукьянов также вызван в МИД к 15.00. Причины вызова российских послов в МИДы этих балтийских стран не уточняются.

Кремль заявил об отсутствии информации о задержании в Польше «российского шпиона». «Я не располагаю вообще информацией на этот счет, поэтому ничего не могу сказать», - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кто шпионил в пользу России

Финансы
Новости

ЦБ закрыл дело против бывших собственников «Открытия»

Ведомости
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Банк России прекратил производство по административным делам против руководства «Открытие холдинга» и «Открытия Н» за невыставление оферты миноритариям о выкупе более 30% акций банка «ФК Открытие», говорится в сообщении «Открытие холдинга».

«Центральный банк принял решение прекратить производство по административным делам в отношении АО "Открытие холдинг" и ООО "Открытие Н" в связи с отсутствием состава правонарушения», – говорится в сообщении.

О том, что ЦБ завел административные дела в отношении руководства «Открытие холдинга» и «Открытия Н», стало известно в январе. Претензии регулятора вызвали сделки с акциями «ФК Открытие». По данным ЦБ, на 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н» и банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», «Трасту» принадлежало 7,86% бумаг. «Траст» 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС, который, в свою очередь, владел 4,97% «Открытия». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», с общим пакетом акций свыше 75%. Это обязывало хоть какую-то компанию группы направить оставшимся акционерам публичную оферту, чего сделано не было, подчеркивал ЦБ. В тот же день «Открытие» купило почти 100% «Траста».

Представители «Открытие холдинга» настаивали, что позиция ЦБ противоречит закону об акционерных обществах. По закону оферту должно направить лицо, которое приобрело более 30% акций, а не любая компания из группы, т. е. переданный на санацию в ЦБ «ФК Открытие», но не «Открытие холдинг» или «Открытие Н». Группа может состоять из десятков и сотен компаний в разных странах мира, каждая из которых не имеет представления о действиях других, отметили в «Открытие холдинге».

ЦБ начал санировать «Открытие» через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора 29 августа 2017 г. К 1 апреля 2019 г. «Открытие» планируется объединить с Бинбанком, также санируемым ЦБ.

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Недвижимость
Новости

В Москве возводится меньше всего «квадратов» жилья на одного жителя

Ведомости
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Меньше всего жилья в расчете на одного жителя среди российских городов-миллионников строится в Москве, подсчитали аналитики ЦИАНа.

В столице показатель составляет 0,27 кв. м, тогда как средний показатель по городам-миллионникам – чуть менее 0,8 кв. м.

«Несмотря на то что в 2010–2017 гг. ввод жилья в абсолютном выражении вырос почти в два раза (за счет активной застройки в новой Москве и редевелопмента промзон), столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья», - говорится в исследовании ЦИАНа.

Даже если учесть объемы жилищного строительства в Московской области, то на душу населения в московской агломерации придется 0,61 кв. м.

На первом месте рейтинга находится Ростов-на-Дону - 1,42 кв. м на одного жителя. На второй строчке - Воронеж (1,18 кв. м), на третьей - Новосибирск (1,04 кв. м).

По информации Росстата, за январь - февраль 2018 г. в стране построено 10,2 млн кв. м жилья, рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 24,6%.

Напомним, что в последнем послании президента Федеральному собранию была поставлена задача строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно (т. е. 0,82 кв. м на человека).

По подсчетам ЦИАНа, в настоящее время из 48 крупнейших городов России лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас достигает целевого значения из президентской задачи, а иногда и превышает его. В среднем в России показатель ввода жилья составляет 0,53 кв. м на одного жителя. В городах-миллионниках этот показатель чуть выше - 0,75 кв. м на человека, что лишь на 8,5% ниже целевого уровня в 120 млн кв. м.

По прогнозам Минстроя, в этом году в стране будет построено 80 млн кв. м жилья.

Кто застраивает новую Москву

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