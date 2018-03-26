Политика

Новости

Правительство выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове

Правительство России выплатит по 1 млн руб. за каждого погибшего при пожаре в Кемерове, сообщил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре.

«В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются, - в размере 1 млн руб. за каждого погибшего», - сказал премьер. Он поручил подготовить все нормативные решения до конца дня, «чтобы люди могли получить эти средства как можно быстрее».

Медведев отметил, что «причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать». Он назвал ее «страшным горем, огромной утратой не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны» и принес соболезнования от лица правительства.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта, и по состоянию на 15.00 мск понедельника еще не потушен. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, есть пропавшие без вести. Следственный комитет России установил, что пожарные выходы в здании были заблокированы, а при вводе ТЦ в эксплуатацию и в ее процессе были допущены серьезные нарушения.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек