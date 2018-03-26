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Посольство России в США предложило выбрать американское консульство в России для закрытия

Посольство России в США в официальном Twitter предложило читателям проголосовать, какое из трех американских консульств в России закрыть в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.

«Администрация США предписала закрыть российское генеральное консульство в Сиэтле. Какое из генконсульств США в России вы бы закрыли, если бы это решение зависело от вас?», говорится в сообщении. На выбор даны три варианта - Владивосток, Екатеринбург и Санкт-Петербург. По состоянию на 22.00 мск 26 марта 44% из почти 20 000 проголосовавших предпочли бы закрыть консульство США в Петербурге. Екатеринбург набирает 36%, Владивосток - 20%.

Голосование получило больше 1 000 ответов, многие - от американцев. «Приятно видеть, что власти России дали больше вариантов голосования, чем на последних выборах»; «Вместо этого идиотизма вам стоило бы побеспокоиться о людях, в том числе детях, которые погибли в огне в Кемерове»; «Закройте представительство в Мар-о-Лаго [резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде]» - лишь некоторые из них.

Сегодня США сообщили о выдворении 60 человек (48 работников дипучреждений и 12 сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке) и закрытии генконсульства России в Сиэтле в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Почти синхронно 20 стран объявили о высылке в общей сложности 112 российских дипломатов.