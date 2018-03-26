Задержан охранник, отключивший сигнализацию при пожаре в «Зимней вишне»
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове - сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре.
«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании - собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», - приводятся ее слова на сайте СКР.
Председатель СКР Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата. «На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, - отмечается в сообщении СКР. Следствие располагает информацией, свидетельствующей о "вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям".