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Исландия приостанавливает двусторонний диалог с Россией на высоком уровне

Власти Исландии объявили о временной приостановке двустороннего диалога с российскими властями из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом говорится на сайте правительства Исландии.

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — уточняется в заявлении.

По мнению властей Исландии, реакция России на инцидент в Солсбери была крайне недостаточной: «Россия должна дать убедительные объяснения тому, как нервно-паралитическое вещество, первоначально производимое в советских лабораториях, было использовано для нападения на гражданских лиц в Великобритании».

Ранее власти США, 16 стран ЕС и еще нескольких государств приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В частности, США вышлют 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закроют генконсульство России в Сиэтле.