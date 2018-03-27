Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел

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Абызов пообещал серьезные выводы для системы надзора после пожара в Кемерове

Правительство сделает серьезные выводы для системы государственного контроля после пожара в торговом центре Кемерова, унесшего жизни 64 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

«Выводы будем делать, и серьезные, но после детального анализа произошедшего. В данный момент приоритет – обеспечить оперативную и бесперебойную работу служб МЧС и Минздрава», – заявил министр. Он отметил, что главная задача всех сейчас – «справиться с трагедией» и «помочь людям».

Президент Владимир Путин, прибывший на место трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», пообещал, что все виновные будут наказаны. Путин назвал одной из причин произошедшего «преступную халатность и разгильдяйство».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал наиболее вероятной версией пожара в торговом центре – замыкание электропроводки. Дать окончательный ответ на этот вопрос он пообещал после проведения всех экспертиз.

В рамках уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром, задержаны пять человек. Следователи сообщали, что во время инцидента пожарная сигнализация в торговом центре не работала, охранник не стал включать «тревожную кнопку» после возгорания, а многие двери оказались заблокированы. Бастрыкин подчеркивал, что «система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала».

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