Новости
Политика
Новости

Путин назначил нового заместителя министра иностранных дел

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем министра иностранных дел Сергея Вершинина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Вершинина Сергея Васильевича заместителем министра иностранных дел РФ», – говорится в указе.

Документ вступает в силу 27 марта.

Ранее Вершинин занимал пост специального представителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 г. возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.

64-летний дипломат работает при министерстве с 1976 г. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире. ТАСС отмечает, что дипломат владеет арабским, английским и французским языками.

Выбор редактора
Политика
Новости

Абызов пообещал серьезные выводы для системы надзора после пожара в Кемерове

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство сделает серьезные выводы для системы государственного контроля после пожара в торговом центре Кемерова, унесшего жизни 64 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

«Выводы будем делать, и серьезные, но после детального анализа произошедшего. В данный момент приоритет – обеспечить оперативную и бесперебойную работу служб МЧС и Минздрава», – заявил министр. Он отметил, что главная задача всех сейчас – «справиться с трагедией» и «помочь людям».

Президент Владимир Путин, прибывший на место трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», пообещал, что все виновные будут наказаны. Путин назвал одной из причин произошедшего «преступную халатность и разгильдяйство».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека, среди них 41 ребенок. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал наиболее вероятной версией пожара в торговом центре – замыкание электропроводки. Дать окончательный ответ на этот вопрос он пообещал после проведения всех экспертиз.

В рамках уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром, задержаны пять человек. Следователи сообщали, что во время инцидента пожарная сигнализация в торговом центре не работала, охранник не стал включать «тревожную кнопку» после возгорания, а многие двери оказались заблокированы. Бастрыкин подчеркивал, что «система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала».

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Недвижимость
Новости

Эксперты назвали города с самой дорогой арендой жилья в мире

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Самым дорогим городом в мире для арендаторов жилья в массовом сегменте является Сан-Франциско – средняя ставка аренды здесь составляет $650 в неделю, подсчитала компания Savills, эксперты которой составили рейтинг самых дорогих городов мира для съемщиков жилья.

«В Сан-Франциско крайне высокий спрос на аренду со стороны молодых специалистов высокотехнологического сектора, которые приезжают в город. Однако здесь наблюдается дефицит предложения жилья в аренду, так как закон о регулировании арендной платы действует как сдерживающий фактор для новых арендодателей. По иронии судьбы законодательный акт, который выгоден для нынешних арендаторов, влечет за собой рост арендных ставок для новых жильцов», – говорит Иоланда Барнс, директор департамента мировых исследований Savills.

После Сан-Франциско, по подсчетам экспертов, следуют два других крупных американских города – Нью-Йорк ($570 в неделю) и Лос-Анджелес ($550 в неделю). Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли города Лондон ($500) и Дублин ($480). «В Дублине активная внутренняя экономика и ограниченный рынок сбыта в 2017 г. привели к росту стоимости аренды массового жилья на 5,7%», – говорится в исследовании.

«Гонконг, который наравне с Лондоном является одним из самых дорогих городов мира для покупки жилья, занимает лишь 9-ю строчку рейтинга по стоимости аренды жилья массового сегмента – $450», – говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что первая десятка городов с самыми высокими ценами на аренду дорогого жилья очень сильно отличается от лидеров по стоимости аренды массового жилья.

Самый дорогой город для аренды элитной недвижимости – Нью-Йорк со ставкой в $3260 в неделю. Это почти в 5 раз больше, чем аренда квартиры или дома массового сегмента в этом же городе. На втором месте – Токио ($2750 в неделю), который не вошел в число самых дорогих городов для аренды массового жилья. В пятерку лидеров также вошли Лондон ($2410), Гонконг ($2390), Амстердам ($1940).

«Наш анализ говорит о том, что самые дорогие города для покупки недвижимости не всегда являются самыми дорогими для аренды, – говорит Иоланда Барнс. – Стоимость массового жилья в Гонконге сейчас составляет около $16 300 за 1 кв. м, что почти в 2 раза больше, чем в Сан-Франциско. Однако стоимость аренды жилья данного класса в Гонконге примерно на 30% ниже, чем в Сан-Франциско».

Как выглядят самые дорогие жилые дома в Москве

Бизнес
Новости

«Транснефть» в третий раз выставила на продажу долю в КХЛ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Транснефть» в третий раз выставила на продажу 4/34 (11,8%) в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в материалах компании.

Начальная цена непрофильного актива трубопроводной монополии не изменилась относительно предыдущих двух несостоявшихся аукционов и составляет 295,74 млн руб. Шаг публичного предложения определен в 10 млн руб., цена отсечения – 147,9 млн руб. (50% начальной цены). Размер обеспечения заявки для участия составляет 3 млн руб.

Заявки принимаются до 26 апреля, решение о допуске будет принято 8 мая. Торги пройдут 11 мая, итоги аукциона подведут 18 мая.

«Транснефть» была одним из учредителей КХЛ. При попытке продать долю весной 2013 г. по директиве государства за 100 млн руб. компания получила заявки от самой лиги, от «Роснефти» и от команды «Лев» из Праги. Но «Транснефть» передумала продавать актив себе в убыток и объявила тендер несостоявшимся. В ноябре 2017 г. доля в КХЛ была выставлена на продажу по цене в три раза выше изначальной, за 295,7 млн руб.

ООО «Континентальная хоккейная лига» было создано в 2008 г. В ней участвуют 27 команд из семи стран – России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.

Тимченко, Ротенберг и Ковальчук сыграли в хоккей

Выбор редактора
Политика
Новости

При пожаре в торговом центре в Кемерове погибло более 40 детей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Об этом свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном семьями жертв трагедии штабе, передает «Интерфакс».

Члены инициативной группы родственников, которые проинспектировали кемеровский морг, подтвердили достоверность официальной информации о погибших на пожаре в ТРЦ, передает «Интерфакс». «Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные – дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», – приводит агентство слова одного из членов инициативной группы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел днем 25 марта. Всего, согласно последним данным, погибло 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин во вторник заявил, что наиболее вероятная версия – замыкание электропроводки. «Очаг возгорания – детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, – применение открытого огня», – пояснил он.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин ответил на вопрос о возможной отставке Тулеева

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кадровые решения в Кемеровской области по итогам пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» могут быть приняты после выявления виновных в трагедии, заявил президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан.

Встреча проходила в холле морга медико-санитарной части. Собравшиеся спросили главу государства, планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева.

«Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», – ответил Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

В то же время, отметил президент, не стоит сразу назначать виновных, для установления истины работают следователи. Он пообещал: «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается».

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения – как из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении. Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе», – заверил президент.

Глава государства обратил внимание, что подобных «Зимней вишне» объектов в стране может быть много.

Во вторник жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания региональной администрации в центре города. Собравшиеся потребовали отставки Тулеева, обвинив губернатора в бездействии и замалчивании информации о пожаре.

Путин прибыл в Кемерово во вторник. Он приехал к сгоревшему торговому центру и возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел в воскресенье, 25 марта. В результате, по последним данным, погибло 64 человека.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Выбор редактора
Политика
Новости

Новая Зеландия не смогла найти российских разведчиков для высылки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новая Зеландия не может в знак солидарности с Великобританией выслать работающих «под прикрытием сотрудников разведслужб» России, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Как она пояснила, их просто нет на территории страны, сообщает Financial Times.

В понедельник 21 страна объявила о высылке в общей сложности 113 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ряд государств, в частности США, Чехия, страны Балтии, заявили, что высылаемые дипломаты на самом деле были разведчиками. Во вторник о высылке двух российских дипломатов объявила Австралия; они тоже были названы разведчиками, тайно работавшими на территории страны. Дипломаты должны покинуть Австралию в семидневный срок.

Джасинда Ардерн, выступая утром по радио RNZ, сказала: «Мы провели проверку в Новой Зеландии, у нас нет работающих под прикрытием сотрудников разведслужб [России]. Если бы они были, мы бы их выслали». По словам Ардерн, об отсутствии российских разведчиков ее в понедельник проинформировало министерство иностранных дел и торговли страны. Когда ведущий поставил эту информацию под сомнение, Ардерн сказала: «Конечно, у разных стран есть целый спектр международных интересов. Удивляет ли меня, что Новая Зеландия не стоит на первых местах в списке их интересов? На самом деле нет».

Новая Зеландия входит в число пяти западных стран (другие – США, Канада, Великобритания и Австралия), обменивающихся разведывательной информацией, напоминает FT.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бастрыкин назвал главную версию возникновения пожара в Кемерове

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие считает приоритетной версией причины пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» короткое замыкание, сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерове.

«Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – сказал Бастрыкин (цитаты по сайту Кремля). Он отметил, что точную причину определят после проведения экспертиз.

Бастрыкин также подтвердил, что многие двери в находившемся в ТРЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Кроме того, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», указал председатель СК.

«Основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра», – сказал Бастрыкин.

По его словам, следствие пока не может установить, кто из сотрудников администрации отвечал за обеспечение порядка в детской игровой комнате, где произошло возгорание, «кто закрыл, почему билетеры закрыли двери».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Согласно последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Гендиректор Veon покинул холдинг

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор холдинга Veon Жан-Ив Шарлье покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. Его обязанности временно будет исполнять председатель наблюдательного совета компании Урсула Бернс, говорится в сообщении Veon.

Причины отставки руководителя компании, управлявшего ею в течение трех лет, в сообщении не объясняются.

Холдинг продолжит поиски нового CEO. После его назначения Бернс продолжит руководить наблюдательным советом группы.

«В течение этого переходного периода ее поддержит Шелль Мортен Йонсен, который возьмет на себя роль временного главного операционного директора, помогая ей контролировать операции Veon на своих рынках», – уточняется в сообщении холдинга.

Veon Ltd – транснациональный телекоммуникационный холдинг, которому, в частности, принадлежит 100% ПАО «Вымпелком». Холдинг предоставляет услуги под брендом «Билайн» в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров, – ей принадлежит 47,9% акций.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин встретился с инициативной группой граждан в Кемерове

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин во время поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время совещания Путина и региональных властей в областной администрации около здания собралось несколько тысяч человек. Митингующие выражали недоверие к озвученным данным о погибших, требовали наказать виновных и отправить в отставку губернатора Амана Тулеева.

Мэр города Илья Середюк и инициативная группа примерно из 15 человек направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться в достоверности названных цифр. Путин изменил планы и решил поговорить с инициативной группой. Президент приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась встреча.

Глава государства заверил граждан, что сомневаться в официальных данных о количестве погибших не имеет никакого смысла, и призвал не верить зачастую недостоверной сторонней информации.

«Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» – задал Путин вопрос мэру Кемерова. Середюк ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 г., когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 г. «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», – возмутился Путин.

Собравшимся гражданам, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, президент пообещал, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. «Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», – подчеркнул президент.

Также Путин посетил пострадавших в областной больнице. Глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара спрыгнул с четвертого этажа. На вопрос президента о самочувствии Заварзин ответил, что чувствует себя нормально, хорошо. По словам пострадавшего, в первые минуты многие находившиеся в торговом центре не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

Путин также встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами. Путин пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.

Путин прибыл в Кемерово во вторник. Президент сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания, к которому люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших. Также Путин вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В результате трагедии погибло 64 человека.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Правительство задумалось о создании системы «Умный город»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность объединения аппаратных комплексов «ЭРА-Глонасс», call-центра 112 и системы «Безопасный город» в систему «Умный город», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее поручение. Рогозин возглавляет совет директоров АО «Глонасс».

Как пишет газета, эту тему обсуждали на нескольких совещаниях. Предполагается, что система «Умный город» будет представлять собой единый аппаратный комплекс, объединяющий возможности государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и городской информационной системы «Безопасный город», рассказал один из источников газеты.

«Глонасс» сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами для решения вопросов коммерциализации проекта, сказал собеседник «Коммерсанта». «Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», – пояснил он.

В будущем правительство предлагает объединить усилия «Глонасс» с «Российскими космическими системами» (РКС) для развития космической и наземной инфраструктуры. Компания также должна подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех своих устройств. Этот шаг, в свою очередь, создаст новый рынок сбыта микроэлектроники, считают представители профильных структур.

В аппарате вице-премьера не стали комментировать газете эту информацию, однако в нескольких ведомствах, в частности в Минтрансе, заявили, что поручение к ним поступило и «находится в проработке». Согласно поручению, обоснование по проекту «Умный город» профильные ведомства – Минкомсвязи, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорация «Роскосмос» и др. – должны представить до конца марта.

И. о. гендиректора АО «Глонасс» Аркадий Заикин заявил газете, что для решения этой задачи требуется обеспечить «единство управления» и учитывать «региональную специфику».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» опроверг увеличение расходов на строительство «Силы Сибири»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» не подтвердил увеличение стоимости контрактов на строительство экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири» на 100 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Говорить о подорожании некорректно, поскольку в изначальных контрактах были прописаны базовые цены 2014 г., которые позже пересматривались и уточнялись для каждого конкретного участка газопровода, поясняют в «Газпроме». Впоследствии для каждого отдельного участка была определена твердая цена.

Компания заверяет, что сейчас строительство объектов газопровода идет по графику, затраты «жестко контролируются» и ни разу не превысили планового уровня. Поставки газа должны начаться в срок, 20 декабря 2019 г.

26 марта «Интерфакс» со ссылкой на материалы госзакупок сообщил, что сумма 18 крупных контрактов «Газпрома» по выполнению строительно-монтажных работ на «Силе Сибири» с 2015 г. выросла с 450 млрд до 554 млрд руб. По данным агентства, изменилась стоимость восьми из 18 контрактов. Кроме того, сроки исполнения девяти из 12 договоров по строительству линейной части газопровода сдвинулись с лета и осени 2018 г. на второе полугодие 2019 г.

21 марта «Газпром» отчитался о строительстве 1623,3 км «Силы Сибири», что составляет 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (общая протяженность первой очереди газопровода – 2158 км).

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото