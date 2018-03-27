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Ирландия выразила соболезнования России одновременно с высылкой дипломата

МИД Ирландии сегодня объявил о решении выслать одного российского дипломата в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении ирландского МИД от имени министра иностранных дел и торговли страны Саймона Ковени говорится, что российский посол поставлен в известность, что «аккредитация одного из сотрудников с дипломатическим статусом была аннулирована».

«Использование кем-либо и где-либо химического оружия, в том числе использование любых отравляющих веществ в качестве оружия, шокирует и ужасает. Атака в Солсбери была не просто атакой, направленной против Великобритании, а посягательством на всю систему международных правил, от которой зависит наша безопасность и благополучие», - отмечается в нем.

В том же релизе МИД Ирландии вновь выразил соболезнования россиянам, и в особенности семьям жертв катастрофического пожара в торговом центре в Кемерове. «Приносим соболезнования родственникам многочисленных жертв этой страшной трагедии», - говорится в сообщении.

Накануне о высылке российских дипломатов объявили более 20 государств, в том числе США. Всего высылке подлежат более 100 дипломатических работников.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за отравления нервно-паралитическим веществом впали в кому работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По последним данным о ходе расследования, вещество было внесено в вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Накануне она объявила, что с опасным веществом контактировали 150 британцев и 50 из них пришлось пройти лечение в больнице.

Россия обвинения категорически отвергает.