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Мэй выразила соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерове

Британский премьер-министр Тереза Мэй направила официальное письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Копию документа на странице в Facebook разместило посольство Великобритании в Москве.

«В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах», - говорится в документе.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Больше суток пожарные расчеты не могли потушить торговый центр. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет также сообщил, что в день пожара родственниками поданы заявления о пропаже 67 человек.

В России с 28 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. 27 марта президент прилетел в Кемерово. Он посетил стихийный мемориал и возложил к нему цветы в память о жертвах трагедии. Путин на совещании в Кемерове заявил, что основной причиной трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.