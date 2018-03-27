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США потребовали от российских дипломатов свернуть работу в Сиэтле за четыре дня

Интерфакс
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Американская сторона потребовала от российских дипломатов покинуть дипломатическую собственность России - резиденцию генконсула в Сиэтле - в месячный срок, сообщил консул - советник генконсульства в Сиэтле Халит Айсин. «Резиденция генконсула у нас отбирается в 23:59 (по местному времени) 24 апреля. (Американская сторона) требует, чтобы мы покинули (здание). Такая же история, как и в Сан-Франциско», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что резиденция является российской собственностью.

Российские сотрудники должны свернуть работу за четыре дня, а к 25 апреля покинуть Сиэтл. «К 17:00 (по местному времени) 30 марта мы должны как Генконсульство завершить все консульские операции. Вход в помещение прекращается в 23:59 (по местному времени) 1 апреля. До 23:59 (по местному времени) 24 апреля мы должны покинуть пределы Сиэтла и разъехаться по другим точкам», - сказал дипломат.

По его словам, посольство России в США должно уведомить госдепартамент о том, куда едут сотрудники генконсульства, до 2 апреля.

26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, должно быть закрыто генеральное консульство России в Сиэтле.

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Политика
Новости

Воробьев назвал причину отставки главы Волоколамского района

Ведомости
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал основной причиной отставки Евгения Гаврилова с должности главы Волоколамского района потерю диалога с жителями, передает «Интерфакс».

По его словам, «была совокупность причин». Воробьев сказал, что жители района требуют навести порядок с полигоном. «Наша задача не просто справиться с "Ядрово", (...) но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска, в частности», - заявил Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Гаврилова отправили в отставку 23 марта. Временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района назначен глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев, а врио главы Лосино-Петровского стал замглавы городского округа Олег Фетюков.

21 марта в одной из школ Волоколамска учащиеся пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. Администрация школы вызвала скорую помощь. В центральную больницу города госпитализировали 57 детей, говорил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Около 20-30 детей отвезли в больницу на машинах скорой помощи, остальных школьников в медучреждение родители сами привезли на обследование, рассказывали «Ведомостям» несколько жителей Волоколамска.

Школа, учащимся которой стало плохо во время уроков, находится приблизительно в 3,5-4 км от мусорного полигона «Ядрово». Жители Волоколамска больше месяца устраивают акции протеста с требованием закрыть полигон.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

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Бизнес
Новости

Консорциум «Лукойла» и Eni будет разрабатывать шельф в Мексике

Ведомости
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Консорциум российской компании «Лукойл» и итальянской корпорации Eni выиграл право на разработку 28-го нефтегазового блока на шельфе Мексиканского залива. Аукцион провела национальная комиссия Мексики по углеводородам, передает ТАСС.

«Лукойл» и Eni в ходе аукциона предложили максимальный размер роялти (вознаграждение) - 65%. Такой же размер предложил консорциум Dea и Premier, но «Лукойл» и Eni заявили при этом больший размер инвестиций - $59,8 млн против $14,17 млн, предложенных Dea и Premier. Всего на блок претендовали пять заявителей.

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Политика
Новости

Участники акции памяти в Москве потребовали отставки Тулеева

Ведомости
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Собравшиеся на Пушкинской площади участники акции памяти жертв в Кемерове призвали уйти в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «Тулеева в отставку», «Нельзя молчать» скандировала несколько раз толпа, передает корреспондент «Ведомостей» с места событий. У некоторых участников акции в руках небольшие плакаты: «Не забудем. 25.03.2018», «Помним. 25.03.2018».

В целом митинг проходит без политических заявлений, хотя на Пушкинскую площадь приезжали оппозиционер Алексей Навальный с супругой, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

Акции в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» проходят на Пушкинской и Манежной площадях. На Пушкинской площади акция началась приблизительно в 19:00 мск. Через полчаса на площади не было свободного места, участники акции стали собираться на Тверской улице.

Организатором акции на Манежной площади выступила мэрия, на Пушкинской площади - журналисты Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова. «Эта акция не согласована с властями. Пожалуйста, приходите без плакатов и лозунгов», — говорилось в описании встречи.

Глава департамента безопасности Москвы Владимир Черников обещал, что власти не будут разгонять стихийную акцию на Пушкинской площади.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Следственный комитет также сообщил, что в день пожара родственниками поданы заявления о пропаже 67 человек.

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Бизнес
Новости

«Технопромэкспорт» первым подал заявку на строительство электростанции в Тамани

Ведомости
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Компания «Технопромэкспорт» первой подала заявку на строительство электростанции в Тамани, информация об этом содержится в материалах закупки «Системного оператора».

«Заявка на конкурс действительно подана», - подтвердил «Интерфаксу» представитель компании.

По его словам, компания «Технопромэкспорт» заинтересована в участии в проекте, так как заканчивает работы по строительству в Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС. «Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и техника, чтобы быстро встроиться в аналогичный проект в Краснодарском крае», - добавил он. Заявка подана на весь объем планируемой мощности.

На данный момент это единственная заявка на участие в конкурсе. Заявки будут приниматься до 28 марта. Итоги конкурса станут известны 1 апреля. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал об интересе к проекту со стороны «Фортума», структуры «Росатома» - АО «ВетроОГК».

Правительство поручило до 1 апреля провести отбор новых объектов генерации в Тамани. Аналогичный конкурс, но с другими условиями уже проводился в 2016 г. Тогда не было подано ни одной заявки.

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Политика
Новости

Трамп продлил санкции Обамы против ФСБ и ГРУ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие исполнительных указов о продлении режима специальной чрезвычайной ситуации и введении санкций за кибератаки против Соединенных Штатов, которые действуют в том числе в отношении России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о продлении действия мер, прописанных еще в исполнительном указе президента США Барака Обамы от 28 декабря 2016 г. Под санкции сопутствующих указов подпадают российская ФСБ, бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ) и его руководство, а также связанные с ними зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).

После принятия этого указа США в конце 2016 г. выслали 35 российских дипломатов, которых американские власти подозревали в связи с хакерскими атаками, и арестовали два принадлежащих России объекта недвижимости. Президент России Владимир Путин тогда отказался высылать в ответ российских дипломатов и отнимать у американской дипмиссии дачу в Серебряном Бору в Москве. Но через полгода Россия все же выслала американских дипломатов и лишила их дачи - после того, как сенат США одобрил новые санкции. Это привело к кризису с выдачей виз россиянам.

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Бизнес
Новости

«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов

Ведомости
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«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит природного газа. Об этом рассказал зампредседателя правления российского холдинга Александр Медведев, передает «Интерфакс».

По его словам, встреча представителей компаний состоялась на прошлой неделе. «Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», – заявил Медведев.

По его словам, «Газпром» снова уведомил «Нафтогаз» о планах оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Российская компания собирается подать апелляцию по данному делу до конца марта.

22 марта «Газпром» подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом» в споре о контракте на поставки газа Украине. По мнению российской стороны, судьи превысили полномочия при вынесении решений, а также допустили серьезные процессуальные ошибки.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

Политика
Новости

Мэй выразила соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерове

Ведомости
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Британский премьер-министр Тереза Мэй направила официальное письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Копию документа на странице в Facebook разместило посольство Великобритании в Москве.

«В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах», - говорится в документе.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Больше суток пожарные расчеты не могли потушить торговый центр. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет также сообщил, что в день пожара родственниками поданы заявления о пропаже 67 человек.

В России с 28 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. 27 марта президент прилетел в Кемерово. Он посетил стихийный мемориал и возложил к нему цветы в память о жертвах трагедии. Путин на совещании в Кемерове заявил, что основной причиной трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.

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Технологии
Новости

Waymo закупит 20 000 электромобилей Jaguar для беспилотных такси

Ведомости
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Компания Waymo, подразделение самоуправляемых автомобилей холдинга Alphabet, закупит до 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace для организации сервиса беспилотного такси в США. Об этом сегодня объявили Waymo и Jaguar Land Rover, передает Reuters.

Согласно сообщению, испытания прототипов роботакси на базе электромобилей Jaguar начнутся в 2018 г., а к 2020 г. начнутся поставки рабочих самоуправляемых такси. Флот в 20 000 электромобилей должен обеспечивать 1 млн поездок в сутки, считает Waymo. Цена сделки не раскрывается, но по объявленной розничной цене машины в $70 000 ее можно оценить в $1,4 млрд.

По мнению Reuters, сейчас Waymo, начинавшая как секретный стартап в Google, обладает самой продвинутой технологией самоуправляемых автомобилей по сравнению с конкурентами - Uber и General Motors. Jaguar I-Pace, первые серийные экземпляры которого были представлены в этом году, создавался компанией как конкурент электромобилям Tesla. Участники тест-драйвов отмечали его дизайн и качественную по сравнению с Tesla отделку салона.

Jaguar представил серийный электрокроссовер I-Pace

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Бизнес
Новости

Китайская CEFC распродает свою недвижимость

Ведомости
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CEFC China Energy планирует полностью продать свой портфель недвижимости балансовой стоимостью 20 млрд юаней ($3,2 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости в разных странах, в том числе штаб-квартира компании в престижном районе Шанхая, площади в гонконгском выставочном центре и Trump Tower в Манхэттене, а также отели, жилые комплексы и промышленные объекты. Большинство объектов расположены в крупных китайских городах.

По данным источников агентства, кредиторы компании во главе с Государственным банком развития Китая сформировали комиссию для контроля за продажей активов, а правительство Шанхая получило контроль над компанией.

Перед Новым годом китайские власти задержали председателя CEFC Е Цзяньмина, сообщали китайские СМИ. Источники Reuters и «Ведомостей» подтверждали арест бизнесмена. Близкие к CEFC собеседники «Ведомостей» говорили, что домашний арест может быть снят в конце марта. 21 марта South China Morning Post сообщила, что Е Цзяньмин лишился постов в компании и вышел из состава ее акционеров.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» у консорциума QHG Oil Катарского инвестфонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore за $9,1 млрд. Однако закрытие сделки задерживается из-за расследования в отношении Е Цзяньмина, указывали источники Bloomberg.

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Финансы
Новости

Цена на нефть марки Brent выросла до $71 за баррель

Ведомости
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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,4% до $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее цена на баррель нефти данного сорта достигала такого уровня 25 января 2017 г.

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае на 16.10 мск подорожала на 1,05% до $66,24 за баррель.

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Политика
Новости

Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших при пожаре

Ведомости
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Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове числятся 38 человек, в том числе более 20 детей, следует из опубликованного на сайте администрации города списка. Также кемеровские власти разместили список погибших из 25 человек, личность которых установлена.

Следственный комитет (СК) приводит другие цифры. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара, говорится в сообщении СК. Обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. 21 тело уже опознано, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

Некоторые тела сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. «Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», – отмечает СК.

В общей сложности жертвами пожара стали 64 человека, говорил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Из них 41 – дети, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, «Интерфаксу» говорили, что к ним поступила информация о 85 пропавших без вести. Средний возраст 70% из них составляет 10–13 лет, говорил собеседник агентства.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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