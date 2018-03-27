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Бельгия решила выслать российского дипломата из-за дела Скрипаля

Правительство Бельгии решило выслать российского дипломата из-за заявлений Великобритании о возможной причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает RTBF.

Российский дипломат должен покинуть территорию страны в течение 14 дней. Об этом решении российского посла в Бельгии Александра Токовинина проинформируют в течение 48 часов. «Учитывая серьезность событий в Солсбери и высокую вероятность причастия России к нападению, мы считаем, что эта мера полностью оправданна», – говорится в заявлении правительства.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что решение о высылке российского дипломата принято в знак солидарности с партнерами по ЕС и НАТО.

«Разочарованы этим необоснованным решением бельгийского правительства, которое не соответствует обозначившейся в последнее время логике укрепления диалога и развития взаимодействия в различных областях. Разумеется, этот демарш не останется без ответа», – заявил Токовинин.

О том, что власти Бельгии собираются выслать российского дипломата, накануне сообщил телеканал Sky News.