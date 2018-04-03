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Политика
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Кремль назвал отмену выборов мэра Екатеринбурга прерогативой местных властей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Законодательного собрания Свердловской области об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга.

«Это целиком и полностью прерогатива местного регионального заксобрания. Поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать это», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле эту инициативу.

Свердловское заксобрание 3 апреля приняло в окончательном чтении внесенный губернатором Евгением Куйвашевым законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Согласно поддержанным поправкам должности главы Екатеринбурга и руководителя городской администрации (сити-менеджера) будут объединены. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а депутатами гордумы из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор управленческих полномочий.

Действующий глава Екатеринбурга – председатель гордумы Евгений Ройзман, полномочия которого истекают в сентябре 2018 г., сообщил «Интерфаксу», что не намерен участвовать в конкурсе. Он также выразил уверенность, что региональные власти в любом случае не допустили бы его назначения.

Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом Ройзман не управляет городским хозяйством, по большей части его должность связана с представительскими функциями. Хозяйственными полномочиями обладает сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г.

Финансы
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Россельхозбанк определил параметры выпуска субординированных бондов

Ведомости
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Россельхозбанк (РСХБ) разместит бессрочные субординированные облигации серий 01Т1 и 09Т1 на 15 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составит 9-9,25% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2-9,46% годовых. Сбор заявок пройдет 18 апреля, техническое размещение бондов серии 01Т1 на 10 млрд руб. запланировано 25 апреля, серии 09Т1 на 5 млрд руб. – 26 апреля. 

По бумагам предусмотрены полугодовые купоны и колл-опционы через каждые 10 лет. До первого опциона ставки купонов не меняются. Ставка следующих купонов на 10 лет, если облигации не отзовут, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ на дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по первому купону и доходностью 10-летних ОФЗ на дату установления первого купона и 100 б.п. Организаторами размещения выступают сам РСХБ, а также «ВТБ Капитал».

РСХБ планирует получить разрешение ЦБ для признания облигационных займов субординированными и включения их в капитал первого уровня.

В прошлый раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив четырехлетние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд руб. по ставке 7,4%. Сейчас в обращении находятся 10 выпусков бондов РСХБ на 72 млрд руб. и 25 выпусков классических облигаций на 175 млрд руб.

Осенью прошлого года зампред правления РСХБ Кирилл Левин рассчитывал, что полученных в прошлом году от государства 50 млрд руб. банку хватит для того, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 г. Однако РСХБ запросил господдержку. 20 марта Левин рассказал, что РСХБ обсуждает с акционером в лице Росимущества возможность пополнения капитала, а также может выпустить субординированные облигации. 

За 2017 г. РСХБ уменьшил убыток в три раза, с 58,9 млрд руб. до 19,5 млрд, а также на 10 млрд руб. сократил проблемные кредиты. В основном РСХБ терпит убытки из-за отчислений в резервы. 

  

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Политика
Новости

Президент РАН призвал отменить ЕГЭ

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РБК со ссылкой на его заявление, сделанное во время Московского экономического форума.

По мнению Сергеева, сегодня необходимо поднять престиж ученых, вернув «научную часть» в школы. «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», – подчеркнул он.

По словам президента Академии наук, власти должны сделать карьеру ученого привлекательной. «У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», – уверен руководитель РАН.

Сергеев отметил проблему «утечки интеллекта из страны», которая, по его мнению, требует серьезного внимания. «Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц – сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», – посетовал президент РАН.

Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта говорил, что число покинувших страну высококвалифицированных специалистов увеличилось с 20 000 в 2013 г. до 44 000 в 2016 г. Он уточнял, что с 1990 г. число исследователей в стране сократилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, сосредоточенного на научных разработках, с 2000 г. составляет 1,3% в год.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Политика
Новости

Из торгового центра «Афимолл сити» эвакуировали несколько тысяч человек

Ведомости
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Из торгового центра «Афимолл сити» в центре Москвы эвакуировали более 4500 человек после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. В то же время ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает об эвакуации более 6000 посетителей ТЦ.

Сейчас этажи здания проверяют, сказал собеседник «РИА Новости».

Источник ТАСС в экстренных службах уточняет, что эвакуацию объявили после возникновения задымления в ресторане Burger King. Собеседник агентства рассказал, что пожарные ищут в помещении возможные скрытые очаги возгорания. «Обстановка спокойная, эвакуация проходила организованно», – добавил он.

Официальный представитель сети ресторанов Burger King Иван Шестов, в свою очередь, опроверг в беседе с RNS задымление в ресторане сети. По его словам, эвакуация московского торгового центра произошла в результате учений. «В ТЦ проводятся учения. Всех посетителей эвакуировали. Почти во всех торговых центрах проходят учения. Никакого задымления в ресторане Burger King нет, мы готовы продолжать работать», – заявил Шестов.

Пользователи социальных сетей публикуют видео, на которых видны пожарные машины и автомобили скорой помощи, припаркованные около торгового центра. На видеозаписях слышно, как сотрудник ТЦ предупреждает о срабатывании пожарной тревоги, просит всех посетителей соблюдать спокойствие и покинуть здание через ближайшие эвакуационные выходы.

Представитель Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС подтвердил агентству городских новостей «Москва», что работники и посетители «Афимолл сити» были выведены из здания после срабатывания сигнализации. В МЧС уточнили, что в одном из кафе торгового центра произошло возгорание, которое оперативно потушили. «В результате происшествия никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Афимолл сити» подтвердили случившееся. «Произошло задымление на территории одного из арендаторов торгово-развлекательного центра», – сказал агентству городских новостей «Москва» представитель комплекса. «Эвакуация завершена, торгово-развлекательный комплекс работает в обычном режиме», – сообщил представитель пресс-службы «Афимолл сити».

В свою очередь, пресс-службе столичного главка МВД РБК рассказали другую версию произошедшего. По словам представителя пресс-службы полиции, речь идет о проверке торгово-развлекательного комплекса «Афимолл Сити». «На 02 позвонил предположительно несовершеннолетний, сообщил о том, что в ТЦ Пресненская набережная, дом 2 находится бесхозный предмет. Выехали сотрудники полиции, проводится проверка», — сказал собеседник издания.

Недвижимость
Новости

Разрешение на ввод в эксплуатацию получил стадион к ЧМ-2018 в Волгограде

Ведомости
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Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано стадиону в Волгограде, который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

«Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдет к волгоградской команде. По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта также в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют», – заявил министр спорта Павел Колобков, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 г. на арене «Волгоград» сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.

Технологии
Новости

«Роскосмос» и Mail.ru запустили сайт для отправки писем на МКС

Ведомости
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Госкорпорация «Роскосмос» и Mail.ru Group запустили проект «Письма в космос», в рамках которого все желающие могут написать письма космонавтам, сообщают пресс-службы «Роскосмоса» и Mail.ru Group. Лучшие произведения космическая корпорация отправит на Международную космическую станцию (МКС).

«Писать космонавтам можно о чем угодно – поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии», – уточнили в Mail.ru Group.

Подготовить письмо и разместить его на сайте проекта cosmos.mail.ru нужно до 11 апреля включительно. Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые сейчас работают на космической станции, определят лучшие письма и подготовят видеоответ. Ролик опубликуют на сайте проекта в День космонавтики.

В «Роскосмосе» ожидают много писем от желающих. «Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику, ведь, работая полгода вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты вдвойне рады любой возможности общения и, конечно, «обратной связи» – вопросам, пожеланиям и просто добрым словам!» – пояснили в пресс-службе космической корпорации.

В Mail.ru Group добавили, что проект дает возможность задать любые вопросы космонавтам, больше узнать о космосе и о жизни на орбите, «что называется, из первых уст».

Как 60 лет назад запускали первый спутник Земли

Недвижимость
Новости

Эмигранты из России увеличивают вложения в российскую недвижимость

Ведомости
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В IV квартале 2017 г. эмигранты из России вложили в покупку недвижимости в стране $122 млн, что на 36% выше показателя аналогичного периода 2016 г. ($90 млн). Такой рост является максимальным показателем за всю историю рынка, говорится в сообщении компании «Метриум», эксперты которой использовали в своих подсчетах данные ЦБ РФ.

Предыдущий пик был зафиксирован в I квартале докризисного 2014 года, когда россияне перевели на родину $102 млн для покупки недвижимости. Всего за прошлый год общий объем таких переводов составил $265 млн, что на 12% больше, чем в 2014 г. ($237 млн).

По данным аналитиков «Метриум», в I квартале 2018 г. количество обращений от россиян-эмигрантов на покупку недвижимости в Московском регионе выросло на 21%. Между тем в 2016 г. этот показатель был всего на 4% больше, чем в аналогичный период 2015 г.

Больше всего таких заявок пришло от россиян из Великобритании (66%), Германии (23%), Соединенных Штатов (9%).

Средняя площадь загородного дома по обращениям россиян-эмигрантов составила 1200–1500 кв. м, хотя еще 10 лет назад клиенты данного уровня платежеспособности интересовались объектами площадью 2500 кв. м. Площадь участка также сократилась с 1 до 0,5 га. Бюджет покупки запрашиваемого домовладения снизился до $15 млн, хотя 10 лет назад он достигал $50 млн. Интересуются эмигранты и городской недвижимостью: как правило, в фокусе их внимания квартира площадью 200–250 кв. м стоимостью порядка $4–6 млн.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

Финансы
Новости

Сеул запустит собственную криптовалюту

Ведомости
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Сеул планирует выпустить собственную криптовалюту S-Coin для финансирования городских социальных программ. Об этом рассказал мэр столицы Южной Кореи Парк Вон Сун в интервью Coindesk Korea.

К концу апреля город выпустит соответствующие нормативные акты для запуска криптовалюты. Мэр Сеула также планирует организовать общественный фонд поддержки технологии блокчейн и связанных с ней стартапов.

В случае удачного запуска сеульская криптовалюта может быть использована для финансирования программ социального обеспечения госслужащих, молодых специалистов и граждан, помогающих в охране окружающей среды. Также рассматривается возможность расплачиваться криптовалютой с городскими строительными подрядчиками. 

В ноябре прошлого года Сеул привлек экспертов Samsung для внедрения в городском управлении системы блокчейн.

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Политика
Новости

Роструд напомнил о длинных выходных в мае‍ и июне

Ведомости
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Последняя рабочая неделя в апреле будет шестидневной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. Затем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда.

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», – уточнил представитель ведомства в беседе с «Интерфаксом». Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая, включительно.

Выходной в среду, 2 мая, в свою очередь, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 г., который приходился на воскресенье, пояснили в Роструде.

В то же время одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. «Выходной переносится с субботы, 28 апреля на понедельник, 30 апреля», – уточнил собеседник агентства.

В честь Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, будет лишь один выходной.

Представитель Роструда рассказал и об июньских выходных: в связи с празднованием 12 июня Дня России, который выпадает на вторник, россияне получат три выходных дня подряд – с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня. Понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем из-за переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

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Политика
Новости

СКР завел дело против министра внутренних дел Украины‍

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за попыток помешать россиянам проголосовать на выборах российского президента. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении ведомства указывается, что полиция Украины 18 марта, в день президентских выборов в России, заблокировала входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Российским гражданам таким образом мешали принять участие в голосовании, уточнили в СКР.

Как считают следователи, соответствующее распоряжение дал Аваков. Российское ведомство завело в отношении украинского чиновника дело на основании статьи 12 УК РФ, позволяющей привлекать к уголовной ответственности иностранцев, которые совершили преступления за пределами России, но против интересов россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла действия украинской стороны беспрецедентными и противоречащими международным правозащитным нормам, передавало «РИА Новости» 18 марта. Она подчеркивала, что меры Киева в отношении россиян противоречат в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Как голосовали кандидаты в президенты

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Бизнес
Новости

Минпромторг объявил дату запуска tax free в России

Ведомости
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Система возврата НДС на покупки для покидающих Россию иностранных граждан будет запущена в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 10 апреля, в других городах проведения чемпионата мира по футболу tax free заработает ближе к началу первенства, сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«С 10 апреля система tax free будет запущена в Москве, Петербурге и Сочи, чуть ближе к чемпионату мира по футболу – остальные города», – рассказал Евтухов (цитаты по «Интерфаксу»). Tax free запустят в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня.

В Минпромторге рассчитывают, что после удачной реализации пилотного проекта правительство в конце года примет решение о распространении системы tax free на всю страну. Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил о возможности внедрить tax free по всей стране с 1 октября.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 руб. с учетом налога.

Для возврата денег иностранцы должны будут предоставить паспорт, чек о покупке товара и сам товар. Перед вылетом таможенники поставят соответствующую отметку. В аэропортах будет установлена навигация для информирования туристов о возможности возврата НДС. Всего к tax free подключатся более 100 торговых точек.

Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту, отметила гендиректор компании – оператора системы tax free «Global Blue Россия» Наталья Яшкина.

Иностранцы смогут вернуть до 18% (стандартная ставка НДС) на различные товары, в том числе одежду, технику и ювелирные изделия, или 10% на другие товары, включая продукты питания, лекарства и книги. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.

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Политика
Новости

Amazon запретил Zello использовать его платформы для обхода блокировок

Ведомости
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Amazon попросил приложение-рацию Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок Роскомнадзора. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил сооснователь Zello Алексей Гаврилов.

Начиная с ноября, по словам Гаврилова, «Роскомнадзор стал лучше работать», в том числе над блокировкой приложения.

«Последнее в этой истории: давайте заблокируем половину интернета ради Zello. Половину интернета не заблокировали, но тем не менее определенный эффект, я так понимаю, был произведен, и в результате Amazon к нам пришел, чей сервис мы использовали, и Amazon нас попросил больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок на платформе Amazon», – поделился основатель сервиса.

Он добавил, что теперь для обхода блокировок в России сервис использует вместо IP-адресов Amazon Web Services другую платформу. Название платформы Гаврилов не уточнил.

23 марта «Ведомости» написали, что Роскомнадзор поручил провайдерам начать блокировку примерно 15 млн IP-адресов для того, чтобы ограничить доступ к приложению-рации. Такое решение ведомство приняло после того, как Zello вопреки требованиям ведомства отказалось регистрироваться в качестве распространителя информации. Более 13 млн этих адресов принадлежат Amazon Web Services, представляющей виртуальные серверы, отмечало издание.

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