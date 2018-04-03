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Кремль назвал отмену выборов мэра Екатеринбурга прерогативой местных властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Законодательного собрания Свердловской области об отмене всенародных выборов мэра Екатеринбурга.

«Это целиком и полностью прерогатива местного регионального заксобрания. Поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать это», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле эту инициативу.

Свердловское заксобрание 3 апреля приняло в окончательном чтении внесенный губернатором Евгением Куйвашевым законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Согласно поддержанным поправкам должности главы Екатеринбурга и руководителя городской администрации (сити-менеджера) будут объединены. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а депутатами гордумы из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор управленческих полномочий.

Действующий глава Екатеринбурга – председатель гордумы Евгений Ройзман, полномочия которого истекают в сентябре 2018 г., сообщил «Интерфаксу», что не намерен участвовать в конкурсе. Он также выразил уверенность, что региональные власти в любом случае не допустили бы его назначения.

Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом Ройзман не управляет городским хозяйством, по большей части его должность связана с представительскими функциями. Хозяйственными полномочиями обладает сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г.