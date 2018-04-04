Политика

Новости

ГИБДД предложила ввести в России алкозамки и временные права

ГИБДД России подготовила первый вариант плана к стратегии «нулевой смертности» на дорогах страны - в него среди прочего вошли алкозамки, блокирующие зажигание при опьянении водителя, и временные права, пишет «Коммерсант». Начальник ГИБДД России Михаил Черников уже обсудил черновой вариант плана с представителями общественных организаций, сообщило издание.

Стратегию «нулевой смертности» в январе утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до западноевропейского уровня - четыре человека на 100 000 населения, а к 2030 г. приблизиться к нулевой. В 2017 г. на дорогах России гибли 13 человек на 100 000 населения.

Меры, предложенные ГИБДД, разделены на несколько блоков, пишет «Коммерсантъ».

В первый - «изменение поведения участников движения» - входят формирование положительного имиджа инспекторов ГИБДД, рост числа дорожных камер и внедрение алкозамков. На какие автомобили будут устанавливаться эти устройства и кто оплатит установку, издание не уточняет.

Алкозамки уже тестировались в России с 2010 г. на школьных автобусах в Татарстане, Московской и Ивановской областях. Эксперимент был удачным, писала «Российская газета». Эксперимент дал «выхлоп» в виде законопроекта об обязательной установке таких замков в автомобилях водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии, однако этот документ застрял в Госдуме. В США алкозамки более 20 лет используются в качестве меры наказания и контроля нетрезвых водителей, причем их установку и обслуживание оплачивает владелец машины. В Швеции установка алкозамка служит альтернативой лишению водительских прав.

В блоке «повышение защищенности от ДТП» упоминаются детские автокресла, система проката этих кресел, а также говорится о борьбе с продажей некачественных удерживающих устройств.

В блоке о совершенствовании улично-дорожной сети предлагается увеличить число перекрестков с круговым движением как менее аварийных. Среди других инициатив ГИБДД – введение временных прав для начинающих водителей. Временный документ предлагается менять на постоянный только при отсутствии грубых нарушений правил дорожного движения.

Представители общественности предложили ГИБДД ввести полный запрет на пользование сотовыми телефонами за рулем, и представители инспекции пообещали учесть пожелания в новой редакции плана.