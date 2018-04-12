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Россия усомнилась в достоверности заявления Скрипаль об отказе от помощи

Заявление Юлии Скрипаль об отказе от помощи российского посольства в Великобритании вызвало у его представителей «больше вопросов, чем ответов». Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства. «Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», - отмечается в заявлении.

Российские дипломаты обратили внимание на то, что текст заявления Скрипаль «явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками». Подозрительным дипломатам показалось и утверждение Скрипаль о доступе «друзьям и семье», хотя в прессе эти контакты не подтверждаются. Особенно в российском посольстве удивились словам Скрипаль о том, что «никто не говорит» от ее имени, хотя ее заявление опубликовано на сайте Скотленд-Ярда, а не зачитано ей самой.

Заявление Скрипаль было опубликовано 11 апреля. В нем отмечалось, что она выписалась из больницы, но «еще не оправилась от воздействия использованного против нас [с отцом] нервно-паралитического агента». Скрипаль утверждала, что может общаться с друзьями и членами семьи. От помощи российского посольства она отказывается, но если передумает, знает, как с ним связаться.