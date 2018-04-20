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Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. Список разделен на пять категорий — «Пионеры», «Художники», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны». Россиян в этом году в нем нет.

В категорию «Лидеры» журнал включил президента США Дональда Трампа, британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, лидера КНДР Ким Чен Ына и других политиков. Президента России Владимира Путина в категории нет, хотя до этого он попадал в этот список четыре года подряд.

Категория «Титаны» посвящена главным реформаторам в своих отраслях. Time включил сюда основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, телеведущую Опру Уинфри, баскетболиста Кевина Дюранта и других.

Хотя россиян в списке не оказалось, российский бизнесмен, основатель DST Global Юрий Мильнер написал статью об одном из участников списка - Илоне Маске. «Предположим, что в 3000 году Time опубликует список 100 самых влиятельных людей тысячелетия. Кто из нашего поколения войдет в него?» - задается вопросом предприниматель. По его мнению, Маску это бы удалось.

«Он [Илон Маск] один из немногих людей, которые не только думают о благополучии нашей цивилизации в будущем, но и что-то делают для этого: например, готовят условия для создания жизнеспособной колонии на Марсе», - объясняет Мильнер. Бизнесмен уверен, что новаторский дух Маска в космической отрасли «перенесет человечество в следующее тысячелетие и дальше».

Time ежегодно готовит рейтинг самых влиятельных людей мира с 1999 г. Журнал также присуждает звание «Человек года». В 2007 году это звание получил российский президент.

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