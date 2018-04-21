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В Дагестане ликвидирована группа боевиков

В ходе спецоперации в Дербенте уничтожены несколько боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. В Дербенте и в Дербентском районе введен режим контртеррористической операции.

«Предварительно, при проверке одного из адресов в Дербенте по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Несколько боевиков уничтожены. Данные уточняются», – сказал собеседник агентства.

Информацию о ликвидации группы боевиков подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, активная фаза спецоперации продолжается.