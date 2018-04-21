В Дагестане ликвидирована группа боевиков

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В ходе спецоперации в Дербенте уничтожены несколько боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. В Дербенте и в Дербентском районе введен режим контртеррористической операции.
«Предварительно, при проверке одного из адресов в Дербенте по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Несколько боевиков уничтожены. Данные уточняются», – сказал собеседник агентства.
Информацию о ликвидации группы боевиков подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, активная фаза спецоперации продолжается.
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Двое взрослых и трехмесячный ребенок доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.
«Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии», – уточнил Печатников.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о пятерых пострадавших. По его данным, все они госпитализированы. «В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит», – сказал собеседник агентства.
В Москве сегодня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столичном регионе наблюдаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и гроза. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до воскресенья, 22 апреля.
Ранее мэр города Сергей Собянин рекомендовал москвичам не находиться рядом с деревьями во время непогоды. После штормового предупреждения Парк Горького и ВДНХ были закрыты для посещения.
За последние 15 лет прямые убытки от 10 крупнейших природных катаклизмов превысили 222,5 млрд руб., подсчитали аналитики «Института риска» (проект школы управления «Сколково», «Альфастрахования» и РБК). На первое место в рейтинге эксперты поставили паводок на Дальнем Востоке в июле - сентябре 2013 г. Ущерб оценивается в 87,9 млрд руб. Общее число пострадавших тогда превысило 190 000 человек, без крова остались 3500 семей
1/10
Денис Русинов / ИТАР-ТАСС
За пять лет бюджеты страны всех уровней – муниципального, регионального, федерального – потратили на восстановление инфраструктуры более 12 трлн руб. и 100 млрд руб. – на выплаты граждан по незастрахованным убыткам, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов: «Убытки в 222,5 млрд руб. не показывают реальной картины. Из-за непопулярности этого вида страхования основные выплаты ложатся на государство». На вторую строчку аналитики «Института риска» поставили засуху в Центральной России и Сибири в июне - августе 2010 г. Жара спровоцировала лесные пожары и потерю урожая. Ущерб достиг 41 млрд руб. Гибель сельхозкультур была подтверждена на площади более 13 млн га, т. е. на 30% от всей посевной площади России
2/10
Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС
Ущерб от летнего наводнения в Краснодарском крае 2012 г. достиг 20 млрд руб. В результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 000 человек, более 7000 частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. В России нет поведенческой, культурной или исторической нормы страхования жилья – поэтому доля тех, кто страхует его, минимальна, сетует заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он рассказывает, что в Госдуме почти два года не движется дальше первого чтения законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в котором предлагалось создать цивилизованный и простой механизм страхования. Минимальная страховка обошлась бы в 360 руб. при максимальном покрытии в 300 000 руб.
3/10
Константина Тарусова / ИТАР-ТАСС
Потери от наводнения, которое произошло в южных регионах России в 2002 г., оцениваются в 17 млрд руб. Тогда число жертв стихии составило 114 человек, число пострадавших превысило 62 000 человек
4/10
Антон Новодережкин/ТАСС
Потери от лесных пожаров 2016 г. достигли 15 млрд руб., подсчитали аналитики. Тогда леса горели в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии
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Александра Мудрац / ИТАР-ТАСС
Ущерб от аномальной жары в Центральной России и Сибири летом 2010 г. эксперты посчитали отдельно от засухи того же года, оценив его в 12 млрд руб. «Альфастрахование» каждый год урегулирует от нескольких десятков до нескольких тысяч страховых случаев, причиной которых становятся природные бедствия, говорит представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, за выплатами обращается крайне малое число пострадавших от стихии
6/10
Виталий Титов / ИТАР-ТАСС
Семибалльное землетрясение разрушило город Невельск на Сахалине в 2007 г. Ущерб оценивается в 8,5 млрд руб. По словам Нехайчука, причина столь редких обращений в страховые компании до сих пор не в отсутствии у страховщиков желания выплачивать деньги, а, наоборот, в нежелании россиян тратить деньги на покупку защиты для дома, зданий, автотранспорта. «Если взять ураган в Москве весной этого года, то совокупный застрахованный ущерб, по разным оценкам, не превысил 100-200 млн руб., что не согласуется с теми масштабами разрушений, которые увидели, а значит, и могли предупредить москвичи и жители области»
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ИТАР-ТАСС
Ущерб от наводнения в Ленске в 2001 г. превысил 7 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. – убытки, связанные непосредственно с разрушением города
8/10
Дмитрий Рогулин/ТАСС
Убытки от засухи в Поволжье и Сибири в 2015 г. оцениваются в 7 млрд руб.
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Юрий Смитюк/ТАСС
Только в 2016 г. ущерб от природных катастроф в мире составил $166 млрд, подсчитали эксперты Swiss re. Топ-10 самых убыточных стихийных бедствий ХХI в. в России замыкает тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 г. Ущерб от него оценивается в 7 млрд руб.
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Утром 21 апреля специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехала к предполагаемому месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. МИД отметил, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в ОЗХО запроса от Дамаска.
«Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в Сирии», – говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.
МИД ожидает от ОЗХО максимально беспристрастного расследования обстоятельств и скорейшего представления доклада, добавила она. «Не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц», – отметила Захарова.
Ранее США и их союзники обвинили власти Сирии в применении 7 апреля химического оружия в сирийском городе Дума провинции Восточная Гута. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали более 40 человек, около 500 пострадали.
В ответ на предполагаемое применение химоружия США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удар по военным и научно-исследовательским объектам в Сирии, которые, по их данным, были связаны с сирийской химической программой.
Россия опровергает информацию о применении в Сирии химического оружия. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Восточной Гуте.
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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность сторонника запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
«Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», – говорится в сообщении.
При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, добавила ФСБ.
На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и регионального управления ФСБ России.
Политика
Новости
Адвокат Весельницкая рассказала о встрече со следователями сената США
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Российский адвокат Наталья Весельницкая дала показания следователям комиссии сената США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. «Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США. Сама встреча произошла 26 марта в Берлине», – рассказала Весельницкая «Интерфаксу».
По ее словам, допрос проходил в закрытом режиме. «Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала. Американских следователей интересовали мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась, относительно связей между людьми, которые стояли за "досье Трампа", и командой Уильяма Браудера», – отметила адвокат.
Весельницкая заявила, что у нее не было никаких контактов с людьми из окружения Дональда Трампа. «У меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов – Дональдом Трампом-младшим», – сказала она. Эта встреча носила частный характер и не имела никакого отношения к президентским выборам, подчеркнула адвокат.
Ранее стало известно, что в июне 2016 г. сын кандидата в президенты США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – встречался с Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующей информацией о Хиллари Клинтон.
Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва отвергает обвинения.
В пятницу, 20 апреля, Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью помешать выиграть на выборах кандидату от демократов Хиллари Клинтон.
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
8/14
Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
9/14
Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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Строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 г., завершены, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. «Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории», – сказал Мутко (цитата «Р-Спорт»).
Тестовый матч на новом стадионе пройдет 28 апреля, там встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». «Много напряженных вопросов было по полю, но все тревоги по поводу поля сняты <…> Самара проделала большую работу», – отметил Мутко.
«Самара-арена» – стадион на 45 000 зрителей с натуральным рулонным газоном. Общая площадь комплекса – почти 160 500 кв. м. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 г., но с весны 2016 г. строительство арены отставало от графика.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах на двенадцати стадионах. Самара примет шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. По мнению Мутко, арена в Самаре будет «одним из трех лучших стадионов чемпионата мира».
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
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AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
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Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
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Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
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Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
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Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
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Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
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Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
9/12
Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)
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Полиция Армении утром в субботу задержала 62 демонстрантов, которые пытались перекрыть движение на улицах Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
«По состоянию на 13:30 (12:30 мск), в отделения полиции были приведены 62 подозреваемых в разных правонарушениях. Если в соответствующее время они не будут отпущены, значит, подозреваются в совершении правонарушений», – сказал пресс-секретарь.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна.
В субботу Саргсян выразил озабоченность в связи с «разворачивающимися внутриполитическими событиями» и призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.
В центре Еревана несколько дней проходит акция протеста против выдвижения на пост премьер-министра Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна. Акцию протеста организовала оппозиция. Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, заявил о создавшейся в республике «революционной ситуации». «По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции», - заявил он
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Скорость ветра в Москве в субботу может достигать 25 м/с, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС. «Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями», – написал он в Twitter. Собянин добавил, что службы спасения приведены в полную готовность.
По данным МЧС, ухудшение погоды в московском регионе ожидается во второй половине дня 21 апреля. К вечеру субботы температура воздуха понизится. В ночь на 22 апреля возможны мокрый снег и дождь. Сильный ветер в воскресенье сохранится, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.
Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Оранжевый» уровень из-за сильного ветра также объявлен в Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях.
10 крупнейших природных катастроф в России
Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
За последние 15 лет прямые убытки от 10 крупнейших природных катаклизмов превысили 222,5 млрд руб., подсчитали аналитики «Института риска» (проект школы управления «Сколково», «Альфастрахования» и РБК). На первое место в рейтинге эксперты поставили паводок на Дальнем Востоке в июле - сентябре 2013 г. Ущерб оценивается в 87,9 млрд руб. Общее число пострадавших тогда превысило 190 000 человек, без крова остались 3500 семей
1/10
Денис Русинов / ИТАР-ТАСС
За пять лет бюджеты страны всех уровней – муниципального, регионального, федерального – потратили на восстановление инфраструктуры более 12 трлн руб. и 100 млрд руб. – на выплаты граждан по незастрахованным убыткам, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов: «Убытки в 222,5 млрд руб. не показывают реальной картины. Из-за непопулярности этого вида страхования основные выплаты ложатся на государство». На вторую строчку аналитики «Института риска» поставили засуху в Центральной России и Сибири в июне - августе 2010 г. Жара спровоцировала лесные пожары и потерю урожая. Ущерб достиг 41 млрд руб. Гибель сельхозкультур была подтверждена на площади более 13 млн га, т. е. на 30% от всей посевной площади России
2/10
Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС
Ущерб от летнего наводнения в Краснодарском крае 2012 г. достиг 20 млрд руб. В результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 000 человек, более 7000 частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. В России нет поведенческой, культурной или исторической нормы страхования жилья – поэтому доля тех, кто страхует его, минимальна, сетует заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он рассказывает, что в Госдуме почти два года не движется дальше первого чтения законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в котором предлагалось создать цивилизованный и простой механизм страхования. Минимальная страховка обошлась бы в 360 руб. при максимальном покрытии в 300 000 руб.
3/10
Константина Тарусова / ИТАР-ТАСС
Потери от наводнения, которое произошло в южных регионах России в 2002 г., оцениваются в 17 млрд руб. Тогда число жертв стихии составило 114 человек, число пострадавших превысило 62 000 человек
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Антон Новодережкин/ТАСС
Потери от лесных пожаров 2016 г. достигли 15 млрд руб., подсчитали аналитики. Тогда леса горели в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии
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Александра Мудрац / ИТАР-ТАСС
Ущерб от аномальной жары в Центральной России и Сибири летом 2010 г. эксперты посчитали отдельно от засухи того же года, оценив его в 12 млрд руб. «Альфастрахование» каждый год урегулирует от нескольких десятков до нескольких тысяч страховых случаев, причиной которых становятся природные бедствия, говорит представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, за выплатами обращается крайне малое число пострадавших от стихии
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Виталий Титов / ИТАР-ТАСС
Семибалльное землетрясение разрушило город Невельск на Сахалине в 2007 г. Ущерб оценивается в 8,5 млрд руб. По словам Нехайчука, причина столь редких обращений в страховые компании до сих пор не в отсутствии у страховщиков желания выплачивать деньги, а, наоборот, в нежелании россиян тратить деньги на покупку защиты для дома, зданий, автотранспорта. «Если взять ураган в Москве весной этого года, то совокупный застрахованный ущерб, по разным оценкам, не превысил 100-200 млн руб., что не согласуется с теми масштабами разрушений, которые увидели, а значит, и могли предупредить москвичи и жители области»
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ИТАР-ТАСС
Ущерб от наводнения в Ленске в 2001 г. превысил 7 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. – убытки, связанные непосредственно с разрушением города
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
Убытки от засухи в Поволжье и Сибири в 2015 г. оцениваются в 7 млрд руб.
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Юрий Смитюк/ТАСС
Только в 2016 г. ущерб от природных катастроф в мире составил $166 млрд, подсчитали эксперты Swiss re. Топ-10 самых убыточных стихийных бедствий ХХI в. в России замыкает тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 г. Ущерб от него оценивается в 7 млрд руб.
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Выступления артистов Большого театра в Нью-Йорке сорвались из-за отказа во въезде в США, сообщило Министерство иностранных дел России. «До такого не доходило даже во времена “холодной войны”. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», – говорится в комментарии МИДа.
Ведомство обвинило Вашингтон в намерении «отгородить американцев от россиян визовой стеной». «Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», – отметил МИД.
Ранее «Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Компания не исключает, что пилотам и бортпроводникам, уже имеющим американские визы, придется работать «в режиме переработок».
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В Москве на 84-м году жизни умерла народная артистка России Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби», сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы. Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома, причиной стала остановка сердца, говорится в сообщении театра «Современник».
В пятницу, 20 апреля, Дорошина рассказала журналистам о проблемах со здоровьем. В интервью «Пятому каналу» она сообщила, что некоторое время провела в больнице, но после улучшения самочувствия вернулась домой. В среду Дорошиной вызывали врачей на дом, она жаловалась на боли в груди, сообщал телеканал РЕН ТВ. Медики зафиксировали проблемы с сердцем, но от госпитализации артистка отказалась.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самые известные из которых– «Любовь и голуби» (1984) и «По семейным обстоятельствам» (1977).
Политика
Новости
СМИ сообщили о появлении подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей
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Британская полиция определила ключевых подозреваемых в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета The Telegraph. По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда выстраивает уголовное дело в отношении лиц, которые сейчас находятся в России.
Ожидается, что расследование продлится еще несколько месяцев, пишет газета. Однако в последние дни в нем произошел серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых, отмечает издание. Полиции с помощью изучения полетных листов, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров удалось узнать имена подозреваемых, пишет The Telegraph.
Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их доставили в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ и его дочери. Москва отвергает обвинения.
Великобритания 13 апреля раскрыла часть разведывательных данных по «делу Скрипалей». Согласно информации от британских властей, Россия отслеживала электронную переписку бывшего офицера ГРУ и его дочери не менее пяти лет.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, занимающий сейчас должность председателя Совета народных депутатов Кузбасса, рассказал, что не видит своего будущего в политике и не планирует становиться членом Совета Федерации.
«Честно говоря, не хочу я и смысла нет в политике оставаться», – заявил Тулеев в интервью местному телеканалу ТВМ. Он рассказал, что не планирует куда-либо переезжать из Кузбасса. «Куда я еду? У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно», – сказал Тулеев.
Он заявил, что ушел с должности главы региона по моральным причинам. По словам политика, если бы не трагедия в «Зимней вишне», он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами, по последним данным, стали 60 человек.
При этом Тулеев заявил, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента. Он заверил, что на этой должности не допустит противостояния законодательной и исполнительной власти в регионе. На вопрос об отношениях с врио губернатора Сергеем Цивилевым Тулеев ответил, что знает его исключительно по рабочим встречам. «Он хорошо разбирается в угольной отрасли», – отметил экс-губернатор.
Тулеев возглавлял Кузбасс с 1997 г., он ушел в отставку 1 апреля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев. 3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был избран председателем облсовета.
24 августа 1989 г. Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин во время посещения шахтерских бараков
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Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Июль 1990 г. Кемеровская область, Новокузнецк
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Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС
Май 1991 г. Тулеев и Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Сентябрь 1995 г. Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций критикует центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих
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Борис Кавашкин / ТАСС
Июнь 1996 г. Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Аман Тулеев
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Александр Неменов / Фотохроника ТАСС
Июнь 1996 г. На конгрессе во дворце спорта «Лужники» в Москве кандидат в президенты России Аман Тулеев объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
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Анатолий Кузярин / ТАСС
В июле 1997 г. Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. На фото: Аман Тулеев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев в сентябре 1997 г.
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Март 1998 г., Украина. Президент Украины Леонид Кучма и губернатор Аман Тулеев во время беседы
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Январь 2000 г. Тулеев, увлекающийся снегоходным спортом, приехал посмотреть на проводимые в области всероссийские соревнования и покататься на снегоходе
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Сергей Величкин / ТАСС
Август 2002 г. Президент России Владимир Путин и Тулеев в салоне вертолета, который направляется в Междуреченск
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Александр Чумичев / ТАСС
Июль 2003 г. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и Аман Тулеев посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком
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Григорий Сысоев / ТАСС
Сентябрь 2006 г. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Аман Тулеев во время посещения строительной площадки в городе-спутнике «Лесная Поляна»
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Григорий Сысоев / ТАСС
Апрель 2007 г. Аман Тулеев и глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом послания президента к Федеральному собранию
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PhotoXPress
2007 г. Мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Государственного совета России
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Misha Japaridze / AP
Март 2007 г. На шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в результате взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. На фото: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС Сергей Шойгу
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Alexei Nokolsky / AP
8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.
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Алексей Дружинин / РИА Новости
Январь 2012 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в доме Тулеева. Губернатор Кемеровской области проходил послеоперационную реабилитацию
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ноябрь 2013 г. Факелоносец Наталья Шиве и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Кемерове
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Михаил Почуев / ТАСС
Октябрь 2016 г. Руководитель МЧС Владимир Пучков и Аман Тулеев
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Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России
Март 2018 г. Совещание с президентом Владимиром Путиным в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Почти через неделю после этого Тулеев, занимавший пост губернатора Кузбасса с 1997 г., сообщил, что подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным»: «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя»
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Александр Кряжев / РИА Новости
Апрель 2018 г. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат депутата областного совета, рассказал «Коммерсантъ-Сибирь» секретарь региональной избирательной комиссии Михаил Пименов. Тулеев, возглавлявший региональный список «Единой России», стал депутатом вместо сложившего полномочия Вана Вай-Чена