Россия потребовала от США вернуть «захваченные» объекты дипсобственности
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что Москва потребовала от Вашингтона вернуть шесть объектов дипломатической собственности, занятых представителями американских властей, передает ТАСС.
«Мы настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», - уточнила Захарова. Она напомнила, что здание американского генконсульства и резиденция генконсула, находящиеся в Санкт-Петербурге, не принадлежали США. Они находились в муниципальной собственности. «У американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал», - сказала Захарова.
По ее мнению, в захвате резиденции генконсула России в Сиэтле участвовали спецслужбы США. Представитель российского МИДа отметила, что в свое время за дипломатические объекты Россия выплатила США деньги. «Это именно захват, это собственность Российской Федерации... самый настоящий захват», - уточнила Захарова.
Власти США 23 марта решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульства России в Сиэтле из-за инцидента в Солсбери. По мнению США, высылаемые дипломаты являются «офицерами российской разведки». Помимо этого, по мнению Вашингтона, российская дипмиссия в Сиэтле была расположена слишком близко к военной базе подводных лодок и к объектам компании Boeing. В ответ на действия США российский МИД выслал 60 американских дипломатов и закрыл генконсульство США в Петербурге.