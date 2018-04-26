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Пентагон попросил исключить военный экспорт США из антироссийских санкций

Минобороны США просит конгресс США в срочном порядке принять акт об исключениях из антироссийских санкций с целью продажи американских вооружений в страны, закупающие российское оружие. Об этом, выступая перед конгрессменами, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. В противном случае Россия, по его оценке, «постоянно способна ставить нам мат».

Индия, Вьетнам и Индонезия имеют много вооружений российского производства, напомнил Мэттис, но «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». Глава Пентагона заметил, что список таких стран «может меняться очень быстро».

Речь идет об ограничении действия закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в отношении военного экспорта США в такие страны. В частности, широко сотрудничающий с Индией российский «Рособоронэкспорт» входит как в санкционный список CAATSA, так и в список OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами). Таким образом, под американские санкции подпадают все крупные контрагенты российской компании в Индии.