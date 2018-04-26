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Сенат США утвердил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

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Сенат США утвердил кандидатуру экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря, передает Reuters.

Помпео станет 70-м госсекретарем США. За него проголосовали 52 сенатора из 100. Голосование еще не окончено.

Сейчас обязанности госсекретаря временно исполняет его заместитель Джон Салливан. Предыдущий руководитель госдепартамента Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку в марте 2018 г. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Мои поздравления!» - писал Трамп в Twitter в марте.

Для Тиллерсона увольнение было неожиданным, говорил замгоссекретаря США Стив Гольдштейн.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала утверждение Помпео на пост госсекретаря США ожидаемым событием. «Так и должно было случиться», - сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

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Новости

Дуров назвал маловероятным компромисс между мессенджером и ФСБ

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в возможности достижения компромисса с ФСБ. «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли», - написал он на своей странице «ВКонтакте». Дуров указал на невозможность исполнения требований ФСБ о выдаче ключей для расшифровки переписки пользователей Telegram. «Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 г.», - отметил он.

Летом 2017 г. представители ФСБ заявили об активном использовании Telegram членами международных террористических организаций, в частности, при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г., в результате которого погибли 15 человек. Позже ФСБ направила Дурову запрос о необходимости предоставления ключей для декодирования сообщений в отношении шести номеров.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», - написал Дуров. Также он сослался на расследование Republic.ru, ссылавшегося на материалы дела о теракте в петербургском метро. Из него следовало, что для связи со своими кураторами один из террористов использовал не Telegram, а WhatsApp.

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Новости

ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) с 21 по 24 апреля нейтрализовали в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 экстремистов и 14 сторонников «Исламского государства», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

У нейтрализованных в Дербенте 11 членов бандформирования были обнаружены флаг ИГ, четыре автомата, два пистолета, охотничье ружье, гранатомет и два самодельных взрывных устройства. По местам жительства задержанных в Татарстане, Омской и Ульяновской областях членов «Хизб ут-Тахрир» нашли запрещенную литературу, а также технические средства для получения запрещенной в России информации, передает ТАСС.

Также 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка), планировавшего теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, уточнили ФСБ. Он собирался устроить теракты в здании правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

«Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — рассказали в ФСБ.

Общение между сирийскими главарями «Исламского государства» и находящимися в России экстремистами происходило посредством мессенджера Telegram. «Планирование и подготовка диверсионно-террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялось через мессенджер Telegram», - отметили в ФСБ.

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Политика
Новости

Комитет сената США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора по России

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Юридический комитет сената США одобрил законопроект в защиту спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в американские выборы, сообщает Associated Press. Документ предполагает, что уволить спецпрокурора имеет право только министр юстиции, если к тому есть серьезные основания. Также документ закрепляет за спецпрокурором право запросить юридическое обоснование своего увольнения в течение 10 дней после принятия соответствующего решения.

Авторами законопроекта стали республиканцы Том Тиллис и Линдси Грэм, а также демократы Крис Кунс и Кори Букер. За принятие документа проголосовали 14 сенаторов, против – 7. Это означает, что документ будет вынесен на рассмотрение верхней палаты конгресса США.

О том, что Трамп собирался уволить Мюллера, в начале 2018 г. писала The New York Times. По информации издания, сделать это президент собирался еще в июне 2017 г., но отставке помешал адвокат Белого дома Дональд Макган, пообещав в этом случае также оставить свой пост. Он был уверен, что отставка Мюллера была бы воспринята как попытка Белого дома оказать влияние на расследование. Ранее стало известно о намерении Мюллера допросить по российскому делу и самого Трампа.

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Бизнес
Новости

«Газпром» снизил в 2017 году вознаграждение правлению и совету директоров

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«Газпром» снизил вознаграждение членам правления и совета директоров в 2017 г. до 4,537 млрд руб. с 4,685 млрд руб. в 2016 г. Об этом говорится в отчете компании по итогам прошлого года по МСФО.

Чистая прибыль компании по МСФО в IV квартале 2017 г. сократилась на 45% и составила 132,468 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 6% и составила 1904,547 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 339,567 млрд руб.

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Политика
Новости

Митинг против блокировки Telegram пройдет в Москве 30 апреля

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«Либертианская партия» заявила о согласовании с мэрией Москвы митинга против блокировки мессенджера Telegram. Мероприятие состоится 30 апреля на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00, сбор участников запланирован на 13.00 по адресу ул. Маши Порываевой, 38. «Не забудьте пару бумажных самолетиков!» - призывают организаторы.

«Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу», – говорится в сообщении. Партия обвиняет Роскомнадзор в нарушении норм Конституции России, а также фундаментальных прав и свобод человека. Организаторы акции уверены, что «единственными реальными результатами «блокировки» будут только рост угрозы национальной безопасности, долгосрочный ущерб экономике и изоляция России от прогресса».

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. У многих пользователей он работает до сих пор. Мессенджер, в частности, использовал сети Amazon и Google, чтобы избежать блокировки. В результате часть IP-адресов Google оказалась заблокирована, а пользователи стали жаловаться на сбои в работе ряда сервисов.

25 апреля на площадке ситуационного центра Роскомнадзора состоялось закрытое совещание, на котором присутствовали как представители ведомства, так и участники IT-индустрии. Представители Google и Microsoft не смогли приехать, сославшись на то, что «людей, которые принимают решения, нет в Москве». Выйти на представителя Amazon представители Роскомнадзора не смогли.

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Бизнес
Новости

«Лукойл» погасил евробонды на $1,5 млрд

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«Лукойл» сообщил о погашении выпуска еврооблигаций на сумму $1,5 млрд.

Они были выпущены в 2013 г. на 5 лет со ставкой купона в размере 3,416% годовых. Сумма купонных выплат составила $25,62 млн.

Ранее первый вице-президент компании Александр Матыцын сообщал, что «Лукойлу» удалось рефинансировать подлежащие к погашению в 2018 г. $3 млрд кредитов, теперь компании предстоит погасить около $2 млрд.

Чистый долг «Лукойла» в 2017 г. снизился в 1,5 раза – до 285,9 млрд руб. c 437 млрд руб., общий долг – на 12% до 616,3 млрд руб. Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в 2017 г. выросла в 2 раза до 418,8 млрд руб.

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Политика
Новости

Пентагон попросил исключить военный экспорт США из антироссийских санкций

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Минобороны США просит конгресс США в срочном порядке принять акт об исключениях из антироссийских санкций с целью продажи американских вооружений в страны, закупающие российское оружие. Об этом, выступая перед конгрессменами, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. В противном случае Россия, по его оценке, «постоянно способна ставить нам мат».

Индия, Вьетнам и Индонезия имеют много вооружений российского производства, напомнил Мэттис, но «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». Глава Пентагона заметил, что список таких стран «может меняться очень быстро».

Речь идет об ограничении действия закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в отношении военного экспорта США в такие страны. В частности, широко сотрудничающий с Индией российский «Рособоронэкспорт» входит как в санкционный список CAATSA, так и в список OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами). Таким образом, под американские санкции подпадают все крупные контрагенты российской компании в Индии.

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Политика
Новости

Трамп в июле впервые посетит Великобританию как президент США

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Президент США Дональд Трамп приедет в Великобританию с рабочим визитом 13 июля, передает Reuters. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, он встретится с британским премьером Терезой Мэй.

О том, что Трамп в середине июля совершит деловую поездку в Великобританию, днем ранее сообщал телеканал Sky News со ссылкой на источники. По информации телеканала, Лондон официально объявит о визите лидера США в ближайшие дни. Как отмечал телеканал, этот визит будет первым с момента избрания Трампа президентом США в ноябре 2016 г.

В январе этого года Трамп отменил деловую поездку в Великобританию из-за несогласия с администрацией предыдущего президента США Барака Обамы продать здание посольства США в центре Лондона и построить новое в отдаленном районе города. «Я отменил поездку в Лондон, потому что я не большой поклонник администрации Обамы, которая продала, возможно, лучшее здание посольства в Лондоне с лучшим расположением за гроши, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленточку? Нет!» — написал он тогда в Twitter.

В свою очередь британская газета Daily Mail со ссылкой на источники писала, что Трамп отменил поездку в Лондон, так как был недоволен процессом подготовки визита и тем, что не будет организована встреча с королевой Елизаветой II.

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Технологии
Новости

Представители Google и Microsoft не приехали на встречу в Роскомнадзор

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Представители компаний Google и Microsoft, пострадавших от попыток Роскомнадзора заблокировать работу мессенджера Telegram в России, не пришли на встречу сотрудников ведомства с участниками IT-индустрии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова.

По словам руководителя РОЦИТа, представители этих компаний были приглашены на встречу, но ответили отказом, «сославшись на то, что людей, которые принимают решения, нет в Москве». Представителя Amazon на встречу не пригласили, поскольку «на него нет никакого выхода».

Закрытое совещание проводилось 25 апреля на площадке ситуационного центра Роскомнадзора. В нем приняли участие замглавы ведомства Вадим Субботин, руководство РОЦИТа, РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), а также представители IT-индустрии. Темой встречи стала ситуация, сложившаяся в связи с блокировкой Telegram.

Субботин заявил, что блокировка Telegram превратилась в противостояние с мировыми IT-гигантами, на чьих IP-адресах прячется мессенджер. Он отметил, что Amazon не идет на контакт с Роскомнадзором, а с Google у ведомства только-только начался «предметный диалог».

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с 16 апреля, но у многих пользователей он работает до сих пор. Мессенджер меняет IP-адреса и таким образом избегает блокировки. Ранее Роскомнадзор сообщал, что сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – в Google.

С начала блокировки в адрес Роскомнадзора поступило около 43 000 обращений от пользователей с жалобами на сбои в работе различных сервисов. Из них около 90% ведомство признало обоснованными. Большинство из них поступило от пользователей и около 4% – от компаний. Более 70% жалоб пришлось на геймеров, которые не смогли получить доступ к игровым сервисам, в частности PSN, Fortnite, PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, Epic Games Launcher. Около 12% обращений поступили от пользователей сервисов Google и около 5% – от пользователей YouTube.

Разработчик софта Flexbby оценил возможные потери российского бизнеса от продолжения блокировок в $1 млрд в ближайшие месяцы. Возможные потери Amazon и Google компания оценила в $940 млн по итогам 2018 г.

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Бизнес
Новости

Один из танкеров «Ямал СПГ» получил повреждения

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Один из танкеров арктического класса Arc7, перевозящий сжиженный природный газ проекта «Ямал СПГ», получил небольшое повреждение, сообщил финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей в ходе телефонной конференции.

«Пять танкеров ледового класса в работе, <...> еще 10 сейчас строятся, один из Arc7 танкеров – "Борис Вилькицкий" имеет небольшое повреждение его модуля Azipod и будет направлен в сухой док для ремонта», – сказал Джетвей (цитаты по «Интерфаксу»). Танкеру разрешили доставить еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола, он вернется к нормальной работе после завершения ремонта.

Ранее первый зампред правления «Новатэка» Александр Фридман сообщал, что завод «Ямал СПГ» в мае проведет плановые профилактические работы на первой технологической линии, запущенной в декабре 2017 г.

«Ямал СПГ» строит на базе Южно-Тамбейского месторождения первый в России частный завод по сжижению природного газа тремя очередями, мощность каждой из которых составит 5,5 млн т в год.

Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%) и китайский фонд «Шелковый путь» (9,9%).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»Фото

Политика
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Россия потребовала от США вернуть «захваченные» объекты дипсобственности

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что Москва потребовала от Вашингтона вернуть шесть объектов дипломатической собственности, занятых представителями американских властей, передает ТАСС.

«Мы настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», - уточнила Захарова. Она напомнила, что здание американского генконсульства и резиденция генконсула, находящиеся в Санкт-Петербурге, не принадлежали США. Они находились в муниципальной собственности. «У американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал», - сказала Захарова.

По ее мнению, в захвате резиденции генконсула России в Сиэтле участвовали спецслужбы США. Представитель российского МИДа отметила, что в свое время за дипломатические объекты Россия выплатила США деньги. «Это именно захват, это собственность Российской Федерации... самый настоящий захват», - уточнила Захарова.

Власти США 23 марта решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульства России в Сиэтле из-за инцидента в Солсбери. По мнению США, высылаемые дипломаты являются «офицерами российской разведки». Помимо этого, по мнению Вашингтона, российская дипмиссия в Сиэтле была расположена слишком близко к военной базе подводных лодок и к объектам компании Boeing. В ответ на действия США российский МИД выслал 60 американских дипломатов и закрыл генконсульство США в Петербурге.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге

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