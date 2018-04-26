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Сенат США утвердил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Сенат США утвердил кандидатуру экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря, передает Reuters.

Помпео станет 70-м госсекретарем США. За него проголосовали 52 сенатора из 100. Голосование еще не окончено.

Сейчас обязанности госсекретаря временно исполняет его заместитель Джон Салливан. Предыдущий руководитель госдепартамента Рекс Тиллерсон был отправлен в отставку в марте 2018 г. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Ждем от него фантастической работы! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Мои поздравления!» - писал Трамп в Twitter в марте.

Для Тиллерсона увольнение было неожиданным, говорил замгоссекретаря США Стив Гольдштейн.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала утверждение Помпео на пост госсекретаря США ожидаемым событием. «Так и должно было случиться», - сказала она (цитата по «Интерфаксу»).