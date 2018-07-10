Следователь рассказал об угрозах потерпевшим при пожаре в «Зимней вишне»
Коллеги руководителя тушения пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина оказывали давление на потерпевших, заявил руководитель следственной группы Рустам Габдулин на заседании суда, где рассматривается ходатайство об аресте пожарного.
«При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших», – сказал Габдулин (цитаты по «Интерфаксу»).
По его словам, у здания суда собралось порядка 20 человек, которые оскорбляли и угрожали потерпевшим. «Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога", – рассказал Габдулин. – Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми».
Кроме того, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. «В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление», – заключил Габдулин.
Бурсину предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в «Зимней вишне».
Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева. Им предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Кроме того, по обвинению в халатности арестован начальник пожарного караула Сергей Генин. По версии следствия, он проигнорировал слова одного из очевидцев пожара о коротком пути к кинозалам на четвертом этаже торгового центра, где оказались заблокированы люди.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых – дети.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.