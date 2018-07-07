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В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело против начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. Ему предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает СК.

Отряд Бурсина первым прибыл на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По версии следствия, Бурсин не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в торговом центре.

Бурсин задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева. Им предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне».

Кроме того, по обвинению в халатности арестован начальник пожарного караула Сергей Генин. По версии следствия, он проигнорировал слова одного из очевидцев пожара о коротком пути к кинозалам на четвертом этаже торгового центра, где оказались заблокированы люди.

Также арестованы другие фигуранты дела - технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализацию) Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин (по версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре), руководитель кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, большая часть из которых – дети.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек