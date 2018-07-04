Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» получат еще по 2 млн рублей

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Совет народных депутатов Кемеровской области принял закон, согласно которому родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выплатят дополнительно по 2 млн руб., передает ТАСС.
«Предусматриваются выплаты семьям погибших в размере 2 млн рублей [за каждого погибшего]», – сказал журналистам и. о. замгубернатора Игорь Малахов. На данный момент на благотворительный счет администрации региона поступило 196 млн руб., из них 120 млн получат семьи погибших, остальную часть направят на выплаты пострадавшим при пожаре.
Ранее родственники получили по 6,15 млн руб. за каждого погибшего, в том числе по 1 млн из федерального и областного бюджетов (в общей сложности 318 млн руб.), 3 млн руб. – от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова (192 млн руб.), по 1,15 млн руб. перечислило региональное отделение Российского красного креста (70 млн руб.).
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, большая часть из которых – дети.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
Сергей Портер / Ведомости
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
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СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
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Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
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Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
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Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
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AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
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Администрация президента не заказывала проведение социологических исследований отношения граждан России к готовящемуся повышению пенсионного возраста, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, – сказал Песков, отвечая на вопрос, проводятся ли в Кремле внутренние исследования мнения граждан о пенсионной реформе. – В данном случае это работа экспертов – делать такие выводы. Пусть они делают выводы, их чем-то аргументируют и подтверждают».
После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.
Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу, 1 июля проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального, профсоюзы, а также КПРФ, ЛДПР, партия «Яблоко» и «Справедливая Россия»
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В четверг котировки «Аэрофлота» снизились более чем на 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
К 12:16 одна акция компании стоила 127,3 руб. (-9,04%). Снижение происходит в преддверии даты закрытия реестра акционеров под дивиденды, которое запланировано на 6 июля, уточняетРБК. В реестр для получения дивидендов за год попадут те инвесторы, у которых по итогам последней сессии остались акции.
«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России. Чистая прибыль компании в 2017 г. упала на 39% до 23,1 млрд руб. (данные по МСФО). «Аэрофлот» планирует выплатить акционерам дивиденды в размере половины чистой прибыли по РСБУ, что составляет всего 14,2 млрд руб., или 12,8 руб. на акцию.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
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ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Банк «Российский капитал» (100% акций принадлежат АО «Дом.рф») будет кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования по базовой ставке 12% годовых с возможностью ее снижения до 3%. Об этом говорится в сообщении «Дом.рф».
Финансовая организация разработала механизм для застройщиков, которые используют счета эскроу для оплаты по договорам долевого участия.
Сумма кредита составит от 300 млн руб., а его срок — от 3 до 5 лет. При этом есть несколько требований к девелоперу для открытия кредитования. В частности, опыт работы застройщика должен быть не менее трех лет, за это время он должен построить более 10 000 кв. м недвижимости и реализовать два проекта, аналогичных тому, под который берется кредит.
Также у компании должны отсутствовать обязательства по кредитам, ссудам и поручительствам, кроме целевых займов. Помимо этого застройщик должен обладать положительной репутацией, у него должны отсутствовать налоговые недоимки и существенные незакрытые иски.
Средства дольщиков на счетах эскроу будут направлены банком на фондирование строительства. При этом банк обещает, что выплата существенной части процентных платежей может быть отложена до ввода дома в эксплуатацию.
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Туроператор «Натали турс» начал выплачивать компенсации клиентам по несостоявшимся поездкам. Об этом сообщил в своем Facebook основатель и гендиректор компании Владимир Воробьев.
В среду, 4 июля, на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам направили 800 000 руб., отмечает Воробьев. По его словам, у туристов есть и другие возможности получить компенсацию: туруслуги в другой период времени, а клиенты с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Воробьев оценивает, что компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. Когда компания планирует выплатить все компенсации, он не уточняет.
О проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня. Тогда компания сообщила, что отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции в связи с низкой рентабельностью. Общая задолженность туроператора перед контрагентами может достигать $1 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В среду, 4 июля, Воробьев сообщил, что «Натали турс» аннулирует все туристические путевки, в том числе и оплаченные, из-за финансовых проблем. По его словам, все продажи прекращены, однако компания не прекращает деятельность, а с октября продолжит отправлять туристов на курорты.
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений», основанный на официальных данных о посещаемости туристами стран и городов. Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным компании, к 1 сентября его посетили 25,7 млн туристов
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Hanny Naibaho / Unsplash
Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. При этом, согласно статистике Mastercard, расходы туристов за год составили $14 млрд - на 10,9% больше, чем в прошлом году
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Pixabay
Замыкает тройку самых посещаемых городов Лондон, куда за год приехали 19,8 млн. Популярность города не снижается, несмотря на то что он был и остается дорогим городом для путешественников. Например, в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9 - это один из самых высоких показателей
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Pixabay
Аналитики Euromonitor International отмечают не снижающуюся популярность азиатских городов: в первой десятке их шесть, а в топ-100 - 41. Причем рост доли Азии идет не за счет падения интереса к Европе или Америке, а именно за счет роста числа туристов, подчеркивают в отчете. Например, в Сингапур в 2017 г. приехало на 6% больше, чем в 2016-м
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Denis Harsch / Unsplash
На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Healthycliff Syndor / Unsplash
Макао за первые месяцы 2017 г. посетили 16,3 млн туристов
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Marie Sophie Tékian / Unsplash
Второй по популярности европейский город - Париж (14,3 млн). Самой большой статьей расходов в Париже (44,8%) остается аренда жилья. Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Stig Ottesen / Unsplash
Самый популярный город Америки - Нью-Йорк, который посетили 13,1 млн туристов. Расходы туристов остаются для города одной из важнейших статей дохода - например, в 2016 г. туристы потратили в Нью-Йорке $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Denys Nevozhai / Unsplash
В граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь за первые восемь месяцев 2017 г. приехали 13 млн туристов
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Dani Oliver / Flickr
Замыкает десятку самых посещаемых городов Куала-Лумпур (12,8 млн)
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Евгений Разумный / Ведомости
Из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. По данным агентства, за год Москва опустилась с 46-го на 49-е место, ее посетили 4,6 млн гостей. По статистике Ассоциации туроператоров России, в 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ. Совокупно иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard
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Санкт-Петербург, который три года подряд получает престижную премию World Travel Awards как одно из самых привлекательных туристических направлений Европы, занял в рейтинге Euromonitor International только 73-е место. К 1 сентября город посетили 2,9 млн туристов
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С начала работы Фонда защиты участников долевого строительства с ноября 2017 г. по май 2018 г. в Москве зарегистрировано 40 564 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. Об этом сообщается на сайте Управления Росреестра по Москве.
Для сравнения, за аналогичный период годом ранее было зарегистрировано 28 462 ДДУ.
Всего с ноября 2017 г. по май 2018 г. в управление Росреестра по Москве поступило 51 459 заявлений по жилым и нежилым объектам на регистрацию договоров долевого участия. Всего за семь месяцев регистрация осуществлена по 50 692 заявлениям (98,5%).
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Госдума приняла в окончательном чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс, которые повышают с сентября до конца 2018 г. коэффициент для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома», передает «Интерфакс».
В результате временного повышения НДПИ газовая монополия заплатит в федеральный бюджет на 72 млрд руб. больше налогов. Эта мера призвана компенсировать выпадающие доходы казны в связи с недополучением дивидендов «Газпрома», пояснял замминистра финансов Илья Трунин: «Сумма составит 72 млрд руб. Эту сумму мы будем компенсировать за счет НДПИ, у нас для "Газпрома" установлена отдельная ставка».
Акционеры «Газпрома» ранее одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 г. на уровне предыдущего года – в размере 190 млрд руб., или 26,6% прибыли по МСФО. Минфин добивается от госкомпаний выплат акционерам не менее 50% чистой консолидированной прибыли. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки – среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока – 2». На 2018 г. «Газпром» одобрил рекордную инвестпрограмму на 1,27 трлн руб., а в 2019 г. она увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб.
Поправки увеличивают для «Газпрома» коэффициент, учитывающийся при расчете НДПИ, с текущих 1,4022 до 2,055 с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. Ранее правительство уже инициировало временное повышение НДПИ для «Газпрома» для компенсации недополученных дивидендов. В 2017 г. расчетный коэффициент для компании был увеличен таким образом, чтобы бюджет получил дополнительно 30 млрд руб. в виде налоговых поступлений.
Если стоит задача увеличить поступления в бюджет от «Газпрома», то с точки зрения балансирования денежных потоков для компании предпочтительнее вариант роста НДПИ, указывал «Ведомостям» директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: в этом случае не придется делиться дополнительными изъятиями с миноритариями, доля которых в «Газпроме» превышает 40%. Однако такой вариант – самый неприятный для миноритарных акционеров и будет негативно воспринят инвесторами, отмечал Маринченко.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Инцидент в британском городе Эймсбери, где два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента «Новичок», возможно, не является новым случаем применения отравляющего вещества, заявилв четверг министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес телеканалу Sky News. По словам Уоллеса, рабочая версия следствия заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери пострадали от остатков вещества, использовавшегося для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Это не было атакой», - сказал министр. Он также отметил, что у следствия нет данных о том, что пострадавшие в Эймсбери связаны со Скрипалями.
Об отравлении людей в Эймсберистало известно 4 июля. Сам инцидент произошел в субботу, 30 июня. В тот день в больницу доставили мужчину и женщинув бессознательном состоянии. Полиция заявила, что пострадавшие предположительно подверглись воздействию неизвестного вещества. При этом изначально полиция не исключала, что речь идет о наркотиках.
Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, где в марте отравили «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Расследованием нового случая отравления занялось контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. В ночь на четверг Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие подверглись воздействию «Новичка». Это показали результаты анализов, проведенных в Портон-Даун - тренировочном центре по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности.
Пострадавшие остаются в критическом состоянии. Полиция их имен не раскрыла. Как пишет газета The Telegraph, это 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их друг рассказал, что Роули и Стерджес были в Солсбери неподалеку от места обнаружения отравленных Скрипалей перед тем, как им стало плохо. В свою очередь руководитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу заявил, что у следствия нет доказательств того, что пострадавшиенедавно посещали места, которые обрабатывали после покушения на Скрипалей.
Скрипали были найдены без сознания на лавочке возле торгового центра в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что их отравили «Новичком». Ответственность за это Лондон возложил на Москву. Российские власти причастность к отравлению отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, ее отца - в мае. Их текущее местонахождение неизвестно.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
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Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
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ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
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Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
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Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Президиум Мосгорсуда отказался отправлять на пересмотр приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, передает «Интерфакс». Экс-заместитель министра культуры Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей в период следствия.
О пересмотре приговора ходатайствовала Генпрокуратура. Замгенпрокурора Леонид Коржинек просил вернуть приговор Пирумову на рассмотрение в апелляционную инстанцию, поскольку, по мнению надзорного ведомства, назначенное наказание является мягким. Однако Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационного представления.
В декабре 2017 г. Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокуратуры, которая просила пересмотреть приговор чиновнику. Апелляция ограничилась увеличением штрафа Пирумову с 300 000 руб. до 1 млн руб. и лишением его ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». После чего обвинение оспорило это решение в президиуме Мосгорсуда, который сначала отказался рассматривать кассацию прокуратуры, но по решению Верховного суда в итоге принял дело к рассмотрению.
Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 г. признал Пирумова виновным в хищении 164 млн руб. бюджетных средств, выделенных на работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и в еще нескольких объектах. Чиновника приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 000 руб. Однако в день оглашения приговора суд освободил бывшего заместителя Мединского от наказания в связи с фактическим отбытием срока под стражей в ходе следствия.
Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как «дело реставраторов», были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов. Все фигуранты дела признали свою вину и погасили вменяемый им ущерб.
Пирумов был отстранен от должности замминистра культуры распоряжением правительства в декабре 2016 г., когда находился под арестом.
В мае 2018 г. Пирумов был арестован по новому делу о хищении не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он не признает. Газета «Коммерсантъ» писала, что руководство Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн руб. Позже Следственный комитет сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
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Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
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Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А. С. Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
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Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
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A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте по сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
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Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
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ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 г.
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Фракция «Справедливая Россия» доставила в приемную Госдумы 2,5 млн подписей в 36 коробках против повышения пенсионного возраста. Подписи собрала Конфедерация труда России. Об этом журналистам сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Мы считаем, что закон в том виде, в каком он внесен в Госдуму, не может быть рассмотрен, и это мы подтверждаем подписями», – сказал Миронов (цитаты по «Интерфаксу»).
По словам Миронова, справороссы направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе. «Справедливая Россия» предложила свой законопроект, который предусматривает отказ от повышения пенсионного возраста минимум до 2030 г., ликвидацию действующей схемы уплаты страховых взносов и балльной системы, а также самого Пенсионного фонда.
Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.
После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.
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Первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему внутриполитический блок, присвоено звание Героя России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
Высшее звание присвоено Кириенко согласно закрытому указу президента Владимира Путина. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою России также вручают медаль «Золотая Звезда» и грамоту. По отдельному указу президента Герою России на его родине устанавливается бронзовый бюст.
Путин назначил Кириенко первым замруководителя своей администрации в октябре 2016 г. До этого с 2005 г. Кириенко возглавлял «Росатом». Роль Кириенко в развитии атомной отрасли повлияла на присвоение ему высшего звания, утверждают источники «Коммерсанта». Кроме того, по их словам, Путин оценил вклад Кириенко в президентскую избирательную кампанию. На выборах 18 марта Путин в первые в истории выборов президента в России получил больше половины голосов всех избирателей – 56,4 млн из 108,9 млн при явке 67,9%.
По данным «Коммерсанта», вместе с Кириенко награду получили еще несколько сотрудников «Росатома», а также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. До мая 2018 г. Борисов в статусе замминистра обороны курировал закупку и разработку вооружений. По словам одного из высокопоставленных чиновников, Борисов проделал большую работу, в том числе по линии совместных проектов с «Росатомом». По информации собеседника газеты, президент подписал ряд закрытых указов о награждении в конце мая.
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Независимый топливный союз (НТС) изучает возможность подачи иска о клевете против Федерации автовладельцев России (ФАР), которая ранее опубликовала исследование о том, что около 76% российских автозаправок недоливают топливо при заправке автомобилей. Об этом говорится в заявлении НТС.
«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР, – заявил президент НТС Павел Баженов. – Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации"».
По мнению НТС, взятая на вооружение ФАР методика тайного покупателя, при которой бензин сначала наливали в пластиковую канистру в багажнике, а затем переливали в мерное устройство, несовершенна, поскольку не учитывает испарение бензина и его возможные утечки. Кроме того, НТС считает выборку АЗС нерелевантной. Делать выводы о всех 25 000 АЗС в 85 регионах страны на основании данных по 34 заправкам в 13 регионах по меньшей мере непрофессионально, говорят в НТС.
Также НТС указывает на то, что в выборке не соблюдались пропорции между АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний, независимыми АЗС и региональными сетями. По данным НТС, при условии случайной выборки, в чем у специалистов НТС также есть сомнения, погрешность исследования ФАР составляет 16,8%.
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Самая популярная в Китае платформа электронной торговли TaoBao с 5 июля начинает работать в тестовом режиме и в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя собственника маркетплейса Alibaba Group.
Сначала российские посетители TaoBao получат доступ к 3 млн товарных позиций, что составит около 10% наполнения AliExpress. Каждый месяц ассортимент будет увеличиваться на миллионы наименований, не пересекаясь с предложениями AliExpress. За доставку товаров будет отвечать входящая в Alibaba Group логистическая компания Cainiao. Минимальный срок доставки для крупных городов составит 8 дней.
По данным Mediascope, в мае 2018 г. AliExpress занимал 11-ю позицию в списке самых популярных интернет-ресурсов в России – 18,6 млн человек десктопной аудитории. Оборот товаров на Taobao за год, завершившийся 31 марта, составил $428 млрд.
В Китае появился торговый автомат для продажи автомобилей
Alibaba Group
В Китае в Гуанчжоу появилась возможность купить или взять на тест-драйв автомобиль, используя приложение для смартфонов и торговый автомат для продажи автомобилей, пишет TechCrunch
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Alibaba Group
Автомат создан в рамках сотрудничества между Ford и Alibaba
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Alibaba Group
В торговом автомате под названием Super Test-Drive Center десятки автомобилей Ford разных моделей
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Alibaba Group
Чтобы воспользоваться торговым автоматом, покупателям нужно установить на смартфон приложение Tmail. Через приложение можно выбрать понравившийся автомобиль и купить его либо взять на трехдневный тест-драйв
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Alibaba Group
По размеру торговый автомат сопоставим с многоэтажным жилым домом
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Alibaba Group
Работа терминала отчасти завязана на систему социальной оценки граждан, которую постепенно внедряют в Китае, пишет The Verge. Эта система призвана оценить социальный рейтинг каждого жителя страны - чем он выше, тем проще человеку будет взять кредит, получить престижную работу и прочее. Рейтинг присваивается человеку на основе множества критериев - начиная от ежедневных трат и способности оплачивать счета и заканчивая взаимодействием с семьей и коллегами. Люди, признанные по этой системе «очень благонадежными», смогут воспользоваться сервисом бесплатно