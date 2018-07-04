Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» получат еще по 2 млн рублей

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Бывший заместитель Мединского избежал тюрьмы по «делу реставраторов»

Президиум Мосгорсуда отказался отправлять на пересмотр приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, передает «Интерфакс». Экс-заместитель министра культуры Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей в период следствия.

О пересмотре приговора ходатайствовала Генпрокуратура. Замгенпрокурора Леонид Коржинек просил вернуть приговор Пирумову на рассмотрение в апелляционную инстанцию, поскольку, по мнению надзорного ведомства, назначенное наказание является мягким. Однако Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационного представления.

В декабре 2017 г. Мосгорсуд частично удовлетворил представление прокуратуры, которая просила пересмотреть приговор чиновнику. Апелляция ограничилась увеличением штрафа Пирумову с 300 000 руб. до 1 млн руб. и лишением его ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени». После чего обвинение оспорило это решение в президиуме Мосгорсуда, который сначала отказался рассматривать кассацию прокуратуры, но по решению Верховного суда в итоге принял дело к рассмотрению.

Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 г. признал Пирумова виновным в хищении 164 млн руб. бюджетных средств, выделенных на работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре и в еще нескольких объектах. Чиновника приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 000 руб. Однако в день оглашения приговора суд освободил бывшего заместителя Мединского от наказания в связи с фактическим отбытием срока под стражей в ходе следствия.

Еще семь фигурантов этого дела, получившего известность как «дело реставраторов», были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов. Все фигуранты дела признали свою вину и погасили вменяемый им ущерб.

Пирумов был отстранен от должности замминистра культуры распоряжением правительства в декабре 2016 г., когда находился под арестом.

В мае 2018 г. Пирумов был арестован по новому делу о хищении не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По этому делу свою вину он не признает. Газета «Коммерсантъ» писала, что руководство Эрмитажа оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн руб. Позже Следственный комитет сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа.

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