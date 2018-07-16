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Путин прокомментировал сказанное Трампу о вмешательстве в выборы в США

Россия не имеет никакого отношения к выборам в США, не вмешивалась в прошлом и не намерена вмешиваться в них в будущем, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Первому каналу» после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Конечно, подробно говорили о том, что является серьезным раздражителем в наших отношениях - по поводу мифического вмешательства России в выборы в США. Мой ответ вы слышали на пресс-конференции: мы категорически отвергаем всякие попытки использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американкой борьбе», - сказал российский президент.

«Никакого отношения к выборам в США и вмешательству во внутренние дела США Россия как государство не имеет и иметь не собирается - ни в будущих выборах - ни в конгресс, ни президентских», - подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что специально обратил внимание президента США на необходимость дождаться решения американского суда. «Я обратил внимание коллеги, что идет разбирательство в американском суде, и нужно, видимо, дождаться окончательных решений», - сказал президент.

В ходе самого саммита Путин заявил, что вновь повторил свои аргументы о выборах Трампу. «Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США. Соединенные Штаты - это демократическое государство? А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы», - ответил президент России на последовавший вопрос журналиста.