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Путин прокомментировал сказанное Трампу о вмешательстве в выборы в США

Интерфакс
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Россия не имеет никакого отношения к выборам в США, не вмешивалась в прошлом и не намерена вмешиваться в них в будущем, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Первому каналу» после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Конечно, подробно говорили о том, что является серьезным раздражителем в наших отношениях - по поводу мифического вмешательства России в выборы в США. Мой ответ вы слышали на пресс-конференции: мы категорически отвергаем всякие попытки использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американкой борьбе», - сказал российский президент.

«Никакого отношения к выборам в США и вмешательству во внутренние дела США Россия как государство не имеет и иметь не собирается - ни в будущих выборах - ни в конгресс, ни президентских», - подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что специально обратил внимание президента США на необходимость дождаться решения американского суда. «Я обратил внимание коллеги, что идет разбирательство в американском суде, и нужно, видимо, дождаться окончательных решений», - сказал президент.

В ходе самого саммита Путин заявил, что вновь повторил свои аргументы о выборах Трампу. «Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США. Соединенные Штаты - это демократическое государство? А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы», - ответил президент России на последовавший вопрос журналиста.

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Основатель Amazon назван богатейшим человеком современности

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Главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего бизнесмена в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Сейчас состояние Безоса оценивается более чем в $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего вторую строчку рейтинга. В начале июля Bloomberg также называл Безоса богатейшим человеком с $142 млрд.

Однако сейчас Безосу удалось побить и рекорд Гейтса, установленный в 1999 г. на волне буму dot-com. Тогда состояние основателя Microsoft преодолело отметку в $100 млрд. По текущему курсу с поправкой на инфляцию это $149 млрд. Состояние Безоса в $150 млрд делает его еще и богатейшим человеком в современной истории с 1982 г., когда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей от Forbes.

Bloomberg отмечает, что состояние Гейтса также могло бы превысить $150 млрд, если бы он тратил меньше на благотворительность. С 1996 г. он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.

Состояние Безоса бросает вызов богатейшей семье планеты – династии Уолтонов, основателей крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Наследники основателя бизнес-империи Сэма Уолтона занимали первую строчку рейтинга 25 богатейших семей планеты с $151,5 млрд, опубликованного Bloomberg 1 июля. В рейтинг попали лишь те семьи, которые наследовали состояние династиями.

Также Безос входит в топ-5 самых влиятельных людей на планете. Рейтинг был опубликован Forbes в мае 2018 г. Основатель Amazon занимает 5 место после председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Политика
Новости

Российское посольство добивается доступа к арестованной за шпионаж в США Марии Бутиной

Ведомости
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Посольство РФ в США добивается от американских властей консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении посольства. В нем также уточняется, что консульский отдел посольства «выясняет обстоятельства задержания» Бутиной, а также ее «местонахождение».

Ранее Минюст США предъявил руководителю общественной организации «Право на оружие» Марии Бутиной обвинение в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России. Ранее он был членом законодательной ветви российской власти, затем стал высшим должностным лицом в Центробанке России. В апреле 2018 г. он попал в санкционный список Минюста США. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом России, приводит его слова «Интерфакс».

Несколько месяцев назад Бутина 8 часов давала показания из-за подозрений в отношении ее контактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката. Ей пришлось выступать в специальном двухпалатном комитете по вопросам разведки сената Соединенных Штатов и предоставить тысячи документов. Если бы ее попросили, она готова была бы дать показания и федеральным правоохранительным органам. Но, несмотря на готовность к сотрудничеству, в апреле агенты ФБР провели обыск у нее в квартире, а 15 июля «власти выбрали арест госпожи Бутиной<…> без предварительного уведомления адвоката», — отмечается в заявлении адвоката.

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Политика
Новости

Путин рассказал об обсуждении с Трампом новых идей урегулирования ситуации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили во время встречи в Хельсинки новые идеи по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, которые должны быть проработаны на экспертном уровне.

«Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне», - заявил Путин в интервью Первому каналу.

Путин назвал обсуждение этих идей «позитивным элементом движения вперед».

В понедельник, 16 июля произошла первая полноценная встреча Путина и Трампа. Перед переговорами в расширенном составе президенты пообщались тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут встреча наедине длилась 2 часа 10 минут.

Хельсинки встречает Путина и Трампа

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Политика
Новости

Путин и Трамп планируют встретиться на полях саммита G20

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали на переговорах в Хельсинки сроки следующей встречи. Однако они скорее всего смогут побеседовать на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом Путин заявил в интервью «Первому каналу».

«Мы не определяли срок следующей встречи, но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях этого мероприятия, а затем - в Аргентине "двадцатка", можем встретиться и там», - сказал президент.

В понедельник, 16 июля состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Вначале главы государств провели встречу тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут она длилась 2 часа 10 минут. Затем встреча продолжилась в расширенном составе, с участием членов делегаций двух стран.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о выдаче «Яндексом» личных данных россиян

Ведомости
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В поисковой выдаче «Яндекса» снова оказались личные данные россиян, пишет газета «Коммерсантъ». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Это обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, уточняет издание. Медведев рассказал, что с помощью поисковой системы «Яндекс» можно получить личные данные граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

В «Яндексе» «Коммерсанту» объяснили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены. Чтобы содержимое тех или иных страниц сайта не индексировалось, принимать меры должен владелец сайта или вебмастер.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях», – пояснил специалист ESET Russia Борис Соболев.

«Яндекс» в ночь на 5 июля начал индексировать в поиске документы Google Docs. При выборе области docs.google.com и введении запроса в поисковую строку «Яндекс» выдавал текстовые документы с именами, фамилиями, номерами телефонов, а также файлы в формате электронной таблицы. Спустя несколько часов поисковик отключил такую функцию. Позже в «Яндексе» пояснили, что выдача документов Google Docs не связана с особенностями работы системы. Поисковик находит только те документы и файлы, доступ к которым не ограничен.

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Стиль жизни
Новости

«Русский Букер» отказались вручать в 2018 году из-за финансовых проблем

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Организаторы литературной премии «Русский Букер» решили пропустить в 2018 г. наградной сезон из-за финансовых проблем. Если к зиме спонсор не будет найден, то премию придется закрыть. Об этом говорится на официальном сайте «Русского Букера».

Ранее организаторы премии сообщили, что премия осталась без попечителя и ищет спонсора на новый сезон. Прием заявок на участие в премии обычно начинался в конце марта, но из-за финансовых трудностей в 2018 г. сроки сдвинулись.

«Первая декада июля – время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет "длинный список" романов, допущенных к конкурсу. В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год "Букером" будет пропущен», – пояснили в пресс-службе премии. Поиски спонсора будут продолжаться до ноября-декабря.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Каждый год премия присуждается за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получает 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.

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Финансы
Новости

Московский кредитный банк выкупит свои евробонды на $100 млн

Ведомости
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Московский кредитный банк (МКБ) собирается выкупить собственные евробонды двух выпусков на сумму $100 млн. Об этом говорится в сообщении МКБ, размещенном на сайте Ирландской фондовой биржи.

К выкупу могут быть предъявлены евробонды с погашением в 2027 г. На данный момент в обращении находятся бумаги на общую сумму $600 млн и вечные евробонды на $700 млн. Оба выпуска будут выкупаться по цене ниже номинала – $860–910 (номинал – $1000).

«Речь идет только о первых 10 днях. То есть тот, кто подает в первые 10 дней, получает размер выплат в диапазоне $860–910», – пояснили ТАСС в пресс-службе банка.

Чтобы получить премию в размере $30, инвесторам необходимо предъявить бумаги к выкупу до 27 июля включительно. Предъявить бумаги к выкупу можно и после этой даты, но не позднее 13 августа.

В конце июня наблюдательный совет МКБ одобрил программы выпуска шести серий облигаций на общую сумму 50 млрд руб.

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Авто
Новости

Rolls Royce представил летающее такси

Ведомости
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Британский производитель энергетического и авиационного оборудования Rolls Royce на авиасалоне «Фарнборо-2018» представил концепт летающего такси, рассчитанный на пятерых человек. Об этом говорится в сообщении компании. Rolls Royce рассчитывает начать серийное производство модели летающего такси в середине 2020 г. Рабочее название прототипа – EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Такси будет вертикально взлетать и садиться. Скорость полета составит до 402 км/ч, максимальная дальность – 800 км. EVTOL будет работать от шести электродвигателей, которые будет питать генератор мощностью 500 кВт.

В будущем прототип EVTOL может использоваться как личный или общественный транспорт. Его можно адаптировать для логистических или военных целей. «Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации – от разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная родословная. По мере того как зарождается третье поколение авиации, пришло время снова стать пионерами», – приводятся в сообщении слова возглавляющего команду по электротехнике Rolls Royce Роба Уотсона.

Кто выпускает летающие автомобили или собирается это сделать

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Бизнес
Новости

«Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ100

Ведомости
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В понедельник, 16 июля, на авиашоу Farnborough президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, входит в госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация) Александр Рубцов и основатель компании Peruvian Airlines Цезарь Катаньо подписали соглашение о намерениях по приобретению российской гражданской авиатехники, сообщил представитель ГСС. Планируя расширение бизнеса, Peruvian Airlines рассматривает возможность приобретения ближнемагистральных самолетов SSJ100. Также рассматривается возможность получить перспективный российский самолет МС-21, говорится в релизе.

ТАСС с церемонии подписания сообщает, что в соглашении идет речь о 10 SSJ100 и 10 МС-21.

SSJ100 – первый самолет, разработанный в России. Выпускается с 2011 г., дальность полета базовой модели – 3048 км, вместимость – 98 пассажиров. В 2011–2017 гг. выпущено 156 штук. Сейчас только две иностранные авиакомпании эксплуатируют SSJ100 – это мексиканская InterJet (22 судна) и ирландская CityJet (6). Среднемагистральный МС-21-300 (163 пассажира) разработан корпорацией Иркут, также входящей в ОАК. Сейчас идут испытания лайнера, поставки авиакомпаниям должны стартовать в начале 2020 г.

Peruvian Airlines – небольшая авиакомпания, созданная в 2009 г., говорится на ее сайте. Сейчас у нее в парке 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737.

В апреле на авиашоу в Анталье ГСС также подписала рамочные соглашения о поставке 40 SSJ100 в Иран – по 20 штук авиакомпаниям Iran Air Tours и Aseman. Но это будут суда доработанной модификации, доля российских комплектующих в них вырастет на 10–15% (до 50–60%), что позволит снизить стоимость, рассказывал тогда Рубцов. Рост российской локализации необходим, чтобы исполнение контракта стало возможным, так как Иран находится под американскими санкциями и поставки ему западной авиатехники запрещены. Российскими у этих судов будут интерьеры, электросистемы, гидравлика. «Мы ведем большую работу с потенциальными российскими поставщиками комплектующих, исходя из критериев цены и качества», – добавил Рубцов. Поставки по этим соглашениям предполагается начать в 2020 г. и завершить в течение двух лет, до конца года компания планирует согласовать твердые контракты, рассказал он.

10 самых важных самолетов России и СССР

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Бизнес
Новости

США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины пяти стран

Ведомости
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Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ответных пошлин Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции. Ранее перечисленные страны обложили дополнительным налогом импорт американских товаров из-за заградительных пошлин, которые США ввели в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Вашингтон считает ответные действия стран незаконными. Об этом говорится в сообщении управления торгового представителя США.

«Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом ранее в этом году, оправданны согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву», – говорится в сообщении.

«Вместо того чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили ввести ответные пошлины, предназначенные для наказания американских рабочих, фермеров и компаний», – приводятся в сообщении слова торгового представителя США Роберта Лайтхизера. «Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своих интересов, мы настоятельно призываем наших торговых партнеров конструктивно работать с нами над проблемами, создаваемыми <...> избыточными мощностями в стальном и алюминиевом секторах», – заявил Лайтхизер.

В начале июля Россия, Швейцария и Китай подали жалобы в ВТО на пошлины США. Другие члены ВТО, включая ЕС, Мексику, Канаду и Норвегию, ранее инициировали аналогичную процедуру в ВТО.

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Политика
Новости

Путин согласился на допрос подозреваемых во вмешательстве в выборы США сотрудников ГРУ

Ведомости
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Россия готова допросить 12 сотрудников ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США, при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Комиссия Мюллера может присутствовать на этом допросе при условии, если Россия, в свою очередь, допросит тех, кого подозревает в незаконных действиях. Речь идет об основателе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере и его партнерах, пояснил российский президент.

Путин также отметил, что пока ему не известно об обвинениях, которые предъявили 12 сотрудникам ГРУ: «Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь».

За несколько дней до встречи Путина и Трампа американские власти обвинили 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы президента США. Обвиняемые незаконным способом получали информацию американских политиков и потом распространяли ее, пришла к выводу комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он больше года ведет расследование о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на выборы президента США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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