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Законопроект о пенсионном возрасте рекомендован к принятию в первом чтении

Профильный комитет Госдумы по труду сегодня рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, высказав несколько замечаний к документу.

От правительства законопроект представил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет «Интерфакс». Он заявил, что именно сейчас лучшее «окно возможностей с точки зрения наименьших рисков для рынка труда», а также оценил уменьшение числа пенсионеров в 4,6 млн за пять лет постепенного повышения пенсионного возраста. Министр подчеркнул, что задача – выйти к 2024 г. на пенсии 20 000 руб., или 200% прожиточного минимума.

Комитет высказал следующие замечания:

– Сомнительна «объективность предложенных границ пенсионного возраста». Комитет рекомендует провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности работников.

– Отсутствует прогноз влияния законопроекта на состояние рынка труда в России.

– Велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, «прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов». Комитет указал на необходимость дополнительных мер.

– Возможна задержка с предоставлением дополнительных материальных прав, связанных с назначением пенсий (налоговых, жилищных, социальных). «В случае повышения возраста выхода на пенсию (они) также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки», – говорится в отзыве.

– Не предусмотрено «каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера».

Для минимизации негативных последствий законопроекта комитет считает необходимым, в частности, «разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы».

Правительство предлагает постепенно повышать пенсионный возраст с 2019 г.: для женщин – на восемь лет, с 55 до 63 лет, для мужчин – на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении до ухода на каникулы.