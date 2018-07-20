Новости
Политика
Новости

Bloomberg узнал о предложении Путина провести референдум на Донбассе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля с лидером США Дональдом Трампом предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников.

Путин предложил провести референдум о статусе Донбасса под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства. Позже Трамп написал о «большом успехе», достигнутом на саммите. Украина значилась в числе обсуждавшихся на российско-американской встрече тем.

Предложение о референдуме не было озвучено на совместной пресс-конференции Путина и Трампа, поскольку хозяин Белого дома попросил время обдумать предложение Москвы и пока не объявлять о нем публично. Администрация США не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вопрос, отметив лишь, что на встрече с Трампом «некоторые новые идеи обсуждались», и они еще «будут прорабатываться».

В 2017 г. с предложением провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений выступил экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом он заявлял в открытом послании лидерам Польши, Франции и Германии, США и России. Также он предлагал включить в «нормандский формат» переговоров об урегулировании на Украине «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса».

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригласил российского лидера Владимира Путина посетить осенью 2018 г. Вашингтон. Об этом в Twitter написала представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, приглашение российской стороне Болтон уже передал. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Стороны уже обсуждают этот вопрос», - написала она.

В конце июня Болтон приезжал с рабочим визитом в Москву для организации встречи российского и американского президентов. Во время пребывания в столице советник Трампа встретился с Путиным. Он также пообщался тогда с помощником президента по международным вопросам Юрием Ушаковым.

Как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Глава оргкомитета ЧМ предложил ужесточить наказание за прорыв на футбольное поле

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает необходимым ужесточить наказание за прорывы на футбольное поле. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«На мой взгляд, наказания за прорывы на поле нужно ужесточить. Например, в Англии за такое могут завести уголовное дело. Там даже у поля есть специальные таблички, напоминающие о том, что может грозить за прорыв» – так он прокомментировал акцию участников Pussy Riot, которые 15 июля во время финального матча чемпионата мира выбежали на футбольное поле.

По словам Сорокина, акция его расстроила. «Лично мне было крайне неприятно, отношусь к произошедшему резко негативно», – сказал он, добавив, что выбежавшие на поле люди неуважительно отнеслись к труду тысяч человек. Они воспользовались полицейской формой и устроили акцию. «С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот», – сказал Сорокин.

По его словам, сотрудников, которые пропустили ряженых к полю, накажут. «Пристыдим. Конечно, это неправильно, что они их не остановили. Это нарушение, к стюардам применят дисциплинарные меры», – добавил он. По его словам, произошедшее является уникальным случаем. В России к сотруднику в форме относятся с уважением. Этим воспользовались участники акции. «Стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле», – сказал он.

В понедельник, 16 июля, Хамовнический районный суд Москвы признал четырех участников Pussy Riot, устроивших акцию «Милиционер вступает в игру», виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП). Суд дал им по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования в ближайшие три года.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд Вашингтона перенес слушания по делу Бутиной

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральный окружный суд Вашингтона перенес судебное заседание по делу гражданки России Марии Бутиной на 25 июля. Соответствующее постановление суда была размещено в электронной базе данных судебной системы США.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте суда, заседание по делу Бутиной начнется в 10.15 по местному времени (17.15 мск). Ранее сообщалось, что следующее судебное заседание состоится 24 июля.

В четверг, 19 июля, сотрудники российского посольства в Вашингтоне смогли посетить Бутину. В США ее обвиняют в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора. По информации «РИА Новости», российские дипломаты пробыли у нее более двух часов. Комментировать посещение россиянки они отказались.

Сотрудники ФБР задержали Бутину в Вашингтоне 15 июля, 18 июля суд принял решение оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства из-за риска побега. В США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Во время предыдущего судебного заседания Бутина не признала своей вины.

Кто шпионил в пользу России

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп отказался от предложения Путина допросить американцев

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан (в том числе бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола), которые могут быть причастны к противозаконной деятельности в России. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп с ним не согласен», – сказала она. «Надеемся, что президент Путин позволит 12 идентифицированным россиянам приехать в США, чтобы доказать свою невиновность или быть признанными виновными», – добавила она.

Ранее Белый дом заявлял, что рассмотрит возможность допроса российскими следователями американских граждан. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной говорил, что российская сторона хотела бы допросить Макфола и дважды заочно осужденного в России руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов на 3 млрд руб., а также к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации.

На встрече с Трампом в Хельсинки Путин предложил ему сотрудничество, согласно которому Москва допросит 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, а Вашингтон позволит допросить американцев по делу Браудера.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин упразднил три президентских совета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому упраздняются три президентских совета — по модернизации, по развитию финансового рынка и экономический. Копия документа опубликована на портале правовой информации.

«Упразднить: а) Совет при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России; б) Совет при президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка; в) Экономический совет при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.

Этим же указом глава государства учреждает Совет по стратегическому развитию и национальным проектам. «Преобразовать Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам», - говорится в копии документа.

Председателем совета является Путин, его заместителем - премьер Дмитрий Медведев. Ответственный секретарем выбран помощник президента Андрей Белоусов. Всего в совет входят более 30 чиновников. 

Новая администрация президента. Полный состав

Выбор редактора
Финансы
Новости

Mastercard уточнила информацию о технологии selfie pay

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В пресс-службе международной платежной системы Mastercard уточнили информацию о технологии selfie pay, которую компания собирается начать тестировать осенью. Selfie pay позволит оплачивать покупки с помощью не подмигивания в видеокамеру любого мобильного устройства, а «моргания двумя глазами».

«Подмигивание в данном случае не является корректным названием. Технология предполагает моргание двумя глазами», - уточнили в Mastercard. Моргание при этом будет использоваться в качестве подтверждения платежа, добавили в компании.

В четверг вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев рассказал журналистам, что с ноября этого года компания начнет тестировать технологию selfie pay совместно с кредитными организациями. Массовое внедрение технологии в России и мире планируется на начало следующего года, говорил он. По его словам, технология может быть интегрирована в любое приложение, с помощью которого пользователь совершает покупки.

Ранее Visa и Mastercard начали тестировать технологию встраивания в банковскую карту сканера отпечатков пальцев. По их мнению, она повысит безопасность платежей и сократит количество мошенничеств в магазинах.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство выдвинуло экс-министра транспорта Максима Соколова кандидатом в совет директоров «Аэрофлота», сообщается на сайте правительства. Государству принадлежит 51,17% акций ПАО «Аэрофлот».

Также в числе кандидатов гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, гендиректор «Всмпо-Ависма» Михаил Воеводин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и управляющий директор «Ренессанс брокера» Игорь Каменской.

В начале июля «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.

Выбор редактора
Политика
Новости

Российские дипломаты посетили Бутину в следственном изоляторе в Вашингтоне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники российского посольства посетили в следственном изоляторе Марию Бутину, обвиняемую в США в работе иностранным агентом, передает «РИА «Новости».

«Российские дипломаты находятся в здании. Подробностей сообщить не могу — нам запрещено давать комментарии», — сообщил агентству охранник на входе в учреждение. Бутина сейчас находится в следственном изоляторе Carolyn Cross, расположенном на востоке Вашингтона.

Сотрудники российского посольства на протяжении нескольких дней пытались добиться встречи с россиянкой. Соответствующее разрешение им выдали накануне. «Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», - сообщается на странице российского посольства в Facebook.

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля, 18 июля суд принял решение оставить ее под стражей до начала судебного разбирательства. Минюст США и Федеральная прокуратура страны опасаются, что россиянка попытается покинуть американскую территорию, если ее выпустят под залог. В США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Во время судебного заседания, на котором рассматривалась мера пресечений, Бутина не признала своей вины.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ может добавить в свой маркетплейс возможность кредитования физлицами друг друга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В будущий финансовый маркетплейс Банка России могут включить функцию кредитования физлицами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По этой информации, первая рабочая версия финансового маркетплейса появится в середине февраля 2019 г., а полный функционал будет доступен гражданам России с середины будущего года.

«Сейчас обсуждается, чтобы на платформе маркетплейса объединить все финансовые услуги, включая кредитование физическим лицом другого физического лица. Это инициатива ЦБ, чтобы эта сфера поддавалась хоть какому-то регулированию. Сейчас возникает достаточно много споров, связанных с недобросовестностью заемщиков — деньги взял и исчез. ЦБ очень заинтересован, чтобы свести такую практику к минимуму», — сказал источник.

Идею финансового маркетплейса - системы, объединяющей платформы для финансовых сделок, витрины для сбора и предоставления информации о финансовых продуктах и ботов для подбора продуктов людям, - ЦБ анонсировал в конце 2017 г. Маркетплейс призван стать единой онлайн-площадкой, на которой можно будет получить кредиты и вклады от разных финансовых организаций, страховые полисы, проводить операции с ценными бумагами. В частности, Минфин предлагал продавать через маркетплейс ОФЗ для населения.

ЦБ хочет сделать так, чтобы в будущем потребитель вообще не знал, что существует финансовый рынок, говорил в начале года первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

На Украине впервые полностью загрузили реактор АЭС без российского топлива

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом, которое было произведено американской компанией Westinghouse. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление президента «Энергоатома» Юрия Недашковского.

«Вчера у нас впервые полностью сформирована активная зона 3-го блока ЮАЭС топливом Westinghouse. Это позволит в течение одного года завершить исследовательскую эксплуатацию этого топлива и перейти к промышленной», – пояснил он.

Руководитель ЮАЭС Владимир Резниченко заявил, что пуск реактора прошел в штатном режиме. По его словам, замечаний по загрузке, сборке реактора и выходу на мощность не было.

Ранее американское топливо использовалось на украинских АЭС только совместно с российским. В 2020 г. «Энергоатом» собирается перевести на топливо Westinghouse также блок № 2 ЮАЭС. Российский МИД неоднократно предостерегал Украину от перевода АЭС на американское топливо. «Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000», – объяснял МИД. Российское ведомство привело пример попытки использования американского топлива на чешской АЭС «Темелин». Тогда это привело к серьезному инциденту.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Котировки eBay упали на 9% после выхода квартального отчета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay на открытии торгов 19 июля упали на 9% после выхода отчета за II квартал 2018 г.

Компания увеличила квартальную выручку почти на 10% до $2,64 млрд, что совпало с прогнозами аналитиков, но прибыль ($533 млн) оказалась на $50 млн ниже прогноза. Помимо этого eBay снизила прогноз выручки по итогам года. Инвесторы опасаются, что eBay теряет позиции в электронной коммерции из-за конкуренции Amazon. Кроме того, аналитики указывают на недостаточно хорошие результаты сервиса eBay по продаже и перепродаже билетов StubHub.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото