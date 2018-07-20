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Bloomberg узнал о предложении Путина провести референдум на Донбассе

Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля с лидером США Дональдом Трампом предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников.

Путин предложил провести референдум о статусе Донбасса под эгидой международных наблюдателей, рассказали собеседники агентства. Позже Трамп написал о «большом успехе», достигнутом на саммите. Украина значилась в числе обсуждавшихся на российско-американской встрече тем.

Предложение о референдуме не было озвучено на совместной пресс-конференции Путина и Трампа, поскольку хозяин Белого дома попросил время обдумать предложение Москвы и пока не объявлять о нем публично. Администрация США не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вопрос, отметив лишь, что на встрече с Трампом «некоторые новые идеи обсуждались», и они еще «будут прорабатываться».

В 2017 г. с предложением провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом минских соглашений выступил экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом он заявлял в открытом послании лидерам Польши, Франции и Германии, США и России. Также он предлагал включить в «нормандский формат» переговоров об урегулировании на Украине «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса».