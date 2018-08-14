Политика

Новости

Суд отменил решение о запрете картины «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина

Новосибирский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» Алексея Куделина (творческий псевдоним – Вася Ложкин). Об этом в Twitter написал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. «СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора», - написал он, отметив, что областной суд вернул дело в суд первой инстанции.

Минюст России признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом в 2016 г. на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

Ранее СПЧ обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу решения суда. Как пояснили в совете, при рассмотрении дела не проводилась искусствоведческая экспертиза, не оценивались художественные характеристики произведения. Основным доказательством было заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Суд при вынесении решения не учел сатирический характер картины. Она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию. «Суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции», - говорилось в направленном в прокуратуру обращении.

В конце октября 2016 г. московский предприниматель Алексей Ходорковский, которому принадлежат исключительные права на картину, обжаловал решение суда. Ходорковский рассказал «Ведомостям», что является давним поклонником творчества Куделина. С 2011 г. он скупал картины художника. Спустя какое-то время Ходорковский решил заняться популяризацией работ Куделина. Для этого он приобрел исключительное право на использование изображений. «Как раз в этом году (2016 г. - "Ведомости") изображение с картины «Великая прекрасная Россия» должно было выйти в виде ламинированной карты в тубе», - отмечал он. Ходорковский говорил, что решение суда стало неожиданностью как для него, так и для Куделина: «По-моему, это одна из самых честных его картин, она иллюстрирует наш эгоцентризм, псевдопатриотизм и ксенофобию. Ничего оскорбительного в ней нет, она как раз очень поучительна».