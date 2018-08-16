Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, в который вошло десять человек. По данным издания, суммарно за год они заработали $186 млн. Это больше на 16% показателя прошлого года.

Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон с доходом в $40,5 млн. Она увеличила свое состояние благодаря роли Черной вдовы в фильмах «Мстителей» Marvel. Следом за ней идет Анджелина Джоли, которая заработала $28 млн во многом благодаря полученному авансу за съемки в продолжении «Малефисенты». Третье место у Дженифер Энистон с доходом в $19,5 млн. Она известна благодаря роли в сериале «Друзья», что до сих пор продолжает приносить ей деньги, отмечает Forbes. Доход Энистон будет расти, потому что скоро она начнет сниматься в сериале Apple с Риз Уизерспун, которая занимает пятую строчку рейтинга ($16,5 млн). За каждый эпизод актрисы будут получать примерно $1,25 млн, добавляет Forbes.

Четвертую строчку списка самых высокооплачиваемых актрис мира занимает Дженнифер Лоуренс ($18 млн). Деньги ей принесли два последних фильма – «Красный воробей» и «Мама!», а также контракт c Dior.

На шестом месте Мила Кунис с доходом в $16 млн, следом идет Джулия Робертс, которая заработала $13 млн. На восьмой строчке рейтинга Кейт Бланшетт ($12,5 млн), на девятой – Мелисса Маккарти ($12 млн), а на десятой – Галь Гадот ($10 млн).

В прошлом году рейтинг Forbes возглавляла Эмма Стоун с годовым доходом в $26 млн. В этом году она не вошла в рейтинг, как и Эмма Уотсон, Шарлиз Терон и Эми Адамс. Каждая из них за прошедшие 12 месяцев заработала менее $10 млн, объясняет издание.

Forbes оценивал доход актрис с 1 июня 2017 до 1 июня 2018 г. Все суммы в рейтинге представлены до вычета налогов. Кроме того, не учитывались расходы актрис на своих агентов, менеджеров и адвокатов. Оценки доходов основаны на данных Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с представителями отрасли.