Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает белорусское информагентство «БелТА».
В соответствии с указом награда присвоена за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.
Кадыров приезжал в Минск в сентябре прошлого года. После встречи с белорусским лидером он посетил Минский автозавод, возложил венок к монументу Победы. «Состоялась очень теплая и дружеская встреча... с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать», — отмечал Кадыров в Instagram. По его словам, такими направлениями являются промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Лукашенко дал высокую оценку успехам в восстановлении и развитии Чечни, говорил Кадыров.
В июне в Чечню приезжал старший сын Лукашенко Виктор. Вместе с Кадыровым он посетил Российский университет спецназа, сообщало белорусское интернет-издание TUT.by.
В Белоруссии орден Дружбы народов является высшей государственной наградой, которая вручается иностранным гражданам.