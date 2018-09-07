Власти Петербурга отменили митинг Навального из-за прорыва трубы
Ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Утром 6 сентября на площади Ленина прорвало магистральный водопровод. В это же день организаторов проинформировали об этом и предложили перенести акцию в Удельный парк, поскольку аварийные работы на площади завершатся лишь к 16 сентября, отмечается в сообщении. В комитете указывают, что нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. «Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», – подчеркивается в сообщении.
Власти Петербурга за «два года ни разу нам не согласовывали ничего и никогда», прокомментировал сторонник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. Он отметил, что законодательство не предусматривает отзыв согласования митинга. «У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить – там не огорожено. Мы дальше готовимся, – подчеркнул Волков. – Если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь – как это и было указано в уведомление, которое мы направляли в Смольный изначально». Он также сообщил о планах подать в суд на администрацию для компенсации убытков при подготовке акции.
Ранее в проведении митинга против повышения пенсионного возраста отказали власти Москвы. Мэрия объяснила это тем, что, по ее данным, организаторы акции планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией. Несмотря на это, Навальный призвал сторонников выйти на акцию.
Сторонники Навального подали заявки на проведение акций против пенсионной реформы в десятках российских городов. Сам политик пропустит московский митинг, поскольку отбывает 30-дневный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин