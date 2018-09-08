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Полиция Британии сообщила о серьезном инциденте на севере Англии

Центр города Барнсли на севере Англии в субботу был перекрыт в связи с серьезным инцидентом, сообщила полиция Южного Йоркшира. «В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских в связи с серьезным инцидентом», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже полиция сообщила о задержании одного человека и наличии одного пострадавшего «с незначительными травмами». Подробности инцидента в сообщении полиции не приводятся. «Начато расследование. Сейчас выясняется, идет ли речь об одиночном инциденте», — говорится в нем.

По данным британской газеты Daily Star, в центре Барнсли женщина с ножом пыталась ранить прохожих. Издание со ссылкой на свидетелей сообщает, что женщина с «большим ножом» бегала по улицам, «кричала по-арабски» и пыталась напасть на прохожих. Некоторые свидетели рассказали изданию, что нападавших было несколько.

На странице местной радиостанции в Twitter, по данным газеты, также появилось сообщение: «Проявляйте осторожность, если вы направляетесь в центр Барнсли из-за женщины с ножом, покупатели ищут убежища внутри магазинов, они закрыты, на месте работает полиция».