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В Москве задержали руководителя отдела расследований ФБК

В Москве задержали руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. Об этом он сообщил в Twitter. «Меня задержали на выходе из подъезда. Документов с собой не было, везут в какое-то ОВД», — написал Албуров. Позже он уточнил, что его везут а ОВД «Даниловский», адвокат уже выехал туда.

Ранее в субботу активистка Яна Герасимова сообщила, что в Москве за организацию митинга задержали Николая Касьяна, сотрудника столичного штаба политика Алексея Навального. По словам Герасимовой, он останется в отделении до суда, который назначен на понедельник.

В пятницу полиция задержала восемь человек в московском штабе Навального. Как рассказал начальник штаба политика Леонид Волков, «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей. Все были доставлены в ОВД «Даниловский».

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве