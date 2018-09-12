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США заблокировали допуск российского самолета к наблюдательным полетам

США не допустили новый российский самолет Ту-214ОН к наблюдательным полетам по договору об открытом небе, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Как сообщает издание, самолет в период со 2 по 11 сентября прошел процесс освидетельствования, в котором принимали участие 72 эксперта из 23 государство – участников договора. Все делегации, кроме американской, подтвердили полное соответствие самолета требованиям договора, говорится в сообщении.

«Руководитель американской делегации в нарушение требований договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», – сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Россия потребовала от американской стороны разъяснений возникшей ситуации, добавил Рыжков.

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН был разработан ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолета Ту-214. Лайнер создан специально для выполнения наблюдательных полетов над территориями стран – участников договора по открытому небу. Самолет должен заменить использующиеся сейчас для наблюдения Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

Многосторонний международный договор по открытому небу был подписан в 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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