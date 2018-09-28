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Безос получил контракт на поставку замены российским двигателям РД-180

Американская компания Blue Origin Джеффа Безоса получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает The Wall Street Journal. Условия контракта не раскрываются, но, как отмечает газета, двигатель — одна из самых дорогих составляющих ракеты.

WSJ напоминает, что первый запуск ракеты Vulcan запланирован на 2020 г. Этот носитель, как рассчитывают американские власти, к 2022-2023 гг. заменит находящиеся сейчас в эксплуатации ракеты Atlas V. На последние устанавливаются российские двигатели РД-180.

Reuters называет эту победу компании Безоса в этом конкурсе важной вехой для аэрокосмической компании, которая стремится в будущем сотрудничать с американскими властями в сфере запуска космических аппаратов. «United Launch Alliance — главный поставщик услуг для запуска миссий в области национальной безопасности, и мы очень рады, что мы являемся частью их команды и этой миссии», — приводит агентство заявление генерального директора Blue Origin Боба Смита.

Ракетные двигатели РД-180 в США поставляет НПО «Энергомаш». Сейчас эти двигатели используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение на их поставку было заключено в 1997 г. и предусматривало поставку 101 двигателя. Сделка оценивалась примерно в $1 млрд. В 2014 г. Конгресс США ввел запрет на использование этих двигателей, но в 2015 г. отменил его. В 2016 г. США заказали у российского предприятия 18 таких двигателей, в конце июля этого года «Энергомаш» сообщал, что заключил контракт на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 г.

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