Путин сменил начальника управления президента по внешней политике

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Президент России Владимир Путин освободил Александра Манжосина от должности начальника управления президента по внешней политике. Вместо него на эту должность назначен Игорь Неверов.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Они вступили в силу со дня подписания. Причина отставки Манжосина в документе не указана.
Манжосин был назначен начальником управления главы государства по внешней политике в мае 2008 г., когда президентом был Дмитрий Медведев. Манжосин родился в Москве в 1958 г., окончил Московский государственный институт международных отношений. В разные годы работал в торговом представительстве СССР в Турции, в Министерстве иностранных дел СССР, в посольстве Советского Союза на Кипре, в российском МИДе, в службе помощников президента России.
Игорь Неверов родился в 1956 г., окончил МГИМО. На дипломатической работе с 1978 г., работал в посольстве СССР в США, в МИД СССР, Министерстве иностранных дел России, в российском посольстве в США. С 2009 по 2014 г. был послом России в Швеции. Неверов был награжден орденом Дружбы и орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы были опубликованы в субботу утром в Telegram-канале «Незыгарь».
Подлинность документов подтвердили источники «Коммерсанта». Губернатор прокомментировал изданию эту информацию. По его словам, ничего незаконного в пенсионных выплатах Агибалову нет. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — удивился Гусев. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.
Из документов, опубликованных в Telegram-канале «Незыгарь», следует, что 60-летний Агибалов был уволен с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора Воронежской области 15 сентября. А 17 сентября чиновник снова был назначен на ту же должность. В документе говорится, что трудоустройство было произведено по «заявлению Агибалова».
Оклад вице-губернатора составит 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 000 руб.
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На съезде коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) произошел взрыв. По предварительным данным, там сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 100-150 г в тротиловом эквиваленте, сообщило МВД республики.
При взрыве пострадали четыре человека, погибших нет, сообщает Донецкое агентство новостей. Трое пострадавших госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.
Среди пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена компартии ДНР Геннадия Фоменко. О состоянии политика пока ничего не сообщается. По словам Фоменко, в здании находилось около 50 человек, взрыв произошел, когда съезд уже закончился и люди начали покидать здание.
Лидер партии Борис Литвинов рассказал журналистам, что здание, в котором проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.
В конце августа при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Внеочередные выборы главы ДНР назначены на 11 ноября. До выборов временно исполняющим обязанности главы республики назначен Денис Пушилин.
Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на фото) скончался вечером 31 августа после взрыва в центре Донецка. Еще два человека пострадали, тяжело ранен министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев
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РИА Новости
Взрыв произошел в кафе «Сепар» (бульвар Пушкина, 8) около 17.30 мск. Кафе находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны
2/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Администрация ДНР назвала случившееся терактом. Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм"
3/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По подозрению в покушении на Захарченко задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка
4/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
По последним данным, Александр Захарченко получил ранение головы, несовместимое с жизнью
5/7
Alexander Ermochenko / REUTERS
Министерство иностранных дел России допустило причастность Киева к убийству Захарченко. «Есть все основания полагать», что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, заявила представитель МИДа Мария Захарова
6/7
Alexander KHUDOTEPLY / AFP
Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. по результатам выборов
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В Москве в субботу прошло собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. В ней приняли участие представители 13 инициативных подгрупп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов (всего ЦИК зарегистрировал пять формулировок вопросов, которые могут быть вынесены на референдум).
Собравшиеся проголосовали за то, чтобы обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы по проведению референдума по вопросу, который сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Такая формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой вообще не принимали участия в собрании. Но ее сочли самой простой и юридически емкой.
Большинство участников собрания составили сторонники инициаторов объединения — справоросса Ильи Свиридова (шесть региональных подгрупп) и КПРФ (четыре подгруппы). К ним присоединились три независимые подгруппы — из Нижнего Новгорода (Алексей Якимов с соратниками зарегистрировал собственную формулировку вопроса), Воронежа (там воспользовались формулировкой подмосковной подгруппы) и Оренбурга (предпочли формулировку Свиридова). Ранее представители подмосковной подгруппы заявили, что не намерены участвовать в объединении.
По закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса. Но запрет создавать в регионе больше одной подгруппы поставил инициаторов референдума в сложное положение: ни одна из формулировок не собрала количества подгрупп, необходимого для регистрации. Поэтому инициаторы последовали призыву председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая призвала всех объединяться, объяснил Свиридов. Он признал, что это делается, возможно, не самым оптимальным образом. Однако это первый опыт такого рода, подчеркнул он: закон о референдуме принят более 10 лет назад, а формы, которые участники собрания сегодня заполняют, ЦИК утвердил только 28 августа этого года.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснили, что для объединения региональные подгруппы должны пройти перерегистрацию под один общий вопрос. Но инициаторы референдума решили, что им пытаются навязать лишние формальности.
Что касается отсутствия кворума, то ответственность за признание легитимности собрания его участники решили возложить на ЦИК. «Именно Центризбирком должен был уведомить всех учредителей подгрупп о проведении общего собрания», — настаивает одна из учредителей инициативной подгруппы в Алтайском крае Мария Прусакова. Инициаторы объединения сделали, что могли, но у них нет доступа к персональным данным. И, в конце концов, «если вы считали необходимым регистрацию 43 групп, то зачем регистрировали пять разных вопросов», недоумевает она.
«Ведомости» направили запрос в Центризбирком.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг за день потеряли более $3 млрд из-за падения акций компаний, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $1,62 млрд, он занимает 40-е место в списке богатейших людей мира с состоянием $21,5 млрд.
Цукерберг потерял $1,66 млрд, его состояние на момент публикации оценивалось в $65,1 млрд. Основатель Facebook занимает 6-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.
Акции Tesla подешевели из-за иска, поданного американской комиссией по ценным бумагам и биржам после сообщения Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство считает, что основатель Tesla намеренно ввел акционеров в заблуждение. К закрытию торгов в пятницу котировки Tesla на NASDAQ упали на 13,9% до $264,77 за акцию. Капитализация компании за сутки сократилась на $7,3 млрд до $45,2 млрд. Это самое большое падение с ноября 2013 г., когда акции Tesla подешевели на 15%.
Акции Facebookподешевели после того, как соцсеть сообщила об устранении уязвимости, из-за которой пострадали более 50 млн пользователей. Котировки компании к закрытию торгов упали на 2,59% до $164,46 за акцию. Капитализация Facebook сократилась на $12,6 млрд до $474,8 млрд.
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Автобус, попавший в субботу в ДТП в Луховицком районе Подмосковья, перевозил сотрудников ритейлера «Магнит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Работники ритейлера ехали из распределительного центра в Коломне в город Зарайск. Всего в автобусе было 30 человек, рассказала компания, большинство получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла около семи утра по московскому времени на трассе М-5 «Урал», уточнило подмосковное управление МЧС. Автобус столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. О причинах аварии пока ничего не сообщается.
В аварии пострадали 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.
Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи рассказал, что за помощью обратились 23 человека. «У многих сочетанные травмы. Порезы, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник агентства. Все пассажиры автобуса, по предварительным данным, — россияне.
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., следует из материалов нижней палаты парламента.
На заседании правительства 25 сентября были уточнены основные параметры бюджета. Профицит в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 г. он составит 1,8% ВВП, в 2020 г. — 1,1% ВВП, в 2021 г. — 0,8% ВВП.
Правительство рассчитывает, что в следующем году доходы бюджета составят 19,969 трлн руб. Расходы будут на уровне 18,037 трлн руб. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн руб. При этом инфляция составит 4,3%.
В 2020 г. доходы запланированы на уровне 20,218 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб. Инфляция, согласно планам правительства, не должна превысить 3,8%.
В 2021 г. доходы бюджета вырастут до 20,978 трлн руб., расходы увеличатся до 20,026 трлн руб., а инфляция составит 4%, следует из проекта правительства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет. Проект бюджета будет рассмотрен в понедельник 1 октября на совете Госдумы, сообщила нижняя палата парламента.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
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Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
10/16
Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
11/16
AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
12/16
Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
13/16
Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
14/16
PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
15/16
Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 384, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Еще несколько сотен человек пострадали.
Ранее сообщалось о 48 погибших и сотнях пропавших без вести.
По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, стихия затронула нетуристический район.
Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.
На пляже в Палу в пятницу должен был состояться фестиваль, поэтому на берегу было много людей, отмечает Reuters. Этим и объясняется большое число погибших.
Стихия разрушила тысячи домов, больниц, торговых центров и отелей, вода повредила один из мостов в городе Палу и главную дорогу. Кроме того, землетрясение и цунами вызвали перебои в подаче электроэнергии, что мешает спасательной операции.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью людей. Глава государства заявил, что Россия разделяет скорбь дружеского индонезийского народа и попросил передать слова сочувствия семьям погибших.
10 крупнейших природных катастроф в России
Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
За последние 15 лет прямые убытки от 10 крупнейших природных катаклизмов превысили 222,5 млрд руб., подсчитали аналитики «Института риска» (проект школы управления «Сколково», «Альфастрахования» и РБК). На первое место в рейтинге эксперты поставили паводок на Дальнем Востоке в июле - сентябре 2013 г. Ущерб оценивается в 87,9 млрд руб. Общее число пострадавших тогда превысило 190 000 человек, без крова остались 3500 семей
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Денис Русинов / ИТАР-ТАСС
За пять лет бюджеты страны всех уровней – муниципального, регионального, федерального – потратили на восстановление инфраструктуры более 12 трлн руб. и 100 млрд руб. – на выплаты граждан по незастрахованным убыткам, указывает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов: «Убытки в 222,5 млрд руб. не показывают реальной картины. Из-за непопулярности этого вида страхования основные выплаты ложатся на государство». На вторую строчку аналитики «Института риска» поставили засуху в Центральной России и Сибири в июне - августе 2010 г. Жара спровоцировала лесные пожары и потерю урожая. Ущерб достиг 41 млрд руб. Гибель сельхозкультур была подтверждена на площади более 13 млн га, т. е. на 30% от всей посевной площади России
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Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС
Ущерб от летнего наводнения в Краснодарском крае 2012 г. достиг 20 млрд руб. В результате бедствия погибли 156 человек, от стихии пострадали 29 000 человек, более 7000 частных домов и 185 многоквартирных домов были разрушены. В России нет поведенческой, культурной или исторической нормы страхования жилья – поэтому доля тех, кто страхует его, минимальна, сетует заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Он рассказывает, что в Госдуме почти два года не движется дальше первого чтения законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в котором предлагалось создать цивилизованный и простой механизм страхования. Минимальная страховка обошлась бы в 360 руб. при максимальном покрытии в 300 000 руб.
3/10
Константина Тарусова / ИТАР-ТАСС
Потери от наводнения, которое произошло в южных регионах России в 2002 г., оцениваются в 17 млрд руб. Тогда число жертв стихии составило 114 человек, число пострадавших превысило 62 000 человек
4/10
Антон Новодережкин/ТАСС
Потери от лесных пожаров 2016 г. достигли 15 млрд руб., подсчитали аналитики. Тогда леса горели в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии
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Александра Мудрац / ИТАР-ТАСС
Ущерб от аномальной жары в Центральной России и Сибири летом 2010 г. эксперты посчитали отдельно от засухи того же года, оценив его в 12 млрд руб. «Альфастрахование» каждый год урегулирует от нескольких десятков до нескольких тысяч страховых случаев, причиной которых становятся природные бедствия, говорит представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук. По его словам, за выплатами обращается крайне малое число пострадавших от стихии
6/10
Виталий Титов / ИТАР-ТАСС
Семибалльное землетрясение разрушило город Невельск на Сахалине в 2007 г. Ущерб оценивается в 8,5 млрд руб. По словам Нехайчука, причина столь редких обращений в страховые компании до сих пор не в отсутствии у страховщиков желания выплачивать деньги, а, наоборот, в нежелании россиян тратить деньги на покупку защиты для дома, зданий, автотранспорта. «Если взять ураган в Москве весной этого года, то совокупный застрахованный ущерб, по разным оценкам, не превысил 100-200 млн руб., что не согласуется с теми масштабами разрушений, которые увидели, а значит, и могли предупредить москвичи и жители области»
7/10
ИТАР-ТАСС
Ущерб от наводнения в Ленске в 2001 г. превысил 7 млрд руб., из которых 6,2 млрд руб. – убытки, связанные непосредственно с разрушением города
8/10
Дмитрий Рогулин/ТАСС
Убытки от засухи в Поволжье и Сибири в 2015 г. оцениваются в 7 млрд руб.
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Юрий Смитюк/ТАСС
Только в 2016 г. ущерб от природных катастроф в мире составил $166 млрд, подсчитали эксперты Swiss re. Топ-10 самых убыточных стихийных бедствий ХХI в. в России замыкает тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в 2016 г. Ущерб от него оценивается в 7 млрд руб.
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В округе Бофорт (штат Южная Каролина) в США потерпел крушение новейший истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.
По его словам, пилот успешно катапультировался, сейчас его обследуют.
Другой источник CNN отметил, что это первое крушение истребителя F-35. Об этом же пишет CBS News.
27 сентября CNN сообщил о том, что F-35B совершил первый авиаудар. Операция была проведена в Афганистане, удар был произведен по цели, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России).
F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35, разработанного Lickheed Martin. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию.
Политика
Новости
Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов. С таким предложением ранее обратилась депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя.
В пятницу Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что ей приходится брать деньги на представительские расходы из собственной зарплаты. Сейчас зарплата депутата составляет около 380 000 руб. «Так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — рассказала Ганзя.
Депутат пояснила, что деньги необходимы на различные мероприятия. Ганзя привела в пример региональную неделю, на которой она посещала детский дом. По словам депутата, ей пришлось покупать на собственные средства и средства партии пылесосы и некоторые другие вещи, которые попросил детский дом.
Володин, комментируя заявление депутата, отметил, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты. По словам председателя Госдумы, депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели.
Кроме того, у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, добавил Володин. Он отметил, что поддерживает желание депутата помочь своим избирателям, но против создания «непонятных фондов» и выделения представительских средств.
Технологии
Новости
Facebook сообщил об устранении «уязвимости», затрагивающей 50 млн аккаунтов
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Facebook раскрыл «проблему с безопасностью», которая затрагивает почти 50 млн аккаунтов. Об этом сообщается в блоге социальный сети.
В сообщении говорится, что неизвестные использовали уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть так называемые «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.
«Маркеры доступа — это эквивалент цифровых ключей, которые позволяют пользователям оставаться залогиненными в Facebook и не вводить заново пароль каждый раз, когда они ходят в приложение», — поясняется в блоге соцсети.
Расследование находится на «ранней стадии», отметила Facebook, добавив, что проинформировала о произошедшем правоохранительные органы. Соцсеть подчеркнула, что уже ликвидировала уязвимость и сбросила маркеры доступа 50 млн аккаунтов; также она — в качестве «меры предосторожности» — сбросит маркеры доступа еще 40 млн пользователей.
В настоящее время при попытке воспользоваться функцией «Посмотреть как» всплывает сообщение, согласно которому функция временно не работает.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
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KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
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Максим Стулов / Ведомости
Skype
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Bobby Yip / Reuters
WeChat
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Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Стоимость нефти марки Brent в пятницу ненадолго превысила отметку в $83 за баррель впервые с 10 ноября 2014 г. По данным на 19.33 мск, нефть Brent на Интерконтинентальной бирже стоила $82,82 за баррель, подорожав на 1,3%, нефть WTI — $73,39 (+1,7%).
Ранее в пятницу евро впервые с 16 августа опустился ниже отметки в 76 руб.
Центробанк и министр энергетики России Александр Новак ранее спрогнозировали возврат цен на нефть к $50-55 за баррель. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер. «В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель», — сказал министр.
Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки