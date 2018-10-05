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При столкновении автобуса с маршруткой под Тверью погибли 13 человек

В результате аварии с участием маршрутного такси и автобуса в Калининском районе Тверской области на автодороге Тверь – Ржев погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что еще четыре человека госпитализированы.

На сайте регионального ГУ МВД говорится, что авария произошла неподалеку от села Некрасово. Ведомство уточняет, что столкнулись автобусы «Лиаз» и Ford. К месту аварии направлен вертолет.

По словам осведомленного источника агентства, причиной трагедии мог стать обгон. «Предварительно, нарушение правил обгона и перестроения. Обгонявший водитель не оценил дистанцию до встречного транспорта», — уточнил он. Правоохранительные органы проверяют также версию о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

Областная прокуратура начала проверку по факту ДТП.