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Пропавший президент Интерпола подал заявление об отставке

Президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. Об этом сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке мистера Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола. Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Пост временно занял вице-президент организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. На сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет с 18 по 21 ноября, будет избран новый президент, который пробудет в этой должности те оставшиеся два года, что длится мандат Мэн Хунвэя.

В пятницу полиция Франции начала расследование исчезновения Хунвэя. Его жена рассказала, что в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. По ее словам, 25 сентября он прислал ей изображение ножа и сообщение «Жди моего звонка». Таким образом он хотел сообщить ей, что он в опасности, считает она.

7 сентября центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины сообщила, что Хунвэй подозревается в нарушеини закона. Она не уточнила, в каком именно нарушении он подозревается и где он находится.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан и увезен на допрос сразу после того, как его самолет приземлился в Китае. Его подозревают в том, что он содействовал работающей в сфере кибербезопасности компании в получении контрактов, пишет Le Parisien.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в 2016 г. Он стал первым гражданином Китая на этой должности.