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Политика
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Россия отказалась выдать Казахстану обвиненного в мошенничества экс-банкира

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Генпрокуратура России отказалась выдать казахским властями бывшего банкира и руководителя крупнейшей в этой стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов.

Экс-банкир обвиняется в Казахстане по ч. 4 ст. 177 УК местного уголовного кодекса, соответствующей ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). По версии казахских следователей, Ертаев участвовал в хищении $80 млн кредитных денег у местного АО Bank RBK, где числился советником председателя совета директоров. 

Адвокаты утверждают, что деньги были не похищены, а потрачены на покупку пакета акций компании «Алма ТВ», транслировавшей в Казахстане российские телеканалы. Кредит был выдан по распоряжению председателя правления банка на стороннее лицо, а деньги получил владелец «Алма ТВ», которое вскоре возглавил Ертаев, утверждают защитники. В 2014 г. он переехал в Россию на постоянно жительство из-за того, что вследствие этой сделки ему стали поступать угрозы от местных националистов, говорят они.

В 2017 г. у Bank RBK возникли финансовые проблемы, в нем произошла смена руководства, которое потребовало от заемщиков срочно погасить задолженность. Ертаев заемщиком не был, но ему было предложено либо вернуть деньги, либо отдать акции «Алма ТВ», рассказывают адвокаты. После этого в Казахстане на него завели дело о мошенничестве.

В мае этого года — после того, как Казахстан направил в Россию запрос о выдаче, — бывший банкир был задержан в Москве, однако Пресненский суд Москвы отказал Генпрокуратуре России в заключении его под стражу и поместил под домашний арест. Адвокату Ертаева Алексею Петрову, пишет «Коммерсантъ», удалось представить МВД и Генпрокуратуре «убедительные доказательства» невиновности экс-банкира; также защитник настаивал на том, что в Казахстане «ему может угрожать серьезная опасность».

Банкиру был предоставлен статус беженца, затем его освободили из-под домашенго ареста, и вскоре ему дали ознакомиться с решением об отказе в экстрадиции, отметил Петров.

Технологии
Новости

SpaceX вывела в космос аргентинский спутник и вернула на космодром ступень ракеты

Ведомости
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SpaceX вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A и вернула на землю первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Ракета-носитель со спутником был запущен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 05:21 мск. «Отделение второй ступени подтверждено. Это значит, что спутник выведен на околоземную орбиту и миссия завершена», — говорится в Twitter компании. В сообщении уточняется, что SpaceX удалось в 30-й раз успешно вернуть первую ступень Falcon 9.

Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей. В исследовательской программе также участвует космическое агентство Италии. Запуск SAOCOM-1A ранее неоднократно переносился по разным причинам. Сведения, получаемые с помощью этого аппарата, будут использоваться службами спасения и метеорологами.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Политика
Новости

Индия прокомментировала риск попадания под санкции США из-за покупки С-400 у России

Ведомости
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Покупая у России зенитно-ракетные комплексы С-400, Индия понимает, что США могут ввести против нее санкции, однако страна ведет независимую политику. Об этом заявил начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин, передает The New Indian Express.

Бипин, вернувшись в Индию после шестидневной поездки в Россию, где проходило обсуждение сотрудничества двух стран, рассказал, что во время его разговора с неким военно-морским офицером, тот упомянул о том, что Индия «смотрит на запад, на Америку, которая наложила на Россию санкции». «Да, — продолжил индийский генерал, — мы понимаем, что на нас могут быть наложены санкции, но мы следуем независимой политике».

Россия, по словам генерала, стремится к сотрудничеству с индийской армией, поскольку «понимает, что мы [индийская армия] — сильная армия, способная постоять за то, что мы считаем правильным для себя». Бипин отметил, что Индия, помимо С-400, планирует закупить у России вертолеты Камова и другие системы вооружения.

Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти комплексов С-400 5 октября. Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, сумма контракта — около $5 млрд. Два человека в оборонной промышленности уточнили в разговоре с «Ведомостями», что речь идет о сумме, равной около $5,4 млрд. По их словам, поставки планируется осуществить в 2020-2022 гг.

Российская госкомпания «Рособоронэкспорт», которая заключила контракт с индийским министерством обороны на поставку С-400, находится под различными санкциями США. В частности, против нее введены ограничительные меры по американскому закону CAATSA, которые угрожают вторичными санкциями ее контрагентам. Из-за этого в августе Индия прекращала платежи «Рособоронэкспорту» по оружейным контрактам.

Политика
Новости

В Болгарии убили тележурналистку Викторию Маринову

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В болгарском городе Русе убита телевизионный журналист Виктория Маринова. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местного прокурора Георгия Георгиева.

По его словам, тело 30-летней женщины было найдено в парке. Смерть наступила от ударов по голове и удушения, рассказал он. «Ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и часть одежды пропали», — отметил Георгиев, добавив, что прокуратура изучает все вероятные мотивы для убийства — как личные, так и профессиональные.

Министр внутренних дел Болгарии Миаден Маринов позже сообщил, что журналист также стала жертвой изнасилования. Премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что дело будет раскрыто, сославшись на «работу, которая уже сделана». «Благодаря большому количеству собранного материала ДНК обнаружение преступника — дело времени», — подчеркнул он.

Маринова была исполнительным директором телеканала городы Русе — TVN. Недавно она выпустила ток-шоу «Detector». В первом его эпизоде были показаны интервью с журналистами-расследователями, «посвященные расследованию предполагаемого мошенничества с деньгами Евросоюза, которое связано с большими бизнесменами и политиками», пишет The Telegraph.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в своем Twitter, что он «шокирован ужасным убийством журналиста-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии». «Требуем полного и тщательного расследования», — подчеркнул он.

Политика
Новости

Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права в деле Сенцова

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Ситуация с украинским режиссером Олегом Сенцовым в России является «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия». Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

«Олег Сенцов был заключен в тюрьму за якобы деятельность, совершенную в Крыму, причем он является категорическим противником незаконной аннексии полуострова, совершенной Россией. Евросоюз считает этот случай нарушением международного права и элементарных стандаров правосудия», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, служба ЕС отметила, что Россия отказала Сенцову в необходимом ему лечении в «институциализированном медицинском учреждении». Таким образом она «нарушила его права, также как и обязательства, которые приняла на себя в области прав человека по международному законодательству».

Служба добавила, что, помимо «быстрого и подходящего медицинского лечения» Сенцова, ожидает также его «немедленного освобождения вместе со всеим другими заключенными украинскими гражданами в России и на крымском полуострове».

«Международных стандарты в области прав человека должны соблюдаться и на [крымском] полуострове», — отмечается в соощении.

Сенцов был приговорен в 2015 г. в России к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. 4 мая он объявил голодовку и держал ее 145 дней, пообещав прекратить только после освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых в России.

15 октября ФСИН объявил, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер назвал это решение вынужденным — в ближайшее время его собирались начать кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за криического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Технологии
Новости

СМИ узнали о «жестком протесте» региональных операторов против отмены роуминга

Ведомости
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Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. По данным издания, операторы выразили «жесткий протест» в связи с реформой.

По словам одного из собеседников газеты, вопрос обсуждался 1 октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. На ней, по его словам, были представители «большой четверки», а также региональных «Мотива» и «Таттелекома» (первый работает в таких регионах, как Свердловская и Курганская область, ХМАО, а второй — в Татарстане).

Один из участников встречи уточнил, что ожидается, что по итогам будет принято решение, которое направят в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила, что служба совместно с Минкомсвязью рассматривала обращения региональных операторов. Отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основание для роста тарифов», считает она.

Как пишет «Коммерсантъ», операторы предупредили правительство о предстоящих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, а также о том, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

В пресс-службе правительства и Минкомсвязи на запросы не ответили. Представитель «Мотива» подтвердил, что оператор участвовал в совещании. По его словам, операторы «будут терять в деньгах». «До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералом во вроемя путешествий своих абонентов», — подчеркнул он. В «Таттелекоме» не ответили на запрос.

Заметным региональным операторов, выступившим против отмены роуминга, отмечает «Коммерсантъ», стала также чеченский «Вайнахтелеком». Эти три оператора в совокупности обслуживали на середину 2018 г. около 3, 5 млн абонентов, следует из данных AC&M Consulting.

Политика
Новости

В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о запрете однополых браков

Ведомости
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В Румынии из-за низкой явки провалился референдум, на котором был вынесен вопрос об изменении конституции, предполагающем запрет на однополые браки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательное бюро страны.

По его данным, явка составила 20,4%. Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходима явка в 30%.

Референдум проходил в течение двух дней, и на него было потрачено $40 млн. На голосовании был поставлен вопрос о том, чтобы конституция определяла женитьбу как союз исключительно между мужчиной и женщиной; сейчас в ней зафиксировано гендерно нейтральное понятие «супруги».

В Румынии однополые браки декриминализовали в 2001 г. Референдум был организован после того, как гражданская группа под названием «Коалиция в поддержку семьи» смогла собрать три миллиона подписей. Коалицию поддержала православная церковь, а также другие религиозные и парламентские группы.

Как отмечает Reuters, референдум стал «тестом на популярность» для правящей Социал-деомократической партии Румынии. Она поддерживала вынесенные на референдум поправки.

Политика
Новости

Пропавший президент Интерпола подал заявление об отставке

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Президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку. Об этом сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке мистера Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола. Решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Пост временно занял вице-президент организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. На сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая пройдет с 18 по 21 ноября, будет избран новый президент, который пробудет в этой должности те оставшиеся два года, что длится мандат Мэн Хунвэя.

В пятницу полиция Франции начала расследование исчезновения Хунвэя. Его жена рассказала, что в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. По ее словам, 25 сентября он прислал ей изображение ножа и сообщение «Жди моего звонка». Таким образом он хотел сообщить ей, что он в опасности, считает она.

7 сентября центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины сообщила, что Хунвэй подозревается в нарушеини закона. Она не уточнила, в каком именно нарушении он подозревается и где он находится.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан и увезен на допрос сразу после того, как его самолет приземлился в Китае. Его подозревают в том, что он содействовал работающей в сфере кибербезопасности компании в получении контрактов, пишет Le Parisien.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в 2016 г. Он стал первым гражданином Китая на этой должности.

Политика
Новости

Власти Китая подтвердили расследование в отношении президента Интерпола

Ведомости
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Президент Интерпола и заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона, сообщила центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.

В сообщении комиссии не уточняется, в нарушении какого именно закона подозревается Хунвэй. О местонахождении чиновника также ничего не говорится. Отмечается, что сейчас в отношении президента Интерпола проводится расследование.

В пятницу французская полиция начала расследование об исчезновении Хунвэя. Он и его семья проживают во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя Грейс, в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь.

В воскресенье жена президента Интерпола рассказала агентству Associated Press, что перед исчезновением муж отправил ей изображение ножа и сообщение «жди моего звонка». По мнению Грейс Хунвэй, таким образом супруг хотел сообщить ей, что он в опасности. Это сообщение было отправлено 25 сентября.

Газета South China Morning Post в пятницу сообщила, что Хунвэй был задержан и увезен на допрос, как только его самолет приземлился в Китае. По данным французского издания Le Parisien, он подозревается в коррупции: чиновник якобы оказывал содействие в получении контрактов компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности.

Политика
Новости

СБУ назвала имена 206 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера»

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена 206 человек, которые, по ее данным, являются наемниками российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Из этого списка восемь человек погибли в феврале в Сирии, сообщает СБУ. Некоторые из названных людей участвовали в боевых действиях в Донбассе, отмечает спецслужба.

В списке погибших семь человек имели российское гражданство, восьмой — родился на Украине, но в 2014 г. принял гражданство России, следует из материалов СБУ. Возраст колеблется от 30 до 56 лет. «Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ранений наемников ЧВК “Вагнера” в результате боевого столкновения 7 февраля 2018 г. уже составляет 58 человек», — говорится в сообщении СБУ.

Также украинская спецслужба опубликовала фотографии личных документов одного из людей из списка — гражданина Узбекистана Дилшода Мамаджонова. По данным СБУ, он получил тяжелое ранение в феврале и был вывезен из Сирии российским военным самолетом. В частности, ведомство опубликовало фотографию страницы загранпаспорта Мамаджонова с визами.

«Имеющиеся документы свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента из ЧВК “Вагнера” 30 августа 2017 г. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории Сирии», — отмечает СБУ.

ЧВК «Вагнера» — частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». В феврале СМИ сообщали о гибели в Сирии российских наемников из ЧВК «Вагнера» при ударе международной коалиции. Число погибших колебалось от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова. Российские власти тогда подтвердили гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими.

В апреле Reuters представило собственное расследование, из которого следовало, что российские наемники отправляются в Сирию из ростовского аэропорта «Платов». За 14 месяцев начиная с января прошлого года по март текущего агентство обнаружило 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.

Политика
Новости

Подозреваемого по делу об аварии под Тверью отправили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест директора компании-перевозчика «Трансавто», которой принадлежал микроавтобус, в пятницу попавший в ДТП в Тверской области. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры маршрутки. Следственный комитет ходатайствовал об аресте подозреваемого.

Директор «Трансавто» пока является единственным фигурантом дела о ДТП, о его задержании стало известно в субботу. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежавшего «Трансавто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. Выяснением причин аварии занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Следствие рассматривает все версии случившегося. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Допускается также, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Политика
Новости

После беспорядков в омской колонии возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после драки в исправительной колонии № 6 в Омской области. Дело возбуждено по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как рассказала «Интерфаксу» представитель омского главка СКР Лариса Болдинова, в воскресенье несколько заключенных устроили беспорядки в ИК № 6. По словам Болдиновой, в драке пострадали более 20 заключенных.

Сейчас все зачинщики беспорядков изолированы, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Омской области. При этом ведомство заявило об отсутствии пострадавших.

По версии УФСИН, «отрицательно настроенные осужденные» требовали предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить оттуда всех нарушителей.

Руководство колонии приняло решение ввести на территорию учреждения сводный отряд и изолировать «отрицательно настроенных осужденных» для пресечения дальнейших беспорядков и «предотвращения давления на положительно настроенных осужденных». При этом оружие и специальные средства не применялись, осужденные сопротивления не оказывали, отметила пресс-служба омского УФСИНа.

В исправительной колонии строгого режима № 6 в Омской области содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления.

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