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Водительские права будут возвращать только после уплаты всех штрафов

Лишенные прав водители смогут вернуть их только после оплаты всех штрафов — помимо остальных условий, следует из опубликованного сегодня постановления правительства.

Для возвращения прав по истечении срока лишения водитель должен сдать экзамен на знание правил дорожного движения, предоставить паспорт или другое удостоверение личности, а также информацию или документы об уплате штрафов за нарушения ПДД. Если права изъяты за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель обязан пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».

Водитель получает возможность вернуть права в подразделении кроме назначенного судом, если подаст заявление об этом не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав. Такое заявление можно подать и в электронном виде.

В июле в России вступила в силу поправка в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающаяся наказания за вождение в нетрезвом виде. Поправка в статью 12.8 КоАП предусматривает, что факт опьянения водителя может подтверждать «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 л крови».

Ранее в этой статье было указано, что факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха и выше. Административная ответственность также наступает в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Новая инициатива не исключает прежних методов выявления алкоголя в организме водителей.

Водитель по статье 12.8 КоАП наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет со штрафом в 30 000 руб. Если водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, не имел прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в 30 000 руб.