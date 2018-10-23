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Десятки российских болельщиков пострадали при аварии эскалатора в римском метро

При аварии эскалатора в метро в центре Рима пострадали несколько российских болельщиков, направлявшихся на матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с итальянской «Ромой».

Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полицейского управления Рима. Информация подтверждается сообщениями паблика болельщиков ЦСКА в Twitter.

«Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», – цитирует российское агентство представителя римской полиции.

Итальянское агентство ANSA сообщило о 20 пострадавших, восемь из которых в состоянии средней тяжести и один в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, один человек лишился ноги. Корреспондент ТАСС, присутствующий на месте событий, говорит о 30 пострадавших, преимущественно россиянах. Позднее информацию о 30 пострадавших подтвердило посольство Италии в Москве. «По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадало до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь», – говорится в Twitter итальянской дипмиссии.

Инцидент произошел сегодня на центральной станции метро Repubblica, расположенной на той же красной ветке метро, что и стадион Olimpico, где пройдет матч. ANSA пишет со ссылкой на очевидцев, что болельщики из России пели и танцевали на эскалаторе, пока тот не сломался. К месту происшествия стянуты отряды полиции и скорой помощи, станция метро закрыта.

На видео инцидента заснята картина отказа тормоза эскалатора – ступени с большой скоростью покатились вниз под весом пассажиров. Люди, находящиеся на эскалаторе, не могли удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и загораживая выход с нижней площадки. Крупная катастрофа из-за отказа тормоза эскалатора произошла в 1982 г. в московском метро на станции «Авиамоторная». Тогда погибло 8 человек, были ранены 30.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков