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Политика
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Костин вступился за Трампа перед европейскими партнерами

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Президент ВТБ Андрей Костин рассказал, как на встречах с европейскими бизнес-партнерами ему приходилось защищать президента США Дональда Трампа от несправедливых нападок.

«Вообще, в Европе президент американский непопулярен, и приходится даже защищать его, как ни странно. Я - человек, попавший под американские санкции, которые в общем-то администрация Трампа вводила, [и мне] иногда приходится защищать [его], потому что считаю, что [в его адрес допускаются] не совсем справедливые нападки», – сказал Костин в интервью «России 24».

Президент ВТБ заявил, что Европа сейчас во многом недовольна политикой США. Однако на раскол в их отношениях рассчитывать не стоит, поскольку Европа значительно зависит от США, считает Костин. В свою очередь Россия заинтересована в сильной независимой Европе, сказал банкир.

Костин также заметил, что отношения между российским и европейским бизнесом значительно лучше, нежели чем между политиками. «У бизнесменов проблем нету. Европейские бизнесмены симпатизируют нам», – подчеркнул Костин.

В апреле Костин попал под блокирующие санкции США. Они предусматривают замораживание активов на территории США и запрет американцам проводить сделки в пользу попавших в черный список лиц.

Как Трампа встретили в Европе

Бизнес
Новости

Депутаты Северной Осетии проголосовали за закрытие завода «Электроцинк»

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Депутаты парламента Северной Осетии на заседании в четверг единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк» во Владикавказе, сообщает «Интерфакс». Обращение было представлено председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Тимуром Ортабаевым.

«Электроцинк» — крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, на котором работают 1800 человек. С 2003 г. завод входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из двух российских производителей цинка. В год предприятие выпускает около 95 000 т цинка.

В воскресенье, 21 октября, на заводе произошел пожар, который тушили почти десять часов. Площадь возгорания составила 4500 кв. м, при тушении погиб один пожарный. Очаг возгорания располагался в цеху электролиза цинка, причины произошедшего устанавливаются. После пожара работа завода была приостановлена минимум на два месяца.

Во время пожара несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье. На следующий день после случившегося во Владикавказе прошел стихийный митинг, участники которого требовали закрыть «Электроцинк». Требование митингующих поддержал мэр города Махарбек Хадарцев. «Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», — обратился он к УГМК.

Пресс-служба УГМК заявила, что планов закрывать «Электроцинк» нет. Компания отметила, что данные МЧС и Ростехнадзора указывают на то, что никаких ядовитых выбросов в результате горения на заводе не было.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

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Политика
Новости

«Трансперенси интернешнл» начала сбор денег на выплату научному руководителю Путина

Ведомости
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«Трансперенси интернешнл – Россия» объявила сбор денег на выплату компенсации ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко. Всего организация должна ему 1 млн руб.

«Для Литвиненко миллион рублей — это мелочи <…> А для нашей некоммерческой организации, которая противодействует коррупции, миллион — это очень много», — говорится в сообщении.

Эти деньги «Трансперенси интернешнл» должна выплатить Литвиненко по иску о защите чести и достоинства. Ректор судился с организацией из-за расследования под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». В нем рассказывается о сделках с недвижимостью, которые, как утверждала «Трансперенси», Литвиненко заключал в качестве ректора.

Изначально Литвиненко требовал взыскать 65 млн руб. В марте Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Литвиненко и постановил взыскать с «Трансперенси» не всю сумму. Ответчиками по этому иску были также газета «Деловой Петербург» и ее трое корреспондентов.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. Он также занимал пост соруководителя предвыборного штаба Путина на выборах-2018.

В рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России в 2018 г. Литвиненко занимает 122-е место, издание оценивает его состояние в $900 млн.

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Бизнес
Новости

Минфин назвал самую эффективную меру по сдерживанию роста цен на бензин

Ведомости
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Минфин назвал одной из наиболее эффективных мер для сдерживания роста цен на бензин идею лицензирования экспорта нефтепродуктов. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

Правительство рассматривает возможность введения лицензий на экспорт нефтепродуктов для производителей топлива. Согласно инициативе обладатели лицензий смогут экспортировать неограниченный объем топлива, но лишь при условии поставлять определенный объем продукции на внутренний рынок, говорили источники «Ведомостей».

По сути, лицензия будет выдаваться всем производителям, но если ее владелец нарушит обязательства по поставкам, то лишится права на демпфирующий механизм, а также логистической надбавки к обратному акцизу, пояснял «Ведомостям» один из собеседников. Эти меры, по мнению кабинета министров, могли бы предотвратить рост цен на бензин и дизель.

Ограничив экспорт, можно сдержать рост цен на бензин и дизель, пояснил Сазанов. «Когда экспортируют только производители, у перекупщиков нет возможности покупать на внутреннем рынке и вывозить. Это будет давить цены вниз», – рассуждает он. Сазанов назвал эту инициативу «хорошей». «Если будет достигнут консенсус в вопросе лицензирования, то, на мой взгляд, это будет самая действенная из всех мер», － выразил уверенность чиновник.

Директор департамента Минфина подчеркнул, что этот вопрос необходимо проработать юридически, в том числе обсудив с компаниями. «Чтобы на них ни в коем случае не наложить никакую дополнительную административную нагрузку сверх обязанности по поставкам на внутренний рынок, что есть святая обязанность социально ответственных компаний», – заключил Сазанов.

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Экономика
Новости

Госдума одобрила специальный налоговый режим для самозанятых

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о новом налоговом режиме для самозанятых людей. Это следует из базы документов нижней палаты парламента.

Как пишет РБК, за проведение эксперимента проголосовали 315 депутатов, против – шестеро, еще трое воздержались. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против принятия проекта.

Эксперимент предлагается провести с начала 2019 г. до конца 2028 г. в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

22 октября законопроект был одобрен комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Новой системой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели без наемных работников, а также люди, получающие доход от предпринимательской деятельности. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары населению, налоговая ставка составит 4%, для работающих с компаниями – 6%. Чтобы человек мог воспользоваться новой налоговой системой, его доход как самозанятого не должен превышать 200 000 руб. в месяц, или 2,4 млн в год.

От пенсионных взносов самозанятые освобождены, но при желании человек может добровольно платить их в Пенсионный фонд. Иначе он будет получать лишь минимальную социальную пенсию (в 2018 г. – 5180 руб.).

Чтобы стимулировать людей переходить на новый режим, Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала специальное приложение-кассу, через которое самозанятые будут регистрироваться в ФНС, проводить все платежи и отчислять налог.

Также будет предоставляться налоговый вычет от государства: каждый вновь зарегистрировавшийся в системе получит на счет виртуальные 10 000 руб., которыми можно платить налоги. Для тех, кто будет платить налог по ставке 4%, вычет покроет 1 п. п. налога, для тех, кто по ставке 6%, – 2 п. п., т. е. фактически сначала ставка для людей составит 3–4%.

Политика
Новости

Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия

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Президент России Владимир Путин сегодня потребовал от Росгвардии разработать законодательные предложения по усилению контроля за оборотом оружия.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — сказал президент во время церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших званий и чинов.

После трагедии в Керчи 17 октября, когда при нападении 18-летнего студента с зарегистрированным охотничьим ружьем на Керченский политехнический колледж погиб 21 человек, появились многочисленные предложения ужесточить контроль за оружием.

Росгвардия уже предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту фактического пребывания. Речь идет о владельцах оружия, которые берут его с собой в поездку более чем на трое суток. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сочла целесообразным повысить возраст для получения оружия с 18 до 25 лет, а Общероссийский народный фронт предложил резко ужесточить правила выдачи лицензий на оружие, включая пересмотр системы справок.

Согласно положению о федеральной службе войск Национальной гвардии на нее возложены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия.

Выбор редактора
Политика
Новости

Правительство одобрило ужесточение наказания за бегство с места ДТП

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Правительство одобрило законопроекты, ужесточающие ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии, в результате которой наступили тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Теперь законопроекты могут быть внесены в Госдуму.

С инициативой в июле выступило Министерство внутренних дел. Проект, предложенный ведомством, вносит изменения в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уголовная ответственность, согласно документу, вводится для водителей, скрывшихся с места аварии, повлекшей тяжкие последствия. Речь идет о ДТП, в результате которого погибли люди или же кому-то из участников был причинен тяжкий вред.

Документ приравнивает беглецов с места ДТП к лицам, устроившим аварию в состоянии опьянения. Если поправки будут приняты депутатами, то обе категории станут наказывать одинаково и более жестко, чем в других случаях. Так, водителя, ставшего по неосторожности виновником гибели человека, смогут приговорить по ч. 3 ст. 264 УК РФ к лишению свободы на срок до пяти лет. Пьяного водителя в этом случае смогут наказать по ч. 4 ст. 264 УК РФ, отправив в колонию на срок до семи лет. Таким же образом МВД призвало наказывать и водителей, скрывшихся с места аварии.

Согласно действующему законодательству, если водитель покидает место ДТП, участником которого являлся, ему грозит лишение прав на управление автомобилем или до 15 суток административного ареста (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). Срок лишения прав может составить от одного года до полутора лет. Статьей 264 УК РФ, в свою очередь, вводится ответственность за аварию с тяжкими последствиями. При этом водитель, сбежавший с места ДТП, несет менее строгую уголовную ответственность по этой статье, чем водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии. Это связано с тем, что проверить его на алкоголь спустя время невозможно, пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

В Москве второй раз за неделю автобус наехал на людей

Экономика
Новости

ЕЦБ сохранил основные ставки

Ведомости
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Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании в четверг в очередной раз не стал менять рекордно низкие основные процентные ставки, говорится в сообщении регулятора.

Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – -0,4%. ЕЦБ подтвердил, что выкуп облигаций по программе количественного смягчения (QE) в объеме 15 млрд евро в месяц завершится в декабре 2018 г., несмотря на опасения по поводу динамики экономики Евросоюза.

Совет управляющих европейского регулятора заявил, что будет удерживать ключевые процентные ставки на нынешнем уровне по крайней мере до конца лета 2019 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором

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Государственная атлетическая комиссия штата Невада на заседании проголосовала за то, чтобы выплатить половину – $1 млн – гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает американский спортивный телеканал ESPN. Выплата была заморожена из-за драки после боя.

Макгрегору гонорар в $3 млн был выплачен сразу, но на заседании комиссии ее председатель отметил, что этого бы не произошло, если бы в день боя в распоряжении комиссии была полноценная видеозапись произошедшего.

Также комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы продлить временную дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора. Она будет длиться неопределенный срок – до окончания расследования драки.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Он завершился победой россиянина в четвертом раунде: Нурмагомедов применил удушающий прием, и через несколько секунд ирландец сдался. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, перепрыгнул через ограждения к болельщикам, и произошла драка. Затем россиянин вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

10 октября с Нурмагомедовым встретился президент России Владимир Путин. Боец рассказал ему о провокациях, которые стали причиной конфликта, а Путин выразил мнение, что все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя».

«У нас, – также отметил президент, – большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты – мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Лучше до этого все же не доводить, добавил Путин.

14 октября Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего. Тот ответил согласием.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Бизнес
Новости

«Газпром» обратился в международный арбитраж из-за штрафа Украины на $6 млрд

Ведомости
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«Газпром» обратился в международный арбитраж из-за решения антимонопольного комитета Украины оштрафовать его на $6 млрд. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Этот штраф был наложен на компанию за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, говорится в сообщении «Газпрома». Компания называет его «необоснованным и несправедливым». Действия Украины нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., отмечается в сообщении.

В январе 2016 г. антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. С учетом пени эта сумма достигает $6 млрд.

«Газпром» также судится в Стокгольме с украинским «Нафтогазом» о контракте 2009 г. Разбирательство идет с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Авто
Новости

Hyundai отчиталась о рекордном падении прибыли

Ведомости
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Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor отчитался о снижении операционной прибыли в III квартале 2018 г. на 76% в годовом выражении, до 288,9 млрд вон ($250 млн). Снижение операционной прибыли стало максимальным с момента перехода Hyundai на отчетность МСФО в 2010 г.

Чистая прибыль компании составила всего 269 млрд вон, что является минимумом с 2011 г. Квартальная выручка увеличилась на 1% до 24,4 трлн вон. Основная причина столь резкого снижения прибыли — однократное списание $440 млн из-за отзывной компании в США, связанной с дефектами двигателей.

На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai сократила продажи на 1,4% до 171 400 автомобилей, на мировом рынке продажи упали на 0,4% до 949 800 автомобилей.

Котировки акций Hyundai по итогам торгов в четверг упали на 6%, до минимума с 2010 г. В ходе сессии их падение превышало 12%.

По прогнозам Корейской ассоциации автопроизводителей, в 2018 г. производство автомобилей в стране может упасть до менее 4 млн штук впервые с 2008 г. В 2004-2015 гг. страна занимала пятое место в мире по выпуску машин, в 2016 и 2017 гг. она опустилась на шестое место, а в текущем может занять лишь седьмое, пишет «Интерфакс».

Суперкары и электрические кроссоверы на автосалоне в Париже

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп прокомментировал публикацию о прослушке его телефона Россией и Китаем

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал «полностью некорректной» публикацию The New York Times о прослушке его частных телефонов российскими и китайскими «шпионами».

«Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко. Статья совершенно неверна!» — написал Трамп в Twitter.

NYT утверждает, что Дональд Трамп постоянно говорит со старыми друзьями по личному смартфону по незащищенной линии. По версии газеты, данные об этих разговорах доступны спецслужбам России и Китая, причем китайцы даже составили список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать на него влияние.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков увидел в публикации «понижение уровня журналистской ответственности» и сказал, что в Кремле отнеслись к ней с юмором. МИД Китая назвал публикацию фейком. «Моя реакция на публикацию NYT состоит в том, что некоторые люди в США, очевидно, слишком хотят получить "Оскара" за лучший сценарий», — заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

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