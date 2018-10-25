Политика

Новости

Костин вступился за Трампа перед европейскими партнерами

Президент ВТБ Андрей Костин рассказал, как на встречах с европейскими бизнес-партнерами ему приходилось защищать президента США Дональда Трампа от несправедливых нападок.

«Вообще, в Европе президент американский непопулярен, и приходится даже защищать его, как ни странно. Я - человек, попавший под американские санкции, которые в общем-то администрация Трампа вводила, [и мне] иногда приходится защищать [его], потому что считаю, что [в его адрес допускаются] не совсем справедливые нападки», – сказал Костин в интервью «России 24».

Президент ВТБ заявил, что Европа сейчас во многом недовольна политикой США. Однако на раскол в их отношениях рассчитывать не стоит, поскольку Европа значительно зависит от США, считает Костин. В свою очередь Россия заинтересована в сильной независимой Европе, сказал банкир.

Костин также заметил, что отношения между российским и европейским бизнесом значительно лучше, нежели чем между политиками. «У бизнесменов проблем нету. Европейские бизнесмены симпатизируют нам», – подчеркнул Костин.

В апреле Костин попал под блокирующие санкции США. Они предусматривают замораживание активов на территории США и запрет американцам проводить сделки в пользу попавших в черный список лиц.

Как Трампа встретили в Европе