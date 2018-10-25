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Власти отменили штрафы за лежание на полу в московских аэропортах

Депутаты Подмосковья отменили штрафы за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение верхом на животных в аэропортах, расположенных в Московской области («Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский»), сообщает ТАСС. Московская областная дума также запретила правительству Подмосковья устанавливать такие штрафы.

Мособлдума в апреле утвердила штрафы за лежание на креслах и полу в зданиях аэропортов, прослушивание музыки без наушников и передвижение по территории верхом на животных и сигвеях. Кроме того, новые правила предусматривали штрафы за навязывание услуг таксистов, гадалок и продавцов, а также за проведение несогласованных зрелищных мероприятий (например, концертов).

Размер штрафа для граждан составлял от 100 до 500 руб., для должностных лиц — от 1000 до 2000, для юридических лиц — от 2000 до 4000 руб.

После введения штрафов заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев направил депутатам два протеста на статьи региональных законов, разрешающие правительству области определять правила пользования аэропортами и устанавливать штрафы за их нарушения. Прокурор настаивал на том, что по федеральному законодательству местные власти могут устанавливать правила только для аэропортов, находящихся в их собственности. Депутаты Мособлдумы рассмотрели обращения прокурора и согласились с ним.

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