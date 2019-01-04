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Все погибшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке Магнитогорска опознаны

Тела всех 39 погибших, найденных под обломками обрушившегося подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске, опознаны. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем Telegram-канале. Сегодня в городе начались похороны погибших.

Накануне МЧС объявило о сворачивании поисково-спасательной операции, поскольку людей под обломками не осталось. Вокруг места ЧП монтируется строительный забор. Предполагается, что 7-й и 8-й подъезды пострадавшего дома будут демонтированы. Здание может быть разделено на два отдельно стоящих дома, заявил ранее начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.

По факту трагедии, произошедшей в ночь на 31 декабря, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Основная версия причины трагедии – взрыв бытового газа.