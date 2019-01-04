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Госсекретарь США заявил о начале вывода американских войск из Сирии

Американские войска «выходят» из Сирии, «они собираются выйти», заявил в интервью телеканалу Newsmaх TV госсекретарь США Майк Помпео. Он отказался уточнить график вывода военных и техники, отметив, что не хочет, «чтобы противники точно знали, когда это произойдет».

Шеф внешнеполитического ведомства США подтвердил, что президент страны Дональд Трамп остается приверженцем обеспечения «стабильности на всем Ближнем Востоке», несмотря на решение о выходе из Сирии. Белый дом продолжит свои усилия по уничтожению ИГ (запрещенная в России террористическая организация), а также противодействию террористической деятельности Ирана, пообещал Помпео. «Контриранская кампания продолжается», — заверил он. «Мы продолжим достигать этих результатов… Мы просто сделаем это в то время, когда американские войска покинут Сирию», — сказал госсекретарь.

19 декабря Трамп заявил о начале вывода американских войск из Сирии в течение 30 дней. Позже источники ABC News сообщили о том, что процесс растянется не несколько месяцев.

Позже собеседники Reuters отмечали, что американские военные советуют Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ. Сирийские курды составляют основу Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживает Вашингтон. Курды выступают против действующих сирийских властей. Предполагалось, что американские военные могут оставить им бронетехнику, минометы и противотанковые ракетные комплексы, отмечает агентство. Вопрос находится в стадии обсуждения. Такой шаг может вызвать неприятие со стороны Турции, которая борется с курдскими формированиями на севере Сирии.