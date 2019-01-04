Правительство утвердило план реализации стратегии нацполитики на три года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики в 2019–2021 гг. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства.
План включает в себя 58 пунктов и 76 мероприятий, направленных в том числе на «гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики». Проект плана был утвержден в декабре на заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.
Стратегия, рассчитанная на период до 2025 г., была утверждена указом президента в декабре 2012 г.